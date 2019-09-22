«Феррари» лишила Леклера победы, но взяла дубль. Квят врезался в Кими

Леклер сохраняет лидерство

На старте Леклер уверенно и без лишних движений защитил первую позицию, в то время как Хэмилтон попал под атаки Феттеля и навязать борьбу монегаску не смог. Льюис в конце концов отбился, но Леклер к этому моменту уехал от пелотона на секунду с лишним.

На четвёртой позиции позади этой пары удержался Макс Ферстаппен — голландец сдерживал Боттаса, в то время как Албону пришлось побороться с Карлосом Сайнсом. Испанец занял в квалификации седьмое место, став лучшим в середине пелотона, неплохо стартовал, но уже после нескольких поворотов Карлоса зацепил Хюлькенберг — оба вынуждены были ехать в боксы, чтобы механики восстановили автомобили.

На седьмое место в итоге вышел напарник Сайнса Ландо Норрис, на восьмое поднялся Антонио Джовинацци, а Кевин Магнуссен в общей сложности отыграл четыре позиции и прорвался на девятую строчку.

Даниил Квят стартовал достаточно чисто и за счёт проблем у пилотов «Макларена» и «Рено» поднялся с 14-го места на 12-е. Однако после 10 кругов, когда россиянина прошёл стартовавший из хвоста Риккардо, Квят потерял темп и одного за другим пропустил Лэнса Стролла и Серхио Переса. После 12 кругов Даниил поехал в боксы за свежими шинами и вернулся на трассу 18-м.

«Мерседес» затягивает пит-стоп, Себ в лидерах

У лидеров шины начали «заканчиваться» на исходе второго десятка кругов: Феттель и Ферстаппен на 19-м круге синхронно поехали за свежим «хардом». Кругом позже остановились их напарники — Леклер и Албон, и оба на этом потеряли: Шарль выехал с пит-лейна позади Феттеля. Как покажет будущее, это был решающий момент — один круг промедления с пит-стопом стоил Леклеру победы.

«Мерседесы» оставались на трассе дольше, хотя «софт» на немецких машинах износился — пилоты «Феррари» отыгрывали по полторы-две секунды с круга. Первым не выдержал Боттас — финн поехал за свежими шинами на 22-м круге. Хэмилтон оставался на трассе вплоть до 26-го. На трассу Льюис предсказуемо вернулся позади обеих «Феррари» и Макса Ферстаппена, но цель стратегов заключалась в том, чтобы обеспечить британцу относительно свежие шины в концовке гонки.

К 31-му кругу Феттель прошёл тех, кто в боксах ещё не побывал, и возглавил в гонку. Леклер вышел на второе место к 33-му — и отстал от напарника на шесть с половиной секунд. Ещё в паре секунд позади монегаска расположился Ферстаппен, а Хэмилтон отстал от лидирующей «Феррари» на 12 секунд. Это был экватор гонки.

Столкновения в середине пелотона

После пит-стопов борьба в середине пит-стопа активизировалась — пилоты больше не собирались в боксы. Сначала не поделили трассу Даниэль Риккардо и Антонио Джовинацци — итальянец терял время на изношенных силах и пропустил Макса Ферстаппена. Риккардо решил воспользоваться моментом и в последний момент пошёл в атаку — итальянец попросту не ожидал такого манёвра и в итоге обе машины столкнулись и с пробитыми шинами полозли в боксы.

Чуть позже застрял в отбойниках после столкновения с Роменом Грожаном Джордж Расселл. «Уильямс» был на изношенных шинах, в то время как француз был на относительно свежей резине — гонщик «Хааса» пошёл в атаку по внешней траектории, но на выходе из поворота места двум автомобилям не хватило. Грожан в итоге поехал в боксы за новым передним антикрылом, а «Уильямс» Расселла застрял на трассе. Судьи выпустили на трассу автомобиль безопасности, чтобы убрать машину британца.

Рестарт, ещё рестарт

«Если честно, я не очень понимаю тактику с ранним пит-стопом, но мы поговорим об этом позже», — передал команде перед рестартом Шарль Леклер, готовясь контратаковать напарника в борьбе за лидерство. Сейфти-кар покинул трассу на 40-м круге: Феттель уверенно разогнался из последнего поворота и не оставил преследователю шанса. Далее без изменений — Ферстаппен, Хэмилтон, Боттас, Албон.

А вот в глубине пелотона повредил шины Лэнс Стролл — Гасли обгонял канадца по внешней траектории, но тот оставил не слишком много места и пробил правую переднюю шину. До боксов «Рейсинг Пойнт» доковылял на трёх колёсах, но Стролл был уже не 11-м, а 19-м, в конце пелотона. Партнёр Стролла по команде — Серхио Перес — шёл 10-м, но на 43-м круге его автомобиль потерял темп и встал у отбойника. Так всего за пару кругов «Рейсинг Пойнт» потерял все шансы на очки.

Тем временем создать отрыв Феттелю не удавалось — Леклер стабильно держался в 7-9 десятых позади лидера гонки. Преследователи постепенно отставали от гонщиков «Феррари» — Ферстаппен проигрывал уже почти три секунды, Хэмилтон — почти шесть, Боттас — больше семи. Однако отрывы были вновь ликвидированы: сейфти-кар вернулся на трассу, чтобы маршалы эвакуировали машину Переса.

Второй рестарт дали на 47-м круге: Леклер снова ничего не смог сделать против Феттеля, который продолжил лидировать. На третьей позиции вновь довольно уверенно расположился Ферстаппен, а позади него — гонщики «Мерседеса».

На 50-м круге автомобиль безопасности выехал в третий раз: Даниил Квят налетел при атаке Кими Райкконена. «Альфа Ромео» финна со свёрнутой подвеской встрял на обочине, Квят продолжил движение, но пропустил нескольких пилотов и откатился на 15-е место.

Первый за два года дубль «Феррари»

Финальный рестарт судьи дали за 10 кругов до финиша. Феттель снова не оставил ни шанса Леклеру. Ферстаппен поначалу держался на хвосте у Шарля, но вскоре тоже отстал. В итоге Себ так и не встретил сопротивления и завоевал свою первую в сезоне победу, а Леклер финишировал вторым и принёс «Феррари» первый с «Хунгароринга»-2017 дубль. Тройку призёров замкнул Макс Ферстаппен — и это уже седьмой подиум «Хонды» в сезоне.

На четвёртой и пятой позициях расположились Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас — и на позициях британца в чемпионате это никак не сказывается: у действующего чемпиона мира по-прежнему более 60 очков преимущества, а значит, он гарантировал себе первое место на две ближайшие гонки.

На шестой позиции в Сингапуре финишировал Алекс Албон, лучшим из числа середняков после схода Сайнса стал Ландо Норрис — седьмое место, восьмую строчку занял Пьер Гасли, а далее расположились Нико Хюлькенберг и Антонио Джовинацци. Даниил Квят — на 15-м месте.

Всё столь же непоколебимы позиции «Мерседеса» в Кубке конструкторов — запаса очков относительно «Феррари» немцам хватит ещё по крайней мере на два этапа. На третьей позиции по-прежнему идёт «Ред Булл».

Следующий этап — Гран-при России — пройдёт на «Сочи Автодроме» 27-29 сентября.