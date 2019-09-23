Этап, который Квяту стоит забыть. Оценки за Гран-при Сингапура

Шарль Леклер — 9,0

Сильнейшим в этот уик-энд был именно Шарль Леклер — и лишь тактический просчёт команды не позволил монегаску завоевать третью победу подряд. В пятницу Леклер потерял время из-за поломки коробки передач, но наверстал упущенное, оказался быстрее всех в квалификации и был недосягаем в гонке, пока не уехал на пит-стоп. И даже хорошо, что Шарль не стал устраивать сцены — настоящий лидер так не поступает.

Макс Ферстаппен — 8,5

«Ред Булл», как выяснилось, до уровня «Мерседеса» и «Феррари» недотягивал, но в квалификации Макс подвинул Валттери Боттаса, а в гонке не сломался под натиском Льюиса Хэмилтона. Сильное выступление после двух подряд не самых сильных гонок.

Карлос Сайнс — 8,5

Сайнс стал лучшим среди середняков в квалификации и на старте даже прессинговал «Ред Булл». Однако всё закончилось, когда в пятом повороте в «Макларен» приехал Нико Хюлькенберг. Если бы не этот инцидент, Сайнс наверняка финишировал бы по меньшей мере седьмым.

Себастьян Феттель — 8,0

У Феттеля была точно такая же машина, как у Леклера, и больше времени на подготовку, но в решающих моментах Себ уступал напарнику: запорол вторую попытку в квалификации, остался позади на старте. В остальном Феттель был безупречен — особенно на рестартах, однако Леклер всё равно был лучше.

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Пьер Гасли — 8,0

Француз провёл очень сильную гонку и принёс команде четыре очка. Уже в квалификации Гасли опередил Квята, затем отыграл ещё одну позицию на старте и ярко боролся в концовке гонки. В этот раз Пьер точно не выглядел как отработанный материал.

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Антонио Джовинацци — 8,0

Гран-при Сингапура — новая веха в карьере Джовинацци: Антонио впервые лидировал в гонке Формулы-1. Итальянец в целом смотрелся очень сильно. Так, он опередил в квалификации Райкконена, а под финиш боролся за очки на подбитой после атаки Риккардо машине. И одно очко Джовинацци таки набрал — уже второй этап подряд Антонио финиширует в топ-10.

Льюис Хэмилтон — 7,5

Хэмилтон неплохо отработал в квалификации и занял второе место, воспользовавшись проблемами Феттеля, однако затем что-либо противопоставить «Феррари» не удавалось, а из-за позднего пит-стопа лидер чемпионата откатился на четвёртое место. Чудес Льюис не совершал, обстоятельства подняться выше не позволяли, но в концовке британец мог бы быть и поактивнее.

Ландо Норрис — 7,5

Норрис провёл неплохую гонку и финишировал впереди других середняков, но в квалификации дебютант наделал много ошибок и довольно много уступил Сайнсу. Собственно, седьмое место в гонке тоже стало возможным во многом благодаря проблемам испанца на старте заезда.

Даниэль Риккардо — 7,5

Оказавшись исключённым из протокола квалификации из-за небольшого сбоя батареи, Риккардо ярко и отчаянно прорывался в очки — и прорвался бы, если бы один из сейфти-каров не отбросил бы его на 16-ю позицию. Под финиш Дэн вышел на 14-позицию, но шансов на очки уже не было. Снимем полбалла за необязательное столкновение с Джовинацци.

Валттери Боттас — 7,0

Валттери не очень хорошо выступил в квалификации, уступив не только «Феррари» и напарнику, но и Максу Ферстаппену, но довольно чётко отработал в гонке вторым номером — большего от Боттаса теперь и не требуется.

Нико Хюлькенберг — 7,0

В тренировках Халк опережал Риккардо, но к субботе немного сдал и уступил напарнику в квалификации, а затем уже на первом круге откатился назад после контакта с Карлосом Сайнсом (минус полбалла). Во второй половине гонки Нико пробился на девятое место и забрал пару очков, но машина явно позволяла добиться большего.

Болеть в Формуле-1 за середняков — мазохизм. Есть очередное подтверждение Твой любимый пилот тыжится-пыжится, а взлететь не может. И шансов никаких.

Кевин Магнуссен — 7,0

У «Хааса» тяжёлые времена — инженеры до сих пор не знают, что делать с машиной. Магнуссен продолжает стараться: отличный старт и четверть гонки на девятом месте.



Но на большее автомобиля не хватило — перед пит-стопами датчанин начал терять темп и в конце концов откатился в самый конец пелотона.

Серхио Перес — 7,0

«Рейсинг Пойнт» рассчитывал на обновления аэродинамики, но они сработали не лучшим образом. Несмотря на это, Перес отлично квалифицировался — но это всё, что мог поделать гонщик. Из-за штрафа Серхио стартовал лишь 16-м, прорывался в гонке, а затем автомобиль окончательно вышел из строя.

Александер Албон — 6,5

Довольно слабый уик-энд в исполнении Албона — авария в тренировках, большое отставание от напарника в квалификации, вся гонка позади него… В оправдание Алекса скажем, что он, несмотря на злоключения, «везёт» результат — в трёх последних гонках Албон набрал больше очков, чем Ферстаппен.

Роберт Кубица — 6,5

Польский ветеран вновь проиграл Расселлу в квалификации, и хотя разрыв составил три десятых, в оправдание Кубицы следует заметить, что у него была лишь одна попытка — вторую не удалось совершить из-за проблем с топливной системой. Также выделим старт, где Роберту удалось избежать столкновений — после первого круга он шёл на 16-й позиции.

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Ромен Грожан — 6,0

В Сингапуре Грожан во второй раз подряд вылетел уже в первом сегменте квалификации, а затем почти всю гонку ехал в глубине пелотона — лишь после схода Райкконена француз поднялся на одиннадцатое место. И это можно назвать успехом на фоне безнадёжного уик-энда.

Лэнс Стролл — 6,0

Стролл в очередной (12-й из 15) раз вылетел уже в первом сегменте и ничего не смог сделать при старте с 16-й позиции — при снова неплохом старте. В общей сложности Стролл совершил три пит-стопа по ходу дистанции и на финише оказался позади Карлоса Сайнса, подбитого ещё на первом круге.

Джордж Расселл — 6,0

Британец снова опередил Кубицу в квалификации — и остаётся единственным, кто ещё ни разу не проигрывал напарнику, но вот в гонке до финиша не добрался: Грожан атаковал «Уильямс» по внешнему радиусу, однако дебютант не оставил сопернику места и в итоге сам оказался в стене.

Даниил Квят — 5,5

Довольно посредственный уик-энд для российского пилота. Провальная квалификация, которую Квят объясняет трафиком и пропуском третьей тренировки (утечка масла), ужасный первый отрезок (потеря позиций и ранний пит-стоп) и финиш далеко за пределами первой десятки. И это при том, что новый напарник занял восьмое место, уступив лишь топ-командам и Сайнсу.

«Кими попробовал заодно убить меня». Увы, авария — самое яркое в уик-энде Квята Хорошо хоть, что судьи не стали чудить и выдавать штрафы. Ждём Сочи.

Кими Райкконен — 5,0

Второй подряд провал финского ветерана. Сначала Кими допустил ряд ошибок в квалификации, затем не смог сориентироваться в фазе рестартов, когда на холодных шинах потерял несколько позиций. И не будем забывать столкновение с Квятом — россиянин был позади и отчасти виноват в случившемся, но и Кими проморгал атаку, но закрывал поворот как ни в чём ни бывало.