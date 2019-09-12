Если не Феттель, то кто? Кого возьмёт «Феррари», если Себ правда уйдёт

Шутки про Квята в «Феррари» не такие уж и шутки? Пять лет назад Феттель уже помог россиянину.

У Себастьяна Феттеля дела идут не очень хорошо. Четырёхкратный чемпион мира часто ошибается, не может совладать с машиной и регулярно уступает куда менее опытному напарнику, который уже одержал две победы.

«Хонда» подводит Квята, а Феттель — всю «Феррари». Итоги Гран-при Италии «Феррари» выиграла гонку, но набрала меньше очков, чем «Мерседес», — и всё из-за своего четырёхкратного чемпиона.

Несколько недель назад появились слухи о том, что Феттель потерял мотивацию и готов уйти из «Феррари» в конце сезона, а то и вообще может повесить шлем на гвоздь. Тогда в это поверить было трудно, но с каждой неудачей Себа такое развитие событий становится всё более реальным. Да, у Феттеля есть контракт на следующий год, однако, если он не захочет выступать за «Феррари», команде нет смысла держать в составе дорогостоящего, но демотивированного пилота.

Но возникает вопрос — кто мог бы заменить Себа в Маранелло? У нас есть несколько вариантов.

Долгожданный шанс для Риккардо

Первым на ум приходит Даниэль Риккардо — топ-пилот, который ещё ни разу не выступал на машине чемпионского уровня. О том, что «Феррари» интересуется Риккардо, было известно ещё до того, как он покинул «Ред Булл». По слухам, в контракте Дэна с «Рено» есть пункт, что он может уйти из команды, если получит предложение от «Феррари» или «Мерседеса».



Риккардо 30 лет, он выступает в Формуле-1 с 2011 года и одержал уже семь побед. Однако главная цель австралийца — чемпионский титул. Время идёт, а возможности за него побороться у гонщика так и не было, хотя такой шанс он заслужил. К тому же будет любопытно посмотреть, как Риккардо, выступавший в одной команде с Ферстаппеном, будет выглядеть на фоне Леклера.

Даниэль Риккардо Фото: Mark Thompson/Getty Images

Второе возвращение Кими?

В случае ухода Феттеля «Феррари» может вернуть из «Альфа Ромео» Кими Райкконена — тогда это будет уже второе возвращение финна в Маранелло. Да, в последние годы в «Скудерии» Райкконен уступал как Алонсо, так и Феттелю, однако в качестве лидера есть Шарль Леклер, а от опытного напарника будет требоваться лишь стабильность и очки в Кубок конструкторов.



В этом году в «Альфе» Райкконен смотрится куда лучше, чем в прошлом году в «Феррари». Отчасти Кими должен благодарить за это Антонио Джовинацци, однако видно что в более расслабленной атмосфере финн чувствует себя комфортно и способен ездить быстро. С другой стороны, команде будет непросто объяснить, почему она возвращает пилота, с которым рассталась менее года назад. Но как промежуточный вариант на годик – почему нет.

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Халк в поисках места

Накануне Гран-при Бельгии команда «Рено» объявила, что вместо Нико Хюлькенберга за неё в следующем году выступит Эстебан Окон. Как сказал Ален Прост, пессимизм немца не был полезен коллективу. Так или иначе Хюлькенберг остался без места на следующий год. Наиболее вероятным продолжением карьеры для Нико называют «Хаас», однако сам немец не торопится подписывать новый контракт, поскольку есть возможность попасть в «Ред Булл» — если Албон разочарует. Но почему бы «Феррари» не заменить одного немца другим? Нико опытен, быстр, хотя порой и нестабилен, и абсолютно точно сверхмотивирован, ведь это его последняя возможность попасть в топ-команду. Да и для Леклера это был бы удобный напарник.

Даниил Квят и Нико Хюлькенберг. Фото: Mark Thompson/Getty Images

А что насчёт Квята?

В прошлом году Квят был пилотом симулятора «Феррари» — и, по слухам, был инженерам весьма полезен, отрабатывая различные наборы настроек для боевых пилотов. В этом году Квят вернулся на стартовую решётку — и вернулся очень здорово, продемонстрировав, что позврослел и стал более трезво оценивать ситуацию на трассе. Это уже пятый сезон Квята в Формуле-1 — он достаточно опытен, быстр и умеет извлекать максимум из сложных ситуаций (см. Гран-при Германии). В случае ухода Феттеля Квят был бы хорошим вариантом ему на замену — как это было в 2015-м. Шансы на такой переход невысоки, однако и менеджер у россиянина непростой — Николя Тодт, сын президента ФИА, да к тому же исторически связанный с «Феррари».

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Мечта Грожана

На фоне слухов о переходе в «Хаас» Нико Хюлькенберга в не самом уверенном положении оказался Ромен Грожан. Француз проводит далеко не самый сильный сезон в карьере и вообще рискует выпасть из Формулы-1, но уход Феттеля может открыть внезапные перспективы — если с другими вариантами не сработает. К слову, именно за этим — обратить на себя внимание «Феррари» — Ромен в своё время и пришёл в «Хаас».

Себастьян Феттель и Антонио Джовинацци Фото: Peter Fox/Getty Images

Сын полка

Антонио Джовинацци в этом сезоне тоже смотрится довольно слабо, однако он по-прежнему в программе «Феррари» и является её пилотом. Но вот обратится ли «Скудерия» к внутренним резервам, если появится свободный кокпит? С такими результатами, как у Джовинацци, — вряд ли. Но если другие варианты отпадут, то не исключено, что итальянцу всё же дадут повышение. Но для этого нужно все оставшиеся гонки проводить, как Гран-при Италии.

Пилоты симулятора

С уходом Квята пилотами симулятора «Феррари» стали Брендон Хартли и Паскаль Верляйн — потенциально «Скудерия» могла бы взять кого-то из них. При этом у Хартли шансов меньше: в «Торо Россо» новозеландец смотрелся не очень здорово. А вот Паскаль Верляйн в «Маноре» выступал неплохо — из Формулы-1 немец выпал только потому, что в «Мерседесе» не смогли найти ему место. Может, повезёт с «Феррари»?

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Обратный Шумахер

Ну и совсем уж невероятный вариант — возвращение Нико Росберга. Немец покинул Формулу-1 после сезона-2016, но постоянно присутствует в паддоке, следит за событиями и в курсе происходящего. Почему бы не взять одного немецкого чемпиона на место другого? Сам Росберг уже пошутил, что готов заменить соотечественника. Любопытно, но если это произойдёт, то Нико фактически повторит путь Михаэля Шумахера, но наоборот — Красный Барон долгие годы выступал за «Феррари», но после трёхлетнего перерыва вернулся в гонки и стал пилотом «Мерседеса». К слову, именно Нико был первым напарником Шумахера после его возвращения, так что он как никто знает, каково это — вернуться в Ф-1 после перерыва, будучи экс-чемпионом.