Квят раскритиковал экс-напарника, которого все хвалили. Не пожалеет ли?

Нетипичная для Формулы-1 откровенность в исполнении россиянина. Ну а почему все забыли про его собственный прорыв?

Далеко не каждый медиадень перед Гран-при Формулы-1 рождает действительно яркие цитаты. Все гонщики, в независимости от характера и степени открытости, стараются не позволять себе лишнего, к чему привыкли и болельщики, и журналисты. На этом фоне Даниил Квят выступил в четверг в Монце действительно ярко, когда не слишком лестно отозвался о первой гонке Александера Албона после перевода из «Торо Россо» в «Ред Булл».

Алекс после старта с 17-й позиции финишировал в Спа пятым, продемонстрировав несколько красивых обгонов. За это его похвалили и руководство в лице Кристиана Хорнера и Хельмута Марко, и пресса. Собственно и Квяту задали вопрос под соусом — мол, неплохо же, что Албон начал так сильно? Это ведь говорит о его высоком уровне и, значит, высоком уровне самого Квята, который опережал таиландского гонщика в «Торо Россо».

И вот тут Даниил, вопреки ожиданиям, не стал политкорректно хвалить экс-партнёра, отделываясь общими фразами.

«Не знаю, почему вы называете это хорошим началом, — сходу парировал Даниил. — Он на 36 кругов застрял позади меня, хотя был за рулём „Ред Булл“. Если бы он остался в „Торо Россо“, то да, это была бы потрясающая гонка, но он был в „Ред Булл“, так что… Я просто комментирую то, что я видел. Да, вероятно, это был максимум, чего могла добиться машина в тот день. Но факт в том, что мы боролись и я удерживал болид „Ред Булл“ позади большую часть гонки в Спа — а там фактор машины очень важен».

Прорыв в Спа! Квят отыграл 12 позиций и опередил нового напарника Даниил не собирается сдаваться в борьбе за место в «Ред Булл».

Предсказуемо новости со словами Квята стали главным инфоповодом вечера. Журналисты довольны. А должны ли радоваться болельщики Даниила и не прилетит ли ему от руководства за слишком смелые высказывания?

Давайте сразу разберемся с руководством. Нет, ничего прилететь не должно. Даниил слишком долго варится в системе «Ред Булл», чтобы не представлять, что можно говорить, а что — нет. Он не раскритиковал какую-то из команд концерна или кого-то из руководителей, да и критика в адрес самого Алекса весьма относительна — скорее Квят поспорил с несоразмерными восторгами прессы, а не пытался морально уничтожить коллегу. Который, к слову, и сам признался, что первая часть гонки ему не слишком удалась.

Опять же, если Даниил сдержался после скандального перевода в «Торо Россо» в 2016 году и увольнения в 2017-м, если он более чем мудро прокомментировал выбор Алекса, а не себя летом 2019-го, с чего бы ему сейчас перегибать палку и говорить то, что могло бы не понравиться Марко и Хорнеру?

Что думает Квят о перестановках в «Ред Булл» и будущем. Полная версия интервью Даниил Квят впервые рассказал, что думает о решении «Ред Булл» повысить не его, а Албона, и как они с Келли выбирали имя для дочери.

Думаю, последние должны скорее порадоваться: ведь и Квят демонстрирует боевой настрой и стремление донести, что он лучше Албона, и Алекс, возможно, получит дополнительную мотивацию, когда до него донесут слова россиянина (уверен, уже давно донесли). А что может быть лучше для «Ред Булл» при выборе пилота на 2020 год, чем дуэль двух заряженных по полной пилотов? Так что любитель острых высказываний Марко скорее похлопает Даню по плечу и скажет продолжать в том же духе.

Для «Ред Булл» бойкие заявления Квята — хорошо. Для него самого — тем более. Россиянин в оптимальный момент и красивым способом напомнил всему паддоку: ребята, прорыв Албона — это прекрасно, но разве я выступил не ещё круче? С 19-го места на седьмое? На скромной «Торо Россо»? Отдайте-ка мне, пожалуйста, должное, попиарьте в своих СМИ, пусть у вас отложится в подкорке.

У Даниила были поводы для обиды: его классный пилотаж в Спа действительно не оценили в полной мере. Звание пилота дня ушло к Ландо Норрису (по сути он оказался в нужном месте в первом повороте и затем воспользовался скоростью машины), в соцсетях Ф-1 куда сильнее пиарили прорыв Албона.

Что мешало сделать аналогичное видео со всеми обгонами Квята, не ограничиваясь забавным, спору нет, радиообменом после финиша? В нём Даниил так и не получил ответа на вопрос, зачем его просили атаковать на последнем круге, хотя «у него не самолёт».

Честно говоря, и сама команда в пресс-релизе после гонки могла бы похвалить россиянина чуть сильнее. Да, Франц Тост назвал выступление обоих пилотов «фантастическим», но он так говорит на каждом втором Гран-при. А технический директор Эггинтон и вовсе выделил выступление Гасли. Да, поддержать «новичка» в сложной ситуации мудро, но что мешало и для второго пилота найти побольше добрых слов?

Так что перед Гран-при Италии у Квята были все основания посетовать на недостаточную оценку собственного бельгийского выступления. Всего двумя абзацами в четверг Даниил эффектно исправил ситуацию.