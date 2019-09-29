Албон ещё ближе к месту в «Ред Булл», а в России любят гонки! Итоги Ф-1 в Сочи

Гран-при России — 2019 получился весьма боевым и напряжённым: «Феррари» почти прервала доминирование «Мерседеса» на сочинской трассе, однако технические неполадки, некстати выехавший автомобиль безопасности и лишний пит-стоп окончательно испортили гонку для «Скудерии». В итоге «Мерседес» одержал шестую победу в России и оформил восьмой дубль в сезоне.

Подводим итоги российского этапа Формулы-1.

«Мерседесу» повезло

Уже четвёртый этап подряд «Мередес» ничего не может противопоставить «Феррари» в квалификации, не помог и старт — Хэмилтон пропустил Феттеля и едва не оказался позади Карлоса Сайнса. Однако к чести британца стоит отметить, что он не сдался продолжил прессинговать соперников и в итоге дождался своего шанса, когда сменил шины во время — де-факто ключевым решением в победе «Мерседеса» был старт на «медиуме».

Фото: Mark Thompson/Getty Images

В начале года автомобиль «Мерседеса» доминировал почти на всех трассах, затем произошёл небольшой спад в Спа и Монце, когда «Серебряные стрелы» уступили «Феррари» — это было ожидаемо, но нехватку скорости относительно «Скудерии» в Сингапуре и России объяснить сложно. Впрочем, набранного в первой половине сезона запаса очков пока хватает — Хэмилтон опережает Леклера на 107 очков, то есть даже четыре победы подряд не позволят монегаску дотянуться до лидера. Феттель же находится ещё дальше в чемпионате.

«Мерседес» продолжает доминировать и в Кубке конструкторов — отрыв от «Феррари» вырос до 162 очков, а это значит, что команда гарантировала себе первую строчку на три Гран-при вперёд, а всего до конца сезона осталось лишь пять гонок.

Положение в чемпионате мира (топ-10)



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 322 очка

2. Валттери Боттас («Мерседес») — 249

3.

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 212

5.

6. Пьер Гасли («Ред Булл/Торо Россо») — 69

7. Карлос Сайнс («Макларен») — 66

8.

9. Ландо Норрис («Макларен») — 35

10. Даниэль Риккардо («Рено») — 34…

12. Даниил Квят («Торо Россо») — 33. 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 322 очка2. Валттери Боттас («Мерседес») — 2493. Шарль Леклер («Феррари») — 2154. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 2125. Себастьян Феттель («Феррари») — 1946. Пьер Гасли («Ред Булл/Торо Россо») — 697. Карлос Сайнс («Макларен») — 668. Александер Албон («Торо Россо/Ред Булл») — 529. Ландо Норрис («Макларен») — 3510. Даниэль Риккардо («Рено») — 34…12. Даниил Квят («Торо Россо») — 33.

«Феррари» прогрессирует, но ошибается

Изначально у «Феррари» всё складывалось отлично — поул-позиция, блестящий старт… и почти сразу всё пошло не так: план со слипстримом сработал отлично, «Феррари» уехали вперёд, оставив Хэмилтона позади. Однако затем Леклер стал требовать, чтобы вернуть себе позицию, Феттель отказывался это сделать и требовал, чтобы напарник подъехал ближе, а потом и вовсе сошёл с дистанции — отказал компонент MGU-K.

«Нашей целью была победа, так что наш план был в том, чтобы занимать первое и второе места к концу первого круга, чтобы контролировать темп. И нам это удалось — если бы не технические проблемы, мы бы удержали эти позиции и после пит-стопов, а обгонять здесь весьма сложно, — заявил Бинотто после финиша. — Мы ещё до гонки договорились о том, что Леклер даст Феттелю слипстрим, чтобы помочь ему опередить Хэмилтона, и чтобы сам Льюис не получил преимущества. А в конце гонки мы бы поменяли пилотов местами — Феттель отдал бы позицию Леклеру».

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Так или иначе Леклер не дождался возврата позиций — Себ сошёл с дистанции. Нет повода считать, что Феттель отказался бы от данного ранее обещания и не пустил бы напарника вперёд в конце гонки — если бы это вообще было нужно, ведь после пит-стопа немец уже был позади. Тем не менее это уже второй раз к ряду, когда в команде возникает недопонимание. На пресс-подходе в присутствии массы журналистов Леклер заявил, что по-прежнему доверяет команде и напарнику, однако мало кто в это поверил — оба гонщика стояли словно подравшиеся школьники перед педсоветом. Если между пилотами «Феррари» и осталось доверие, то в минимальной дозе.

У российской трассы Формулы-1 нет названий поворотов. Мы это исправили «МЧС Курве» и Прямая Гагарина — ну звучит же!

Албон впечатляет

Переход в другую команду посреди сезона — это всегда вызов, и Александер Албон, пусть и получил повышение, оказался в не самом простом положении — да ещё и с таким сильным напарником. Тем не менее тайский пилот справляется неплохо и привозит результат — во всех гонках за «Ред Булл» он финишировал в топ-6.

На «Сочи Автодроме» уик-энд для Албона начался с аварии в квалификации — из-за этого гонщику пришлось стартовать с пит-лейна, и в итоге он пробился на пятое место! Да, пилоту на руку сыграли и сейфти-кары, и проблемы соперников, однако стоит отдать должное Александеру: он не сдавался, оставался спокоен и добился максимального результата.

«Макларен» почти уничтожил «Рено»

Очередной сильный уик-энд для «Макларена» и новая неудача «Рено» — Уокинг набрал 12 очков, а Энстоун — только одно и теперь уступает соперникам 33 очка. И это при том, что до конца сезона пять гонок, а в шести последних французы набрали только 29. «Макларен» сделал очень сильную заявку на четвёртое место Кубка конструкторов — оно далеко не гарантировано, но шансы довольно высоки.

«Макларен» в этом году нанёс очень серьёзный удар по репутации французов: при идентичных двигателях «Рено» раз за разом уступает собственным клиентам. И даже больше того: этот клиент уходит через год! В Сочи «Макларен» объявил, что с 2021 года переходит на двигатели «Мерседес». «Рено», таким образом, останется единственной командой, которая будет пользоваться своими силовыми установками.

Положение в Кубке конструкторов



1. «Мерседес» — 571 очко

2. «Феррари» — 409

3. «Ред Булл» — 311

4. «Макларен» — 101

5. «Рено» — 68

6. «Торо Россо» — 55

7. «Рейсинг Пойнт» — 52

8. «Альфа Ромео» — 35

9. «Хаас» — 28

10. «Уильямс» — 1.

В России всё же любят гонки

Гран-при России — это в принципе одно из важнейших событий для отечественного автоспорта, но этот уик-энд войдёт в историю наших гонок не только из-за Формулы-1: Роберт Шварцман на домашней для себя трассе завоевал титул чемпиона Формулы-3.

«Просто кайфую!» Интервью с самым перспективным российским гонщиком прямо сейчас С пылу с жару – разговор с Робертом Шварцманом, ставшим чемпионом Формулы-3 в Сочи. Уже через год ждём его в Формуле-1!

Победа россиянина в чемпионате такого уровня сама по себе приятна, но не меньшее впечатление произвели болельщики, которые весь уик-энд активно поддерживали Роберта, а после гонки ловили случай, чтобы сфотографироваться и взять автограф. Шварцман, конечно, не отказывал болельщикам и явно сам получал удовольствие от повышенного внимания. В общем, этот уик-энд показал: в России всё же любят гонки.