Льюис ничего не потерял: итоги Гран-при Бельгии и грустной победы Леклера

К сожалению, Гран-при Бельгии в первую очередь запомнится смертью Антуана Юбера в жуткой аварии на втором круге гонки Формулы-2 — именно ему посвятил свою победу Шарль Леклер, который когда-то боролся с ним в младших сериях. Юберу было всего 22 года, он входил в молодёжную программу «Рено» — и никто не сомневался, что через несколько лет он будет блистать в Формуле-1.

Несмотря на трагедию, этап состоялся — «Феррари» прервала серию неудач, а Шарль Леклер записал на свой счёт первую победу. Второе место занял Льюис Хэмилтон, упрочивший тем самым своё лидерство в чемпионате. Подводим эти и другие итоги печального уик-энда в Спа.

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Леклер открыл счёт, Себ — ещё нет

Шарль Леклер уже два раза был близок к победе, но в Бахрейне его подвела техника, а в Австрии на последних кругах Макс Ферстаппен оказался решительнее. Так или иначе, первая победа назревала — и Леклер завоевал её как только подвернулась возможность. На протяжении всего уик-энда Шарль опережал Феттеля, разгромил его в квалификации и уверенно опередил в гонке. В этот раз истинным лидером «Скудерии» был Леклер.

У Себа в этот уик-энд были точно такие же возможности — при правильных раскладах он мог бы отыграть здесь у Хэмилтона десять очков, но в итоге уступил британцу ещё пять. Есть некоторые вопросы к раннему пит-стопу немца, однако квалификацию и старт он проиграл сам.

«У меня не было темпа — мне не удавалось удерживать резину в правильном режиме, хотя обычно это не проблема, — развёл немец руками. — Всё, что мне оставалось, это помогать команде, так что я пытался сдерживать соперников, чтобы дать Шарлю дополнительный зазор». Вероятно, это не последний раз, когда Феттелю придётся играть роль второй скрипки.

У «Феррари» новый герой: Леклер выиграл Гран-при Бельгии, Квят — 7-й Российский пилот провёл боевую гонку и с последнего ряда прорвался в первую десятку.

«Мерседес» ничего не потерял

Ещё до старта уик-энда предполагалось, что в Бельгии «Мерседес» окажется в роли догоняющих — подиум был максимально возможным результатом, а на финише гонки он стал двойным — благодаря странным стратегическим манёврам Феттеля. В итоге в Кубке конструкторов «Серебряные стрелы» потеряли относительно «Феррари» всего пять очков — и обеспечили себе первую позицию на три гонки вперёд. Хэмилтон же и вовсе укрепил положение в чемпионате — он уступил лишь Леклеру, а Шарль — самый далёкий из преследователей британца.

Сейчас Хэмилтон на 65 очков опережает Валттери Боттаса, а это значит, что при любых раскладах двух следующих Гран-при британец сохранит первое место и приедет на «Сочи Автодром» лидером чемпионата. Финна, правда, сложно воспринимать соперником Хэмилтона — после подписания нового контракта Валттери не оспаривает лидерство Льюиса и обещал помогать команде. Таким образом, ближайший реальный соперник Хэмилтона — это Макс Ферстаппен, и он проигрывает уже 87 очков.

Албон не подвёл

Одной из главных интриг уик-энда был дебют Александера Албона в «Ред Булл» — все гадали, как новичок справится за рулём топовой машины. Нельзя сказать, что Албон справился блестяще — в трафике он порой слишком долго возился с середняками, но в конце концов он добился для команды максимального результата — пятого места, позади ушедших далеко вперёд «Феррари» и «Мерседесов». И это при старте с конца решётки! Требовать от пилота большего было бы странно.

В то же время Макс Ферстаппен допустил первую в этом сезоне ошибку — голландец провалил старт, входил в первый поворот в плотной группе машин и зацепил «Альфа Ромео» Кими Райкконена. Контакт получился фатальным — вскоре подвеска треснула, а автомобиль застрял в отбойниках в районе «Красной воды». Это первый сход Ферстаппена после прошлогоднего Гран-при Венгрии, когда отказал двигатель.

Квят в борьбе с Магнуссеном. Фото: Charles Coates/Getty Images

«Торо Россо» укрепляет позиции

Одним из самых драматичных эпизодов гонки стал сход Ландо Норриса на последнем круге — британец должен был набрать десять очков и заработать лучший в карьере финиш, но автомобиль отказал за несколько километров до клетчатого флага. Карлос Сайнс сошёл примерно так же в начале гонки, так что «Макларен» в Бельгии не набрал очков. Впрочем, у британской команды по-прежнему неплохой запас в 30 очков.

И если за четвёртое место Кубка конструкторов борьбы пока нет, то за пятую сражаются сразу несколько команд — и усилиями Даниила Квята (превосходное седьмое место при старте из конца пелотона) «Торо Россо» отыграла ещё четыре очка у «Рено». Кроме того, в эту борьбу втягивается «Рейсинг Пойнт» — в трёх последних Гран-при команда Строллов набрала свыше 20 очков и теперь почти не уступает «Рено», опережая «Альфа Ромео» и «Хаас».

Положение в Кубке конструкторов



1. «Мерседес» — 471 очко

2. «Феррари» — 326

3. «Ред Булл» — 254

4. «Макларен» — 82

5. «Торо Россо» — 51

6. «Рено» — 43

7. «Рейсинг Пойнт» — 40

8. «Альфа Ромео» — 32

9. «Хаас» — 26

10. «Уильямс» — 1.

Джовинацци опять всё испортил

В Бельгии Джовинацци должен был финишировать восьмым и заработать четыре очка (вчетверо больше, чем за все предыдущие гонки сезона), однако итальянец ошибся на последнем круге и разбил машину. И это уже не первый невынужденный вылет Антонио в этом сезоне — ранее итальянец не удержал машину в Сильверстоуне, когда тоже мог набрать очки.

Руководство команды продолжает защищать пилота, отмечая его неопытность и регулярные технические проблемы, однако со стороны никакого прогресса со стороны Джовинацци не видно. Замены итальянцу в рядах молодёжной программы «Феррари» пока тоже нет, но если всё будет продолжаться в том же духе, Фредерик Вассёр найдёт пилота на стороне.