Перспективный гонщик погиб в самом знаменитом повороте мира. Прощай, Антуан…

Гонка главной молодёжной автогоночной серии мира Формула-2 на легендарной трассе «Спа-Франкоршам» продлилась всего два круга. Уже вскоре после старта были вывешены красные флаги — виной тому ужасная авария с участием нескольких гонщиков. Спустя полтора часа после аварии, после тягостного ожидания и пересматривания крайне неприятных видеоповторов и фотографий, пришло печальное известие: Антуан Юбер погиб. Его травмы были несовместимы с жизнью.

Всё произошло в самом знаменитом повороте мира — «Красной воде». Если быть формалистом, на самом деле этот скоростной поворот находится ниже, а его продолжение уже носит название «Радийон», но для всех связка левого-правого-левого поворота с резким подъёмом вверх (и практически на полном газу) является именно «Красной водой». Место опасное — и сегодня это было подтверждено ещё раз.



Пилоты ушли на второй круг, когда один из представителей лидирующей группы (не важно, кто именно) не справился с управлением — машину повело. Неуправляемый болид вызвал хаос среди едущих позади — кто-то попробовал увернуться, кто-то — затормозить… Увы, вышло не у всех.



Не хочется — да и незачем — описывать все детали инцидента. Если посчитаете нужным, посмотрите видео по ссылке.



Если коротко и без ненужных деталей, то Антуан Юбер врезался в отбойник, а затем в его стоявшую боком машину на полном ходу влетел Хуан Мануэль Корреа. Удар в бок — худшее, что может произойти в формульных гонках. Да, с каждым годом уровень безопасности растёт, противоударные структуры становятся всё эффективнее, но пока способа гарантированно справиться с ударом на скорости под 300 км/ч так и не придумано.

Баттон — о гибели Юбера: опустошающая новость

Последствия аварии сразу же насторожили: автомобиль Корреа развалился практически пополам, от него отлетели двигатель и вся задняя часть. Но, по крайней мере, было ощущение, что цел мононок — «ячейка безопасности» пилота. А вот машина Юбера была повреждена ещё сильнее — о чём говорить, если было ощущение, что монокок с одной стороны пробит, повреждено «гало», а подголовник, прикрывающий шею гонщика сверху, просто отлетел в сторону?



В общем, сразу поползли нехорошие мысли. О многом говорил и тот факт, что организаторы практически мгновенно объявили об отмене гонки.

Окон — о смерти Юбера: не могу в это поверить

Спустя два часа после аварии самые худшие ожидания были подтверждены официальным сообщением от Международной автомобильной федерации. Юбер скончался в результате полученных травм в 18:35 по местному времени — получается, врачи боролись за его жизнь ещё где-то полтора часа…



Антуан — талантливый гонщик, который в прошлом году выиграл серию GP3, а в нынешнем очень достойно дебютировал в Формуле-2, уже одержав две победы. При поддержке «Рено» Юбер вполне мог бы к 2021 году пробиться в Формулу-1. Ему было 22 года…

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По Корреа новости более утешительные: он в стабильном состоянии, гонщиком занимаются медики в одной из больниц Льежа. Однако точной информации о состояния здоровья пока нет. Между тем ФИА уже организовала расследование инцидента.