Феттель сошёл после скандала и помог «Мерседесу»! Этот Гран-при России запомнят!

Странности в «Феррари»

Потрясающая максимальная скорость пилотов «Феррари» давала им отличные шансы на рывок вперёд на первых метрах дистанции. Так и вышло: ко второму повороту впереди оказались два представителя «Скудерии». Но с важным нюансом: Феттель уверенно опередил Леклера!



Казалось бы, всё нормально, честная борьба. Но начались странные вещи: от Себастьяна по радио начали просить пропустить Леклера вперёд! Судя по обширным радиопереговорам и уверенному недовольству Шарля, перед гонкой у «Феррари» был некий уговор, который немец не соблюдал. Несмотря на серию призывов выпустить напарника, Себастьян как ни в чём не бывало лидировал и даже оторвался на три секунды.

Однако командный мостик «Феррари» все равно сделал всё, как хотел. Просто Леклера зазвали в боксы на несколько кругов раньше — и этого оказалось достаточно, чтобы благодаря свежим шинам опередить Феттеля. А как выяснилось после пит-стопа Себа, никакой нужды в столь сложных махинациях и обильных переговорах не было. Сразу же после остановки в боксах у немца отказал генератор MGU-K!

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Сейфти-кар за «Мерседес»!

Для «Феррари» сход Феттеля был лишь частью проблемы. Второй оказалось то, что Себастьян припарковал машину в небезопасном и неудобном для эвакуации месте. Был активирован режим виртуального сейфти-кара. Естественно, два пилота «Мерседеса» тут же поехали менять шины — и оба остались впереди Леклера. Так вместо победного дубля у «Феррари» оказалось лишь третье место!



После рестарта гонки у болельщиков «Феррари» ещё была надежда, что Леклер за счёт лучшей максимальной скорости в сочетании с DRS вернёт лидерство — но первые же круги намекнули, что этого не будет. Время шло, а Шарль так и не смог даже толком подъехать к Боттасу! Так что финн уверенно сыграл привычную для себя роль второго номера, пока Хэмилтон уехал вперёд.



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Квят прорвался, но…

Теперь о том, что было позади лидеров. Максу Ферстаппену и Александеру Албону удалось прорваться мимо соперников и финишировать на четвёртой и пятой позициях. Голландец сделал это легко и уверенно, но и Алекс был молодцом — при старте с конца решётки. Хотя, конечно, таиландцу очень повезло с виртуальным сейфти-каром и последовавшим за ним реальным – после того как в стену внезапно уехал Расселл.



На шестой позиции оказался Сайнс. Любопытно, что Карлос так круто стартовал, что ко второму повороту даже боролся с Хэмилтоном за третью позицию. Потом, конечно, пришлось пропустить Боттаса и «Ред Булл», но все равно молодец.

Перес стал седьмым, Магнуссен финишировал было восьмым, но за срезку поворота и получение преимущества получил штраф в пять секунд и оказался в протоколе ниже Норриса — но все равно в очковой зоне. Замкнул топ-10 невезучий Хюлькенберг. Он плохо стартовал, потом практически отыгрался и попробовал «подрезать» как раз Норриса. Но на пит-стопе болид немца буквально уронили с переднего домкрата, что стоило Нико потерянных пяти секунд. Да и виртуальный сейфти-кар не очень-то ему помог.



Впрочем, у второго пилота «Рено» всё было ещё хуже: Риккардо заработал прокол на первом же круге, когда он с Роменом Грожаном с двух сторон взяли в клещи Антонио Джовинацци. Грожан доехал до отбойника, Дэн после пит-стопа продолжил борьбу, но все равно потом сошёл в боксах.

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Ещё один неудачник гонки – Кими Райкконен. Он ошибся на старте, его машина поехала раньше времени. Финн остановился, в этот момент поехали все остальные – в итоге пилот «Альфы» оказался последним да ещё и получил проезд по пит-лейну за фальстарт. Выезд сейфти-кара позволил Кими вернуться в борьбу, но шансов на очки все равно не было.



А что же Квят? Даниил хорошо сориентировался на первом круге и выбрался на 14-ю позицию. Но вот пробиться в очки не удалось. Да, россиянин красиво и успешно поборолся с Пьером Гасли, но темпа для дальнейшего продвижения вверх не было. Итог — 12-е место. Достойно после старта с конца решётки, но, конечно, хотелось большего.