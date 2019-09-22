В Сингапуре у Квята всё пошло не так. Он стал третьим, но с конца

Перед гонкой

После Спа и Монцы этапа в Сингапуре в “Торо Россо” ждали с оптимизмом: трасса должна была подойти их машинам. Пятничные тренировки подтвердили эти ожидания — Гасли был в топ-10 в обеих сессиях, Квят попал в десятку в первой, и стал 11-м во второй.

Однако утром в субботу Даниилу пришлось пропустить почти всю третью практику. А потом из-за проблем с силовой установкой ему вернули старый мотор. Несмотря на это, шансы на выход в третий сегмент оставались. Но вот использовать их не удалось.

«Феррари» смогла! Леклер вырвал у «Мерседеса» поул, у Квята всё плохо Никто не ставил на «Феррари», а Шарль Леклер внезапно опередил «Мерседесы». Квят — 16-й.

Сам Квят признался, что на быстром круге в первом сегменте квалификации сначала не включил верный режим мотора, а потом никак не мог поймать ритм. Даниил объяснил это как раз пропуском третьей тренировки, где пилоты обычно отрабатывают квалификационные круги. Так или иначе, россиянин остался 16-м и во второй раз из трех проиграл квалификацию своему новому напарнику Пьеру Гасли. Подсластили пилюлю лишь две позиции, отыгранные за счет штрафов соперников.

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Гонка

На старте Даниил удерживал свое место, но поднялся на пару позиций из-за проблем у Сайнса и Хюлькенберга. Возвращать места пришлось, когда сзади подъехал Дэн Риккардо и привез с собой Лэнса Стролла. Разобраться с Квятом оба смогли за один поворот. А следом Даниил пропустил и Переса, опустившись на 15-е место.

В “Торо Россо” на потерю темпа Квятом отреагировали предсказуемо — провели пит-стоп, переведя пилота с “медиума” на “хард”. Выехал он 18-м в 15 секундах позади Кубицы.

Свежие шины позволили Даниилу даже поставить лучшее время круга на тот момент. Правда, его тут же отобрал обновивший шины Перес. На прошлых этапах успехи Квята были во многом обеспечены альтернативной тактикой. Но на этот раз команда решила отдать ее Гасли, а сам Квят поехал по стандартной схеме “медиум” — “хард”, а потому отыграть за счет пит-стопа ничего не получилось.

Фото: Clive Mason/Getty Images

В итоге после пит-стопов всех соперников Квят оказался 16-м, всё так же позади Переса. Следующие полтора десятка кругов позиция Даниила не менялась, пока из-за сверхпоздних пит-стопов позади не оказались Стролл, Гасли, Джовинацци и Риккардо с проколотым колесом.

После этого Квят оказался 12-м в трех секундах позади очковой зоны и менее чем в секунде от Переса. Ситуация казалась отличной, но тут Грожан столкнулся с Расселлом, на трассу выехала машина безопасности, и в “Торо Россо” как всегда мгновенно сориентировались. Из-за пит-стопа Квят пропустил обратно Гасли и Стролла, зато получил свежие и мягкие шины. На второй пит-стоп также пошли Хюлькенберг и Джовинацци — Нико выехал перед Даниилом, а Антонио после.

Прокол у Стролла сразу после рестарта дал Квяту отыграть одно место. А потом на трассе встал следующий болид “Рейсинг Пойнт”, и Даниил вновь оказался 12-м. Вот только атаковать не получалось: Хюлькенберг перед россиянином упёрся в Гасли, француз не пускал “Рено”, но отставал от Райкконена. Правда, продлилось это не долго: на трассу вернулся сейфти-кар.

На втором рестарте Квят отбил атаку Риккардо, но не смог удержать позади Джовинацци. А потом сам Даниил атаковал Райкконена: дошло до контакта, Кими сошёл, а Квят откатился на 15-е место, потеряв шансы на очки. И сами пилоты, и, что важнее, стюарды посчитали столкновение гоночным инцидентом — и на том спасибо. Да и Кими после финиша признался, что все равно ни на что уже не претендовал.

После очередного рестарта Квят вновь попал в мясорубку – на сей раз со Строллом и Магнуссеном — соперников хуже не придумаешь! И, к сожалению, в этой борьбе Даниил проиграл, став 15-м. Хуже только Кубица да Магнуссен, который перед финишем еще раз съездил в боксы.

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Цитата

«Сегодня был не мой день. Когда у вас такая гонка, нужно просто поднять руку, взять вину на себя и перейти к следующему этапу. Сегодня у меня были шансы набрать очки, но, к сожалению, не удалось. Я застрял позади других гонщиков и показал не лучшее пилотирование. Я не хочу оправдываться, но я столкнулся с каким-то туманом на моих зеркалах, что несколько усложняло защиту позиции, мне приходилось оставлять больше места из-за отсутствия видимости. В концовке столкновение с Кими привело к повреждениям болида, но к тому моменту моя гонка уже была испорчена».

После гонки

Если на предыдущих этапах обстоятельства зачастую сказывались в пользу Квята, то в Сингапуре всё было против. И отказавший мотор на тренировке, и вылет в первом сегменте, и столкновение с Райкконеном… В общем-то, трудно сказать, что Даниил провел плохой этап, но и хвалить его не за что.

Квят мог набрать очки, машина ему это позволяла, как позволила Гасли. Но в критические моменты Квят по разным причинам терпел неудачи. И итоговое 15-е место — лишь череда обстоятельств, которые в плотной и непредсказуемой гонке сложились для россиянина неудачно. А когда всё идет не так, и выводы делать незачем: просто забыть и ехать в Сочи! Главное, чтобы там не пришлось брать новый мотор и стартовать на домашней гонке последним.

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