Квят в Гран-при России выиграл шикарную дуэль с напарником. Но остался без очков

Две тренировки из трёх — коту под хвост. И старт с конца решётки. Квяту в Сочи как всегда было сложно, но он не сдался.

Перед гонкой

Есть изначально несчастливые истории любви: Ромео и Джульетта, Джон и Дейенерис, Квят и Гран-при России… Трудно вспомнить хоть один сочинский этап, где у Даниила всё шло бы хорошо. Вот и в этот раз начали за упокой: уже на старте первой тренировки упокоиться решил свеженький мотор от “Хонды”, который Квяту поставили перед этапом и из-за которого Даниил должен был стартовать последним.

В “Хонде” силовую установку проверили, проблем не нашли (мол, дело было в топливной системе) и решили оставить на машине. Во второй практике мотор действительно не сбоил, а Квят показал 12-е время. Вроде бы, дела пошла на лад. Но утром в субботу всё повторилось: выезд на трассу, несколько разминочных кругов и отказ мотора. Даниил опять пропустил всю сессию, но в этот раз проблемный мотор решили всё-таки сменить. А заодно пропустить всю квалификацию, пока механики поставят новый двигатель. Как пошутил сам Квят, смысла-то выступать всё равно не было.

Единственный плюс, который можно было вынести: Даниил хотя бы поработал на второй тренировке, главной для отработки именно гоночного темпа. Конечно, за одну практику настройки машины не готовятся, но, как говорится, и то хлеб.



Но картинка перед гонкой вышла не радостной: непонятные проблемы с мотором и последнее место на старте. Тяжело придумать ситуацию хуже.



Ко всему прочему Дане запретили надеть шлем, специально подготовленный к Сочи. Возмутились и коллеги-пилоты, и “Торо Россо”, но ФИА настояла на своём.

В квалификации домашнего этапа Квят даже не смог выехать. Поул у Леклера Отказ мотора в утренней тренировке вывел россиянина из борьбы ещё до старта квалификации.

Гонка

Однако на старте гонки худшая ситуация стала чуть ли не лучшей. Старт в хвосте позволил Квяту избежать мешанины, возникшей в середине пелотона, и отыграть сразу шесть позиций — с 19-го на 13-е. В итоге Даниил оказался сразу позади своего напарника Гасли, который на старте выиграл четыре места.



После этого и Гасли, и Квят, и пристроившийся за Даниилом Албон застряли в плотной группе позади Лэнса Стролла и Кевина Магнуссена. Гасли справиться со Строллом не смог, но и Квята не пропустил, а в итоге Даниила подвинул Албон. В итоге тайцу потребовался десяток кругов, чтобы справиться и с Гасли, а Квят всё это время держался позади, но не отставал.

Борьба с Албоном плохо сказалась на машине Гасли, и он тут же пропустил Квята. За счёт пит-стопов соперников Даниил вышел уже на девятое место. Самому Квяту с пит-стопом в очередной раз повезло: его позвали в боксы в режиме VSC после схода Феттеля. На свежем “софте” россиянин вернулся на трассу 12-м, но, когда в барьеры врезался Расселл, “Торо Россо” решила вновь обновить Квяту резину (в одном из колёс начало падать давление), и теперь он оказался 13-м.



Вторая половина гонки для Квята ознаменовалась жёсткой борьбой с Гасли, в которой Даниил в итоге одержал победу. Правда, пока пилоты “Торо Россо” разбирались друг с другом, соперники успели от них уехать. Поэтому победа получилась немного пирровой — напарника Квята победил, но на финиш приехал лишь 12-м.

Феттель сошёл после скандала и помог «Мерседесу»! Этот Гран-при России запомнят! Квят красиво прорвался, но до очков добраться никак не мог. В Сочи по-прежнему побеждает только «Мерседес».

После гонки

По сути, Квят занял примерно то место, на которое и мог рассчитывать перед этапом. “Торо Россо” точно не был фаворитом в борьбе за очки на Гран-при России и по чистой скорости не мог бросить вызов ни “Макларен”, ни “Рено”, ни “Рейсинг Пойнт” с “Хаасом”.

Наверное, Даниил мог бы зацепиться за одно очко, если бы не изматывающая борьба с Гасли. Наверное, он мог бы стартовать повыше, если бы не отказ мотора перед квалификацией.



Но с той же степенью вероятности Квят мог попасть в заваруху на старте. Или проиграть в поединке с Гасли — там всё решалось уже не мастерством, а жёсткостью борьбы. А потому расстраиваться особо не из-за чего, но и радоваться нечему. Будем ждать Японию.

Цитата

«Думаю, мы провели сильную гонку, учитывая вчерашние проблемы. Стартовали последними, но финишировали близко к очкам, боролись до конца, так что я доволен тем, как провёл эту гонку. Старт получился, провёл несколько хороших битв. Мы выжали всё что у нас было. Не хватило нескольких секунд, чтобы приехать в десятке. Считаю, была очень сильная гонка, наша стратегия была хорошей, и 12-е место — хороший результат, я доволен и своим выступлением, и работой команды».