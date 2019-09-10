Шумахера тайно отправили на лечение. Есть ли ещё шанс на чудо?

Несмотря на тактику семьи Михаэля Шумахера с замалчиванием какой-либо информации о состоянии здоровья великого гонщика, накануне во французской прессе появилась интересная статья по поводу лечения немецкого пилота. По данным Le Parisien, в ночь на понедельник Шумахера доставили в парижскую больницу имени Жоржа Помпиду для проведения очередного курса лечения.

По данным журналистов, для транспортировки была выбрана глубокая ночь: Михаэль в сопровождении врачей прибыл в больницу в 3:40. Чтобы никакие папарацци гарантированно не сделали фотографий Шумахера, его тело и лицо покрывала ткань голубого цвета. Делегацию возглавлял хирург-кардиолог, специалист по лечению сердечной недостаточности профессор Филипп Менаше.

69-летний Менаше – известный специалист-новатор. В 2014 году именно он первым в мире провёл операцию на сердце с применением стволовых клеток. В последние пять лет хирург продолжает активно развивать методику лечения, при которой в организм внутривенно вводится специальный состав со стволовыми клетками. Считается, что такой подход помогает бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Правда, на данный момент данная методика только продолжает доводиться до ума.

Полвека Михаэля Шумахера. За что любят и ненавидят Красного Барона 3 января Михаэлю Шумахеру исполнилось 50 лет. В честь юбилея самого известного гонщика в мире вспоминаем главное и спорное в его карьере.

Какие именно процедуры подготовлены для Шумахера, доподлинно неизвестно. Однако всё то же Le Parisien сообщает, что организм Михаэля тоже получит состав со стволовыми клетками. Это необходимо, так как необходимо бороться с воспалительным синдромом, который поразил Шумахера на фоне всем известных проблем со здоровьем.

Планировалось, что все процедуры займут лишь один день – вторник, 10 сентября. А уже 11 сентября Михаэль вернётся домой в Швейцарию. Сам профессор Менаше, а также его больница предсказуемо отказались от комментариев.

По данным источников, прошлой весной Шумахер уже дважды посещал больницу имени Жоржа Помпиду. В тех случаях его транспортировали на вертолёте. В июле 2018 года планировали третий визит, однако его пришлось отменить из-за ухудшения состояния Шумахера. Что ж, в таком случае сам факт возобновления лечения в Париже – неплохой знак.

Никакой официальной информации о здоровье Шумахера не появляется уже несколько лет. Правда, на декабрь 2019 года запланирован выпуск фильма «Шумахер», которым занимаются близкие гонщика. Возможно, в этой картине они что-то расскажут.

«Он продолжает бороться». Что говорят о здоровье Михаэля Шумахера Легендарный немец ещё ответит на все вопросы? Дай бог, чтобы Берни Экклстоун не ошибался.

К большей открытости Коринну Шумахер и других родственников призвал один из бывших руководителей «Брауна» и «Мерседеса» Пэт Фрай.

«Коринна и семья жёстко контролируют информацию о состоянии его здоровья, а жаль. Миллионы людей искренне привязаны к Михаэлю, и это не только болельщики из Германии и поклонники «Мерседеса». В свете всего того, чего он достиг, люди хотят знать о его здоровье. Насколько я понимаю, семья Михаэля смогла обеспечить ему наилучшее лечение, которое только можно купить, в специально оборудованном помещении в его доме в Швейцарии. Но им было бы полезно делиться информацией, как они с этим справляются, поскольку многие люди, находящиеся в похожей ситуации, смогли бы воспользоваться опытом из первых рук», — заявил один из бывших боссов Михаэля.

Впрочем, автоспортивный мир в любом случае не ждёт никаких совсем уж хороших вестей. Все косвенные данные говорят о том, что из-за серьёзнейшей черепно-мозговой травмы Михаэль не может общаться с окружающими. История практически не знает случаев, когда людям удавалось «вырваться» из подобного состояния…

Но мы ведь продолжаем верить, не так ли?