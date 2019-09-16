Почему на гоночных машинах нельзя ездить по обычным дорогам

А если нарушить это правило, вами очень быстро заинтересуется полиция. Доказано свежим случаем в Чехии.

В минувший уик-энд забавная новость пришла из Чехии. Там на одном из шоссе водитель с удивлением обнаружил, как перед ним как ни в чём не бывало едет настоящая «формула». Обладатель болида старался ехать по правилам: соблюдал скоростной режим, не петлял – в общем, не стремился превращать шоссе в гоночную трассу.

Но вот проблема: водителем «формулы» все равно заинтересовались чешские власти. И соблюдение ПДД его не спасёт: дело в том, что гоночную технику в принципе нельзя использовать на дорогах общего пользования – без ряда существенных доработок. Ну а в нашем чешском случае старый болид GP2 (а речь шла именно о том) никак специально не переоборудовался.

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Кратенько перечислим, что нужно сделать с любой гоночной машиной, чтобы появился шанс зарегистрировать её в ГАИ или другом подобном госоргане.



Для начала обязательно нужно установить передние и задние фары, габаритные огни, стоп-сигналы и поворотники. И что-то, что будет напоминать передний и задний бамперы.



Не подойдёт и современный гоночный руль в виде «бабочки» — будьте добры найти и установить стандартный руль. И позаботьтесь о клаксоне! И о глушителе.

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Обязателен для прохождения технического осмотра ручной тормоз. Как уж вы добавите его в «формулу», ваши проблемы.



Не забудьте проверить и требования к минимальному дорожному просвету – вполне возможно, что в вашей стране именно клиренс станет препятствием на пути к получению регистрации. Не исключено, что придётся дорабатывать и подвеску.

Мы перечислили только базовые моменты – вполне возможно, что на практике у гаишников появится масса дополнительных вопросов. Удастся ли их решить, большой вопрос.



И если уж мы переходим к практической плоскости, то не забывайте: любая «формула» по умолчанию не приспособлена для постоянной езды на скорости 60 км/ч и остановок на светофорах. Это касается и сцепления, и рабочей температуры шин, и, что ещё принципиальнее, охлаждения двигателя и тормозов. Так что будьте готовы, что шины стремительно остынут, мотор закипит, а тормоза начнут гореть. Так себе перспектива.

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Если вам всё-таки очень хочется вывести «формулу» на прогулку около дома, есть два варианта. Либо купить болид и выложить чуть ли не столько же денег за его переоборудование, либо сразу приобрести такой автомобиль, как Lola F1R. Его три года назад продавали на аукционе в Англии со стартовой ценой примерно в 60 тыс. евро.

F1R – это та самая «формула», которая выжила бы в дорожном трафике и не вызвала вопросов у ГАИ. Там есть все необходимые сигнальные огни, коробка с «ручником» и так далее, а в качестве двигателя используется двухлитровый турбомотор «Косуорт» мощностью в 370 л.с. При этом утверждалось, что часть деталей F1R была позаимствована у модели Lola T97/30, которая действительно выступала в Формуле-1. Правда, лучше не напоминать, как именно выступала, а то это стало бы стопроцентной антирекламой…

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Так или иначе, если очень захочется, то проехаться на работу на «формуле» всё-таки можно.