Формула-1 в Сочи: начался день гонки! LIVE

В Сочи в 14:10 мск — гонка Гран-при России Формулы-1. Все подробности, твиты и комментарии — в онлайн-трансляции!

10:18. Прямо сейчас идёт финальная гонка сезона Формулы-3. Роберт Шварцман пока занимает шестую позицию, оказавшись внутри «паровозика DRS». Впереди ещё половина гонки. В 11:20 мск стартует спринтерская гонка Формулы-2. В 12:30 парад пилотов, в 13:50 официальная церемония открытия Гран-при, которую репетировали накануне. Ну и в 14:10 старт!

10:15. Приветствуем всех поклонников Формулы-1! Впереди долгожданная гонка российского Гран-при, и «Чемпионат» по традиции начинает вести онлайн-трансляцию воскресенья — главного дня гоночного уик-энда. В нашем онлайне мы будем собирать главные новости (иногда ещё до появления в нашей ленте), изучать интересные твиты, фотографии из соцсетей и прочие «фишки». Ну а по ходу гонки — её главные события!



А пока — наши предыдущие тексты по гоночному уик-энду:

«Просто кайфую!» Интервью с самым перспективным российским гонщиком прямо сейчас С пылу с жару – разговор с Робертом Шварцманом, ставшим чемпионом Формулы-3 в Сочи. Уже через год ждём его в Формуле-1!

В квалификации домашнего этапа Квят даже не смог выехать. Поул у Леклера Отказ мотора в утренней тренировке вывел россиянина из борьбы ещё до старта квалификации.

Экатэрина-сан в Формуле-1. История сотрудницы «Торо Россо» из России Как попасть в Ф-1, если очень этого хочешь. И как выглядит этот шикарный мир изнутри.