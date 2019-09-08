Как обидно! Техника подвела Квята крайне не вовремя

Перед гонкой

Успех в Спа дал Квяту заряд оптимизма перед этапом в Италии. Даниил предполагал, что раз уж при старте с последнего ряда в Бельгии сумел прорваться в очки, то на похожей по конфигурации итальянской трассе должен бороться за десятку однозначно.

Пятница вроде бы дала подтверждение этому оптимизму, но из-за погодных условий всерьез принимать её результаты не стоило. 10-е место после обеда вместе с седьмым результатом Пьера Гасли казались чересчур хорошим, а уж утреннее шестое место впереди Феттеля и Ферстаппена и вовсе не стоило принимать в расчёт. Тем не менее утром в субботу Даниил вновь попал в топ-10, на этот раз опередив Гасли. И теперь уже позиции обоих пилотов казались адекватными возможностям “Торо Россо”.



Квалификация началась не без проблем — первый сегмент Квят прошёл по самому краю, всего на шесть сотых опередив Ромена Грожана. И это с учётом проблем Ферстаппена и Переса, а то быть бы беде. Гасли, правда, был в десятке, а значит Даниил просто не реализовал всей скорости машины. Однако итог Q1 был неплох: оштрафованный напарник прошёл в Q2 вместе с Квятом, где явно должен был разгонять россиянина в слипстриме. Это-то и оказалось ошибкой.

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В конце второго сегмента Квят попросил у команды помощи от Гасли. Пьеру об этом сообщили, да вот найти друг друга на трассе пилотам никак не удавалось. За всей этой вознёй потерялось драгоценное время, и Даниил даже толком не поборолся за выход в Q3. А ведь от 10-го места Кими Райкконена его отделило всего 0,115 секунды. Думается, такой отрыв можно было отыграть и без помощи напарника.



Но это сослагательное наклонение. А в реальности Квят остался 13-м, позднее отыграв ещё одно место из-за аварии того же Райкконена. Однако 12-е место на старте смотрелось явно лучше 19-го в Спа.

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Гонка

Старт получился для Квята нехарактерным: он ничего не проиграл и ничего не выиграл, так и оставшись 12-м. А вот прямо позади Даниила оказался его напарник Гасли, который на первом круге отыграл четыре позиции.

Первый отыгрыш у Квята произошёл благодаря бардаку, устроенному Себастьяном Феттелем. Немец развернулся сам и испортил гонку Лэнсу Строллу, а Квят отыграл две позиции. Попав в аэродинамический мешок к Алексу Албону, Даниил с бывшим напарником догнал Кевина Магнуссена и сумел с ним разобраться. На девятом месте россиянин был лучшим среди тех, кто стартовал на “медиуме”: та же тактика, что была у него в Спа, должна была сработать и в Монце.

В августе из “Торо Россо” в “Ред Булл” перевели Алекса Албона, но скорость почему-то прибавилась у Квята.

Несмотря на более жёсткие шины, Квят постепенно догонял Антонио Джовинацци, но до атаки не дошло: итальянец свернул в боксы. С пит-стопами Албона и Карлоса Сайнса Квят поднялся уже на шестое место.



В следующий раз Квяту повезло с виртуальным сейфти-каром из-за неприкрученного колеса Сайнса. Даниил провёл пит-стоп ровно в этот короткий период и сумел вернуться на трассу шестым же. Правда, теперь 25 кругов предстояло ехать на “софте”. Однако перспективы у Даниила были отличные… и именно в этот момент сломалась его машина: возникла утечка масла.

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После гонки

В августе из “Торо Россо” в “Ред Булл” перевели Алекса Албона, но скорость почему-то прибавилась у Квята. В Спа он лишь в конце пропустил вперед всё того же Албона, и уверенно финишировал впереди Гасли. В Монце перед сходом Даня шёл впереди и того, и другого. Причём Албону догнать россиянина было бы непросто, а Гасли — и вовсе невозможно.

Сход лишил Квята возможности по праву набрать кучу очков и ещё приблизиться в чемпионате к своему новому напарнику. Однако отказ машины никак не повлиял на качества, проявленные на Гран-при самим Даниилом. В Италии он опять был хорош, лучше и нынешнего, и бывшего напарника. И если доктор Марко действительно выбирает напарника Ферстаппену из них троих, то по итогам двух этапов счёт 2:0 в пользу Квята.

Цитата

«Могу только сказать, что гонка обещала стать потрясающей. В этот момент мы боролись впереди „Ред Булл“. Могли занять шестое или пятое место, что-то такое. Мои результаты на круге были такими же, как у Албона, у меня были свежие шины. Так что, думаю, я сумел бы оставить его позади. К сожалению, иногда наш вид спорта приносит столь большие разочарования. Мы можем отлично выполнять свою работу, а потом в машине что-то отказывает. Очень досадно».