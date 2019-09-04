Формулу-1 хотят уничтожить? Начали всерьёз обсуждать квалификационные гонки

Когда Liberty только пришла в Формулу-1, в паддоке воцарилась атмосфера воодушевления. Казалось, вот-вот проблемы чемпионата будут решены. Когда представили новый логотип чемпионата мира, воодушевления поубавилось, но всё равно было приятно видеть, что спортивные и технические вопросы отданы на откуп знающим людям — Россу Брауну и его команде. Что могло пойти не так?
Сейчас, без малого три года спустя, Liberty Media всерьёз обсуждает введение антиспортивной квалификационной гонки с реверсивной решёткой. «Чемпионат» объясняет, почему это плохо и где должна проходить граница между спортом и шоу.
Принцип равных условий
Часто, оказываясь на влажной или пыльной трассе, пилоты повторяют, что условия для всех одинаковые, и это — равные условия — один из базовых принципов любого спорта, и Формулы-1 в том числе. Да, у команд разные ресурсы и возможности, но все они действуют в рамках одного технического регламента — и каждое правило в равной степени применимо к каждому участнику.
Из этого правила немного выбивается система DRS: ей может воспользоваться только догоняющий, что изначально ставит пилота впереди в неравные условия, именно поэтому у неё так много противников во главе с Жаком Вильнёвом. Однако в оправдание DRS можно сказать, что изначально — до начала уик-энда — все находятся в равных условиях, и у Хэмилтона есть точно такое же право воспользоваться открытым крылом, как и у Расселла, только Льюис готов им пожертвовать, чтобы лидировать в гонке. Да и кто бы на его месте не был бы готов?
Однако квалификационная гонка с реверсивной решёткой — это шаг куда дальше за черту равенства участников, чем самая кошмарная форма DRS. Суть идеи следующая: Liberty предлагает на некоторых этапах следующего сезона вместо квалификации проводить квалификационную гонку — пилоты стартуют в порядке, обратном положению в чемпионате, проезжают короткий спринт и по его результатам выстраиваются на решётке Гран-при — основного воскресного заезда.
То есть ещё до начала уик-энда лидер чемпионата оказывается в менее выгодном положении — просто потому, что он лидер чемпионата! При этом, по слухам, подобные эксперименты должны пройти не в Бельгии, где традиционно много обгонов, а в Барселоне — на трассе, где всё решает техника, а обгонять весьма непросто. О каком равенстве может идти речь, если в борьбе за стартовую позицию самый успешный пилот сезона оказывается в наименее выгодной позиции? Стоит ли уточнять, что единственный мотив к таким переменам — желание создать более зрелищное и непредсказуемое шоу?
Скучные гонки нужны
Недавний Гран-при Франции в Ле-Кастелле получился удушающе скучным, но интересных и захватывающих гонок в этом году было куда больше, чем откровенно пресных и пустых заездов. При этом каждый этап не может быть ярким и запоминающимся, поскольку тогда все гонки станут просто одинаковыми и не выделяться на фоне друг друга. Можно даже сказать, что без скучного Гран-при Франции было бы сложно в полной мере оценить драматичный Гран-при Бахрейна или напряжённую и нервную гонку в Канаде. Звучит парадоксально, но да, Формуле-1 нужны и скучные гонки тоже — именно на их фоне по-настоящему захватывающие битвы и становятся классикой.
У Формулы-1 есть проблема — из-за завихрений воздуха позади машины впереди пилот почти полностью теряет прижимную силу, однако этот момент должен быть решён (или хотя бы существенно нивелирован) реформой технического регламента 2021 года, когда автомобили будут в полной мере использовать граунд-эффект. Этапы станут ещё более напряжёнными и захватывающими — шоу практически гарантированно станет лучше. Если, конечно, расчёты верны.
Однако Liberty этого, похоже, мало. В стремлении удерживать болельщиков на трибунах как можно дольше американские медиамагнаты предлагают реформировать расписание уик-энда, чтобы было больше шоу, чтобы уйти с автодрома было бы сложнее. Но зрители приходят на Гран-при в первую очередь ради гонок, а квалификационная гонка с реверсивной решёткой — это шоу, а не спорт.
В США есть прекрасный пример выставочных гонок NASCAR, как «Гонка всех в звёзд» в Шарлотте. Как и этапы регулярного сезона, их показывает в прямом эфире национальное телевидение, победители получают огромные призовые, зрители собираются на трибунах — но они не идут в зачёт чемпионата. Организаторы могут каждый год на своё усмотрение менять правила отбора участников в эти гонки, количество сегментов и жёлтых флагов — и никто не возражает, поскольку заезд не влияет на определение чемпиона.
Квалификационные гонки в обсуждаемом формате будут влиять на борьбу за титул напрямую — главные фавориты всегда будут стартовать позади и вынуждены бороться с теми, кто своего преимущества над ними не заслужил. Или представьте себе другую ситуацию: условный претендент на титул допустил много ошибок в первых гонках, а потому в квалификационной гонке стартует одним из первых — по итогам уик-энда он существенно поправит турнирное положение, просто потому что ранее ошибался больше других. Спринтерские гонки с реверсивной решёткой имеют право на существование — но исключительно в формате шоу.
Надежда на паддок
Да, в последние годы следить за борьбой в чемпионате было сложно — уже много лет у одной команды достаточно большое преимущество. Но это проблема технического регламента, и решать её нужно там, а не антиспортивными мерами. Представьте себе сезон-2009 — из-за побед в первых гонках «Браунам» пришлось бы стартовать в середине пелотона, и далеко не факт, что один из самых удивительных триумфов в истории вообще состоялся. При этом тогда Баттон завоевал титул досрочно, в первых гонках у машин Росса Брауна не было конкурентов — интриги в борьбе за победу было не так уж и много, но тот сезон вошёл в историю.
Или вспомните сезоны 2007 и 2008 годов, когда судьбу титула решило одно очко. Какова была бы цена этого титула с реверсивными квалификационными гонками, когда стартовая позиция зависит не от того, как ты проехал, а повезло ли тебе в трафике субботнего спринта?
Очень сложно поверить в то, что идея о квалификационной гонке пришла от людей Росса Брауна, который ранее говорил, что в будущем надеется избавиться от DRS. Вероятно, это было предложение маркетологов из офиса Liberty — будем надеяться, что здравый смысл в паддоке восторжествует и команды помешают реализации разрушительной по своим последствиям идеи. Потому что санкции по отношению к лидеру просто за то, что он лидер, — это шоу, которое не имеет ничего общего с желанием выявить сильнейшего.
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