У российской трассы Формулы-1 нет названий поворотов. Мы это исправили

Классические трассы Формулы-1 ассоциируются у болельщиков в том числе с легендарными поворотами. «Красная вода», связка «Мэгготс-Бэккетс», 130R и так далее. Но многие новые автодромы обходятся по ряду причин без каких-либо названий поворотов — то есть вас ждут просто Поворот 1, Поворот 2, стартовая и задняя прямые и так далее. Повторимся, на это могут быть свои вполне объективные причины, включая коммерческие, но болельщикам от этого не легче. Именно поэтому мы решили покреативить и сами придумать названия практически для всех мест «Сочи Автодрома».
Не будем тянуть резину — сразу покажем инфографику с нашими вариантами названий, а ниже, под картинкой, объясним свой выбор.
Длинная стартовая прямая до второго поворота у нас превратится в Прямую Гагарина. На то есть целый ряд причин. Во-первых, в своё время «Сочи Автодром» могли назвать в честь первого космонавта, а во-вторых, такое название будет весьма символично: стартовая прямая и фраза «Поехали!» сочетаются идеально.
Второй поворот — всё понятно, в честь огромного факела на Медальной площади. Третий поворот не трогаем: неофициально его с самого начала назвали «Омегой», вряд ли есть смысл что-то выдумывать.
Поворот номер четыре тоже связан с олимпийским объектом. Думали ограничиться вариантом «Стадион», но этих стадионов в парке… Так что лучше выбрать более конкретное «Фишт». Опять же, кто-нибудь заодно почитает про горную вершину Кавказского хребта.
Пятый поворот мы связали с морем — всё-таки надо обыграть соседство с Чёрным морем. А один из пляжей действительно недалеко от поворота. Для полной аутентичности можно насыпать гравия.
Седьмой поворот получает название в честь находящегося рядом хоккейного дворца «Большой». Хоккей у многих в мире ассоциируется с Россией, тут всё вполне логично. От связки восьмого-девятого поворота вновь хорошо видна Медальная площадь, на которой находится одна из достопримечательностей Сочи — поющие фонтаны. Они и дадут название.
С помощью названия десятого поворота отдадим должное месту, где проводится гонка. А поможет нам находящаяся рядом теннисная «Адлер-арена». Местную тему продолжим и на задней прямой со второй зоной DRS – Имеретинская прямая, почему нет?
12-й поворот привязали к проходящей рядом улице Триумфальной. Дольше всего думали над названием связки 13-14 поворотов. Ну а раз местных ориентиров не хватает, почему бы не обратиться к истории российского автоспорта? Ещё в конце 40-х годов князь Игорь Трубецкой гонял на «Феррари» и даже выиграл гонку «Таргу Флорио». Пожалуй, ему можно назвать первым известным в мире пилотом из России. Так пусть и будет поворот Трубецкой.
Дальше связка 15-16 поворотов. Когда мы проходили традиционный круг по трассе, то именно в этм месте и родилась идея придумать названия всем поворотам. Там рядом расположено здание МЧС, а конкретно — пожарная часть Олимпийского парка. Получается, иностранные комментаторы будут называть это место, например, «МЧС Курве» или «Курва МЧС». Звучит же!
Мы постепенно завершаем круг. 17-й поворот свяжем с проходящей рядом улицей Казачьей (опять же, русские казаки прекрасно известны по всему миру). Ну а 18-й – конечно же, «Вокзал». Ведь до железнодорожного вокзала там действительно рукой подать. А такое название рождает ассоциации, например, с бельгийской «Автобусной остановкой».
Ну что, как вам? Будем просить у «Росгонок» всё утвердить?
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