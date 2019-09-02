Прорыв в Спа! Квят отыграл 12 позиций и опередил нового напарника

Перед гонкой

Трасса в Спа не то, чтобы выглядела для “Торо Россо” подходящей, но и изначально неудачной не казалась. К самому же Квяту она сразу должна была предъявить высокое требование: не проиграть Пьеру Гасли в его первой гонке после возвращения в команду. Однако, удар по этому плану был нанесен сразу, когда Даниилу сменили силовую установку, что отправляло его в конец стартовой решетки.

Ни на одной из трех тренировок Квяту не удалось показать время в топ-10, что Гасли сделал на заключительной практике. Но тут у Дани было оправдание: он не участвовал в соревновании быстрых кругов под конец сессии, а Пьер это сделал.

То же самое оправдание можно применить и к квалификации, но вряд ли Квят хотел уступить новому напарнику в первой же совместной квалификации. С другой стороны, мешать Гасли выйти в Q2 смысла тоже не было. В итоге же в Q1 вылетели оба. Правда, Квят из-за штрафов стартовал 19-м, а Гасли поднялся до 13-й позиции.

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Гонка

Редкий случай: Квят не только не проиграл, но и солидно поднялся на старте. Помогли столкновения с участием Райкконена, Ферстаппена и Риккардо. Даниил успешно избежал всех проблем и поднялся аж на 11-е место, в самую серединку паровозика, который собрал позади себя Кевин Магнуссен. Правда, в отличие от многих “вагонов” этого поезда, Квят уже стартовал на “медиуме” и мог не спешить в боксы.

В итоге, к 20-му кругу Квят оказался сразу пятым, позади двух топ-команд. Правда, совсем близко позади оказалось полдюжины пилотов, уже побывавших в боксах. Когда шины сменили и Даниилу, он откатился во вторую десятку, но был на свежем “софте” против соперников на “медиуме” и быстро включился в борьбу позади шедшего седьмым Дэна Риккардо. В итоге именно Квят сумел прорваться сквозь череду машин и выйти на свободное пространство, а позади него оказался бывший напарник — Алекс Албон на “Ред Булл”.



Можно было ждать шикарных разборок, но Албон тоже ехал на свежем “софте”, а разница между “Торо Россо” и “Ред Булл” все таки очевидна — Алекс просто обошел Даниила на прямой. Но под самый финиш проблемы настигли Ландо Норриса, шедшего впереди. В итоге у Квята седьмое место на финише при старте с 19-го места и победа над Гасли в первом совместном Гран-при.

После гонки

Поменяв Гасли и Албона местами, в “Ред Булл” устроили тройное соревнование за место в главной команде на будущий год. При этом, Пьер и Алекс получили по полсезона в главной команде, а Квят весь год едет в “Торо Россо”. Но Хельмут Марко уже заверил, что Даниила со счетов никто не сбросил.

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Задача у Квята и сложнее, и легче, чем у двух его соперников. Сложнее потому, что болид “Торо Россо” не дает шансов регулярно блистать на трассе: подиум в Германии это чудо, а не прыжок выше головы. В то же время, Даниилу не надо показывать себя на фоне уничтожающего всех Макса Ферстаппена. Ключевая задача Квята — обыграть обоих партнеров по команде. Полсезона в паре с Албоном он уже завершил победой по очкам. Сражении с Гасли тоже началось с преимуществом россиянина.



Что до перспектив “Торо Россо”, то после успеха в Спа, можно ждать неплохих результатов и в Монце. А там совсем скоро Сочи, где от Квята априори ждут очков. Неплохой отрезок, правда?

Цитата

«Я очень доволен результатом, гонка получилась фантастической. У меня было много борьбы, команда разработала для меня верную тактику, которая позволила мне обгонять и бороться на протяжении всей дистанции. Мы смогли отыграться после старта с последнего ряда. Я очень доволен результатом.



Важно, что я финишировал впереди обеих «Рено». Для нас такой результат стал сюрпризом, в пятницу и субботу у нас не было гоночного темпа. Но в нынешнем сезоне мы делаем шаг вперёд по воскресеньям и показывает отличную скорость».

