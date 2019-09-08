Леклер выиграл для «Феррари» в Монце! Шикарную гонку Квята испортил мотор

Себ разочаровывает тифози. Опять
На старте Леклер чётко уехал в сторону Хэмилтона и, оставив места ровно в один корпус, чуть не выдавил соперника в траву. Тем временем позади монегаска отлично стартовал Валттери Боттас, который вошёл в первую эску впереди Льюиса. Финн, правда, замешкался на выходе из связки и вернул второе место напарнику, но удержался вплотную за ним.
На 4-е место поначалу вырвался Нико Хюлькенберг, но позже могучий двигатель «Феррари» позволил Феттелю отыграться и вернуть себе 4-ю позицию. Далее расположились Даниэль Риккардо и Лэнс Стролл, а в борьбе за восьмое место Карлос Сайнс выдавил в «Лесмо» Александера Албона — машина «Ред Булл» вылетела на гравий, но без видимых повреждений вернулась на трассу. 11-й.
Второй автомобиль команды к тому моменту успел побывать в боксах — в стартовой толчее Макс Ферстаппен повредил носовой обтекатель и поехал на пит-лейн за новым. В итоге к четвёртому кругу гонки голландец шёл последним и отставал от лидера на 40 секунд.
Ситуация, казалось, стабилизировалась, однако на седьмом круге Себастьяна Феттеля развернуло в «Аскари». Неаккуратно возвращаясь на трассу, немец вынес с трассы Лэнса Стролла, а тот, в свою очередь, едва не впечатал в стену Пьера Гасли. Все участники инцидента продолжили движение, но Феттелю за него пришлось ехать на пит-лейн дважды: сначала за новым носовым обтекателем, затем — для отбытия 10-секундного штрафа «стоп-энд-гоу» (Стролл тоже был наказан — проездом по пит-лейну без остановки). К 13-му кругу четырёхкратный чемпион мира шёл последним — в круге позади лидировавшего напарника.
На этом инциденте немало выиграл Даниил Квят. Россиянин шёл 12-м, но отыграл две позиции на вылетах Феттеля и Стролла, а затем обогнал Магнуссена и выбрался на 9-е место.
Дуэль Леклера и Хэмилтона
Перед уик-эндом предполагалось, что у «Феррари» в Монце будет подавляющее преимущество, но Хэмилтон не отставал от Леклера. Однако и атаковать лидера у британца возможности не было — и «Мерседес» решил перехватить инициативу ранним пит-стопом на 19-м круге. «Феррари» ответила остановкой Леклера на следующем круге — однако Льюис подобрался к «Феррари» ещё ближе.
Хэмилтон обозначил несколько атак и после «слипстрима» в «Курве Гранде» пошёл в атаку в «Роджии» — но Леклер выдавил «Мерседес» с трассы, тот зацепил обочину задним колесом и срезал эску. За этот инцидент судьи показали Леклеру чёрно-белый флаг — предупреждение.
На этом дуэль встала на паузу — Леклер и Хэмилтон сначала одного за другим прошли гонщиков «Рено», а на 27-м круге в боксы поехал Валттери Боттас, так что статус-кво восстановился: «Феррари» лидирует, «Мерседес» — в секунде позади.
Головотяпство «Макларена», сход Квята
Гран-при Италии был отличной гонкой для Карлоса Сайнса: он немного потерял на старте, но затем вышел на 6-е место и преследовал пару «Рено». Прекратилась эта погоня из-за плохо прикрученного на пит-стопе колеса. Это, должно быть, очень обидный сход для команды, у которой неделю назад за один круг до финиша сломался двигатель — Норрис тогда шёл пятым.
Стоило судьям снять режим виртуального автомобиля безопасности после эвакуации «Макларена», его объявили вновь: в зоне выхода из первой эски у отбойника встала машина Даниила Квята — технический отказ. С самого старта россиянин был в первой десятке и уверенно шёл на очки. Увы, «Хонда» дала сбой.
Так, с разницей в два круга пелотон потерял сразу два болида.
1. Шарль Леклер («Феррари») — 53 круга
2. Валттери Боттас («Мерседес») +0.835
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +35.199
4. Даниэль Риккардо («Рено») +45.515
5. Нико Хюлькенберг («Рено») +58.165
6. Александер Албон («Ред Булл») +59.315
7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +73.802
8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +74.492
9. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
10. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг
11. Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг
12. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1 круг
13. Себастьян Феттель («Феррари») +1 круг
14. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
16. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
17. Роберт Кубица («Уильямс») +2 круга
18. Кевин Магнуссен («Хаас») — сошёл
19. Даниил Квят («Торо Россо») — сошёл
20. Карлос Сайнс («Макларен») — сошёл.
Леклер входит во вкус
На 36-м круге Хэмилтон возобновил прессинг на Леклера и вынудил того ошибиться — монегаск промахнулся мимо апекса и срезал первую эску. Шарль проехал мимо не полностью, но попрыгал на бордюрах, однако судьи в течение двух кругов сочли, что нарушение не тянет на штраф. Льюис, в распоряжении которого были более мягкие шины, пытался возобновить прессинг, но «Феррари» оставалась недосягаема. А за 11 кругов до финиша Хэмилтон сам допустил ошибку и срезал первую эску — и даже откатился на третье место, пропустив Боттаса.
Валттери тем временем набрал высокий темп и не стал подыгрывать напарнику — вместо этого финн сам бросился в погоню за Леклером и начал постепенно отыгрывать у него по три-четыре десятых с круга. В какой-то момент «запал» Боттаса иссяк. Финн отстал на две секунды, попытался взвинтить темп — и проехал быстрейший круг гонки, однако догнать лидера возможности уже не было. Да и бонусное очко за быстрейший круг Боттаса в конце концов отобрал Хэмилтон — за три круга до финиша Льюис заехал за свежими шинами.
Победу в итоге одержал Шарль Леклер — это вторая в карьере победа монегаска и первый триумф «Феррари» в Монце с 2010 года, тифози ждали этой гонки девять лет. Валттери Боттас занял второе место — и это его второй подиум подряд, а Льюис Хэмилтон закончил гонку на третьей позиции, но минимизировал потери в чемпионате быстрейшим кругом.
Четвёртое и пятое места заняли Даниэль Риккардо и Нико Хюлькенберг (австралиец опередил напарника ещё до пит-стопов) — и это лучшая гонка «Рено» в сезоне, шестым финишировал Александер Албон — новобранец «Ред Булл» вновь набирает неплохие очки, но погоня за Халком обгоном не завершилась.
Седьмую позицию в Монце занял Серхио Перес, сдержавший Макса Ферстаппена, — голландец прорывался с последних рядов. Ну а замкнули топ-10 Джовинацци и Норрис.
В общем зачёте по-прежнему лидирует Хэмилтон — он опережает Боттаса на 63 очка. Третье место занимает Ферстаппен, а на четвёртую позицию вышел Леклер, опередивший Феттеля в турнирной таблице. В Кубке конструкторов «Мерседес» и «Феррари» разделяют 154 очка. На третьей строчке «Ред Булл», но самое важное — это возвращение «Рено» на пятую строчку. Теперь французы лишь в 18 очках позади «Макларена» — обидные сходы в Спа и Монце ещё могут аукнуться Уокингу.
Следующий этап — Гран-при Сингапура — пройдёт на уличной трассе «Марина-Бей» 20-22 сентября.
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