«Просто кайфую!» Интервью с самым перспективным российским гонщиком прямо сейчас

Утро субботы на «Сочи Автодроме» все российские болельщики и журналисты ждали с предвкушением — как иначе, если титул Роберта Шварцмана в Формуле-3 был так близок! Гонщик «СМП Рейсинг» и Академии «Феррари» не подвёл: да, пропустил на последнем круге Маркуса Армстронга, но и финиша на втором месте с огромным запасом хватило, чтобы досрочно стать чемпионом. Про ход борьбы Роберт подробно рассказал на пресс-конференции после гонки, ну а чуть позже «Чемпионат» пообщался с россиянином уже один на один. Вспомнили сезон, поговорили про будущее в Формуле-2, обсудили Формулу-1.

«Считаю, что у меня четыре победы, а не три»

– Роберт, уже переварили победу? А может, и отпраздновали хотя бы как-то символически?

– Всё произошедшее приятно и удивительно. Давление перед тем, как я приехал в Сочи, было очень высоким. В голову лезли мысли: обязательно нужно выиграть, вдруг что-то не получится… Много что мешало. Но, слава богу, всё прошло хорошо! Было много болельщиков, это очень круто! Также большое спасибо команде, «СМП Рейсинг» и всем, кто работал со мной.



Я ещё до сих пор не осознал, что со мной происходит. Просто кайфую, что-то отвечаю журналистам… Чувствую себя круто. Никаких планов как-то праздновать у меня не было. План был простой: выиграть чемпионат и расслабиться. Сейчас я уже на второй стадии!



– С утра обрадовались, увидев, что дождя нет? Посуху всё немного предсказуемее?

– Я понимал, что риск ошибиться меньше. Ну, или что-то кто-то ошибётся рядом и помешает мне. Я был абсолютно спокоен, делал своё дело и старался особо не рисковать.



– Вас уже успели сравнить чуть ли не с Аленом Простом в плане грамотного ведения гонки: не бросаетесь сразу вперёд, а бережёте шины, просчитываете все ходы.

– Я стараюсь беречь резину, это очень важный аспект в нашей категории. Действительно, я стараюсь не убивать шины — а иначе потом нормально не закончишь гонку. То, что в начале не агрессивен, только для того, чтобы сохранить резину. Я прекрасно понимаю, что время для обгонов ещё будет.



– Вашим единственным соперником оставался Джехан Дарувала. Не были этим удивлены? Перед сезоном больше ставили на других — Армстронга, Випса, Лундгора, Хьюза...

– На самом деле, Джехан — хороший гонщик. Достойно ехал все эти этапы, был недалеко от меня. Он показал хороший результат. Армстронг тоже был быстрым, но менее стабильным.

Фото: FIA Formula 3

– Собственно, стабильность – ваш конёк? По сути кроме второй гонки в Венгрии и не вспомнить, когда вы понесли серьёзные очковые потери.

– Стабильность? Да, можно так сказать. Кроме Венгрии сезон прошёл хорошо. Да, иногда теряли какие-то очки, например, за лучший круг. Ещё был штраф на «Ред Булл Ринге» – до сих пор считаю, что он был не особо заслуженным. Такая же ситуация потом повторилась в Формуле-1, но там никому никаких наказаний не давали. И пусть формально у меня три победы за сезон, но я все равно считаю, что на самом деле четыре. Я и сегодня мог победить, но понимал, что нет смысла рисковать. Конечно, хотелось выиграть, но прекрасно понимаю, что победа в чемпионате важнее. Это Армстронгу терять было особо нечего.



– То есть если бы это была первая гонка сезона…

–… То всё было бы абсолютно по-другому. Начало гонки, возможно, было бы таким же, потому что я старался быть аккуратным. Но концовка явно была бы другая.

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«Со мной ведут переговоры разные команды Формулы-2»

– Вы во всех интервью демонстрируете уверенность в себе, заявляете о цели только победить. И всё-таки – перед сезоном самого себя настраивали только на титул или готовы были принять и просто место в тройке?

– Изначально для меня было нормальным и просто быть в тройке. Но когда я понял, что у нас есть возможность выиграть, то, конечно, вся работа проводилась только с целью победить в чемпионате. У «Према» очень хорошая машина – отличные настройки, так что практически все этапы автомобиль вёл себя очень хорошо.



– Ощущаете себя следующей главной надеждой России в автоспорте?

– Не знаю, как смотреть на этот статус — не знаю, что это за статус. Есть много сильных гонщиков из России и они сильно выступают. Так что я не ощущаю этого.

«Жаль, что Путин не захватит Европу». Бывший босс Формулы-1 знает, что говорит Экклстоун заявил, что миру нужны ещё несколько Путиных. И готов защитить его от пули.

– Борис Ротенберг уже сказал, что вы готовы к Ф-2. Когда будет определённость по команде? Наверное, хочется остаться в “Према”?

– Про команду я пока не могу сказать, посмотрим, как пойдёт. Есть разные команды, с которыми мы ведем переговоры, обсуждения.

Фото: Pirelli

– Хотели бы стать напарником с Миком Шумахером?

– Трудно сказать. У меня всегда были симпатичные напарники – например, как в этом году. Что касается Мика, мне кажется, он зациклен на себе и не такой общительный. Может, правда, только со мной.



– Но ведь хороший гонщик и должен быть эгоистом?

– Мне кажется, надо работать в команде. У нас каких-то идеальных отношений с Миком не сложилось, но так бывает. Мы больше общаемся с Дарувалой или Армстронгом, даже несмотря на то, что мы соперники и не очень любим друг друга на трассе.



– Переход Формулы-2 на новые 18-дюймовые шины — это плюс для вас? Ветераны потеряют преимущество в опыте?

– Если честно, не знаю. Не знаю, как машина будет вести себя на новых колёсах, так что трудно ответить на этот вопрос. Да и не знаю, кто останется из «ветеранов».

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«Машиной «Ред Булл» не так уж легко управлять»

– Как вам нынешний сезон Формулы-1? Похоже, “Феррари” возвращается?

– То, что “Феррари” возвращается на свой уровень — молодцы, я их поздравляю. Правда, поздновато это произошло. Посмотрим, как что пойдёт. “Феррари” сейчас явно сильна.



– Были удивлены, что “Ред Булл” взял к себе Албона, а не Квята?

– Это решение Хельмута Марко, мне сложно его комментировать. Вообще, насколько я слышал, машиной “Ред Булл” не так уж и просто управлять.



– Вы когда-нибудь общались с Хельмутом Марко?

– Нет. Видел пару раз, но не общались.

«Я давно знал о решении». Квят — о том, что его не возьмёт «Ред Булл» Российский гонщик «Торо Россо» эксклюзивно комментирует ситуацию с контрактом — на 2020 год и даже на 2021-й. А ещё обсудили Головина.

– Тесты Формулы-2 в Абу-Даби, на которых вы наверняка выступите, не скоро. Какие планы до этого момента?

– Тренировки, подготовка, работа на симуляторе — обычные процедуры. Плюс, возможно, у меня будет гонка в Макао — будем к ней готовиться. Это довольно специфическая гонка — и в ней нельзя судить о пилоте. Там многое зависит от того, повезёт ли тебе — как в казино, которых там много. Тот же Тиктум дважды победил в Макао, а его исключили из программы “Ред Булл”. Но моя цель — хорошо подготовиться и выиграть. Посмотрим, как пойдёт.