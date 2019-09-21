Квята не возьмут в «Ред Булл». Новая пощёчина россиянину?

На место в топ-команде претендуют Албон и Гасли. Но не Квят, хотя он выступает не хуже.

Консультант «Ред Булл» по вопросам автоспорта Хельмут Марко заявил, что «внутри» принято решение о продолжении выступлений Даниила Квята в «Торо Россо», а напарника для Макса Ферстаппена в основной команде будут выбирать между Алексом Албоном и Пьером Гасли.



«Мы примем решение после Мексики, — сказал Марко. — Квят уже подтверждён на следующий год — внутренне, по крайней мере. Пилота в „Ред Булл“ будем выбирать между Гасли и Албоном».

Что всё это значит и как скажется на Квяте?

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Ментор «Торо Россо»

Напомним, что в начале сезона за «Ред Булл» выступали Ферстаппен и Гасли, но француз ехал так плохо, что во время летнего перерыва вместо него посадили Александера Албона — дебютанта из «Торо Россо», а самого Пьера вернули в Фаэнцу. Уже тогда многие болельщики Квята восприняли решение «Ред Булл»: предполагалось, что более опытный россиянин принесёт команде больше очков, чем новичок. В Милтон-Кинсе своё решение тогда мотивировали тем, что Квят уже в «Ред Булл» выступал, теперь команда хочет оценить Албона, а на место в сезоне-2020 претендуют все гонщики из программы концерна.



Теперь же Квят выбыл из числа претендентов — и Даниил знал об этом раньше заявления Марко. «Скорее всего, как минимум ещё на год останусь в программе „Ред Булл“, буду с ними в Формуле-1», — сказал пилот порталу Motorsport накануне. Открыто подтвердить контракт Квят не может — это прерогатива команды.

Фото: Peter Fox/Getty Images

Для самого Даниила это далеко не такое уж и плохое решение — и нельзя сказать, что «Ред Булл» чем-то обидел россиянина. Квят — быстрый, хотя и не слишком надёжный пилот, у которого был шанс. Сейчас он может послужить хорошим ориентиром для новичков «Торо Россо», которые приходят из других серий. Впрочем, лукавить тоже нечего: заявление австрийцев означает, что в качестве будущего победителя Гран-при и чемпиона мира Квята в Милтон-Кинсе не рассматривают.



В начале следующего сезона Квяту исполнится 26 лет — довольно молодой возраст для пилота, чей расцвет ещё впереди, а в 2021-м году изменятся правила — и это может полностью перетряхнуть стартовую решётку. Не исключено, что в этот момент Даниил окажется в другой команде — и в ней будут шансы себя проявить.

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Албон против Гасли

Раз уж Хельмут Марко открыто говорит о том, что претендентов на место в «Ред Булл» осталось двое, то дальнейшая борьба Албона и Гасли будет по-настоящему принципиально. Алекс довольно неплохо освоился в «Ред Булл» и даже набирает очки, однако тоже много уступает Ферстаппену — раз за разом возникает вопрос, а стоило ли вообще менять француза?



В то же время и сам Гасли сразу же уверенно поехал в «Торо Россо» и набрал несколько очков. Предполагалось, что Квят, хорошо знающий машину, легко «размажет» француза, однако тот держится на уровне и сразу едет в темпе напарника. В общем, даже и без участия Квята эта борьба будет интересной.