Формула-1 в Сочи: начался день гонки! LIVE

10:18. Прямо сейчас идёт финальная гонка сезона Формулы-3. Роберт Шварцман пока занимает шестую позицию, оказавшись внутри «паровозика DRS». Впереди ещё половина гонки. В 11:20 мск стартует спринтерская гонка Формулы-2. В 12:30 парад пилотов, в 13:50 официальная церемония открытия Гран-при, которую репетировали накануне. Ну и в 14:10 старт!
10:15. Приветствуем всех поклонников Формулы-1! Впереди долгожданная гонка российского Гран-при, и «Чемпионат» по традиции начинает вести онлайн-трансляцию воскресенья — главного дня гоночного уик-энда. В нашем онлайне мы будем собирать главные новости (иногда ещё до появления в нашей ленте), изучать интересные твиты, фотографии из соцсетей и прочие «фишки». Ну а по ходу гонки — её главные события!
А пока — наши предыдущие тексты по гоночному уик-энду:
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