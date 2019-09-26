«Я давно знал о решении». Квят — о том, что его не возьмёт «Ред Булл»

Гран-при Сингапура получился для Даниила Квята богатым на события. Новые проблемы с двигателем, повлиявшие на квалификацию, столкновение с Кими Райкконеном в гонке и объявление со стороны Хельмута Марко, что в 2020 году россиянин останется в «Торо Россо». Перед стартом Гран-при России Квят прокомментировал «Чемпионату» все эти события, раскрыв интересные детали. И появилось ощущение, что о решении точно не брать его в «Ред Булл» Даниил узнал чуть ли не одновременно с переводом туда Албона…

«Зеркала запотели из-за масла»

– Даниил, вам то хотели оставить дымивший мотор, то всё-таки решили его поменять. Почему так?

– Честно говоря, не знаю, почему так решили. Но раз команда так делает, то точно видит в этом смысл. У нас были небольшие проблемы в Италии, потом повторились в Сингапуре. Видимо, решили перестраховаться, взяв ещё один мотор до конца сезона. В чём именно была проблема, для меня не так важно.



– Какие мысли были, когда в Сингапуре вновь увидели дым из этого движка? Чувство досады?

– Нет. Такие вещи бывают, это Формула-1.



– Смотрели повтор своего столкновения с Кими Райкконеном? Может, с ним самим обсуждали?

– Нет смысла долго обсуждать эту историю. Я посмотрел повтор — и всё, это осталось в прошлом. Тот Гран-при в целом получился скомканным. Всё началось ещё с квалификации, а точнее — со свободных заездов. На такой трассе, как Сингапур, очень важна уверенность в себе, а я пропустил третью практику. Когда я выехал в квалификации, то на первом круге были довольно хорошие ощущения от машины, но я ещё не мог использовать весь её потенциал, ещё не было уверенность.



Риск вылететь в первом сегменте был самым высоким, мы это знали. В этом году очень плотная борьба в средней группе, и нам не хватило нескольких тысячных. Если бы мы прошли во второй сегмент, то там было бы намного легче.

«Кими попробовал заодно убить меня». Увы, авария — самое яркое в уик-энде Квята Хорошо хоть, что судьи не стали чудить и выдавать штрафы. Ждём Сочи.

– Вы признавались, что возникали некоторые проблемы на рестартах. Из-за чего?

– Я немного застревал за соперниками, не удавалось их обойти. Плюс у меня полностью запотели зеркала заднего вида — я не видел, когда меня атаковали сзади, приходилось занимать более широкие траектории. Было несколько контактов, которые не попали в телетрансляцию — они тоже не помогли.



– Разобрались, что случилось с зеркалами?

– Это было масло от одной из других машин. Из-за аэродинамических завихрений оно попало на стёкла и осталось на зеркалах.



– Так или иначе, «Торо Россо» не отстаёт от средней группы. Удалось разобраться с новинками, которые плохо работали перед летней паузой?

– В целом да. В Спа, Монце и Сингапуре мы были там, где и ожидали, боролись за очки. У нас ещё планируется что-то новое — не очень большие новинки, но что-то будет. Мы хотим сильно закончить сезон. Да и в следующем сезоне правила слишком не меняются, так что все новинки пригодятся.

Источник: Путин поддержал перенос Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург

«У меня будет свободный выбор»

– Сочинская трасса подходит «Торо Россо» и мотору «Хонды»?

– В субботу нам обычно немного тяжелее, но в воскресенье мы боремся с остальными наравне. Постараемся навязать борьбу за очки, даже несмотря на штраф. В Спа была похожая ситуация: мы стартовали последними, но все равно приехали в очки. Нет смысла сбрасывать себя со счетов. Да, неидеально получить штраф на домашнем этапе, но в чемпионате ещё остаётся пять Гран-при и было правильно выстроить правильную стратегию на концовку сезона.



– Ваш новый напарник Пьер Гасли довольно легко адаптировался к машине, согласны?

– Да, это так. Он знаком с этой машиной, я не заметил у него проблем. Для меня ничего сильно не изменилось, я концентрируюсь на своей собственной работе. Пьер хорошо говорит по-английски, так что на брифингах проблем не появилось!

– Алекс на первых порах посматривал на ваши настройки и так далее. Пьер вряд ли так делает?

– Я не знаю, что именно он изучает, смотрите у него самого. Но у нас внутри команды всё открыто, пилоты могут изучать все данные.

5 самых ярких моментов из истории Гран-при России. Включая стычку Квят-Феттель Помните, как два финна устроили разборки за два круга до финиша, а Феттель восхищался смелым русским?

– Хельмут Марко сказал, что вы не претендуете на место в «Ред Булл». У вас есть понимание, почему?

– Я не считаю, что стоит сильно анализировать — раз он так сказал, так и есть. Его слово — это закон внутри «Ред Булл».

– Лично вам Хельмут что-то говорил перед тем, как всё рассказать в эфире Sky Sports? Вы были в курсе решения?

– Я знал давно, ещё с летней паузы. Точно не скажу, когда узнал, но относительно давно. Я просто воспринял это как уже принятое решение. Раз сказали, что я буду в «Торо Россо», значит буду в «Торо Россо». Буду стараться максимально хорошо выполнять свою работу.



– Вы всё ещё верите, что когда-нибудь вернётесь в «Ред Булл»?

– Я верю, что мне нужно хорошо делать свою работу в «Торо Россо», а затем посмотрим, что будет.



– Перед 2021 годом у вас будет право самому принимать решение о будущем? Или нужно будет дождаться решения «Ред Булл»?

– У меня будет свободный выбор.

«Доктор Марко просто «колбасит» пилотов между «Ред Булл» и «Торо Россо» Гендиректор «Росгонок» – об идее квалификационных гонок, будущем Квята и возвышении Леклера внутри «Феррари».

– Что говорит про последние новости ваш менеджер Николя Тодт?

– Николя Тодт, как и я, не принимает решений в «Ред Булл»! Мы с ним на одной волне. Он, как и я, знает, что мне нужно максимально хорошо работать в «Торо Россо».



– Тодт не ходил к Марко с расспросами — мол, как же так?

– Насколько я знаю, такого не думаю.



– Если, например, в Сочи в гонке пойдёт дождь и вы опять попадёте на подиум, такой результат способен переубедить «Ред Булл»?

– Я не люблю рассуждать так гипотетически.

Албон: я не сравниваю себя с Квятом

– Некоторые считают, что проблемы «Феррари» на старте сезона были в том числе вызваны вашим уходом с поста пилота по симулятору. Такие разговоры приятны?

– Не думаю, что это очень сильно связано с симулятором. Ну, наверное, приятно, если кто-то так думает. Но я знаю, что это не совсем так. Во время уик-эндов я немного работал в четверг в рамках подготовки к этапу, а самым напряжённым днём была пятница.



– Видел, что вы ходили на матч футбольного «Монако». Как вам? С Александром Головиным не знакомы?

– Я сходил первый раз, хотя живу рядом со стадионом. Было интересно сходить на матч. Александр был самым быстрым на поле, впечатляюще играл. У него большая уверенность в себе. Возможно, когда-нибудь с ним пересечёмся, обменяемся какими-то сувенирами.