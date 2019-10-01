Открытая война Феттеля и Леклера, Березина для «Феррари»! СМИ – о ГП России

А ещё СМИ спорят, переносить ли Гран-при России в Санкт-Петербург, если Сочи спустя пять лет проводит Ф-1 на 500 процентов лучше.

Казалось бы, Льюис Хэмилтон не выигрывал уже несколько Гран-при, но мировой прессе всё равно скучно обсуждать новое достижение уже почти шестикратного чемпиона мира. Другое дело — странный скандал с командной тактикой внутри «Феррари». Кто виноват и что будет дальше?

«Открытая война между Феттелем и Леклером!»

Французское издание L’Equipe, комментируя неудачу «Скудерии», вспомнило один из провалов собственной страны. «Феррари» пережила в Сочи свою Березину. В России команда могла бы отпраздновать двойную победу, но запутала саму себя в своих инструкциях Феттелю и Леклеру», — полагает газета.



Гораздо серьёзнее описывает ситуацию итальянская Corriere dello Sport. «Открытая война между Феттелем и Леклером! «Феррари» в Сочи надеялась на победный дубль, но в итоге его отпраздновал «Мерседес». «Старый» Феттель ответил на растущее высокомерие молодого Леклера гордым перфекционизмом. Леклер имел полное право бороться за победу — но такое же право имеет и Феттель охотиться за своим пятым титулом. Куда менее понятно, почему «Феррари» не может навязать пилотам собственную волю и предотвратить ссору между гонщиками», — пишут в Италии.

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Жиль Ричардс из The Guardian назвал сочинскую гонку настоящей чеховской драмой, которая показала все силы и проблемы на самой вершине Формулы-1.



«Центральную роль в России весь уик-энд исполняла тройка «Скудерии» из Леклера, Феттеля и Маттиа Бинотто, — продолжает сыпать образами Ричардс. – Это трио начало исполнять чересчур сложный и, возможно, ненужный танец. Итоги России ещё повысили давление на «Феррари». Но если её цель всё-таки победа, а не драма, то очень важно справляться с собственными актёрами».



«Феррари» сама загнала себя в ненужную западню, пытаясь срежиссировать результат, а их поведение после воскресной гонки тоже дошло до стадии абсурда. Глава команды Бинотто пытался оправдать договорённость и действия на трассе, хотя его объяснения оставили больше вопросов, чем ответов. Прежде всего он отказался говорить, что кто-то из пилотов нарушил условия, хотя было похоже, что вина возлагается на Феттеля. Затем Бинотто заявил, что решение «Феррари» оставить Феттеля на старых шинах было сделано для сдерживания Льюиса Хэмилтона, а не для того, чтобы немец оказался позади Леклера. В-третьих, Бинотто сделал странное заявление, что, если бы машина Феттеля не сломалась, они бы рассмотрели возможность вновь поменять пилотов местами. Без сомнения, неправдоподобное заявление, учитывая, что всю первую половину они делали всё, чтобы Феттель убрался с пути Леклера», — поражается Sports Mole.



Пока все критикуют тактику «Феррари», Хесус Бальсейро из Marca напротив полагает, что команда всё сделала правильно.



«Феррари» в Сочи играла с огнём, и всё прошло как надо, — считает испанец. – Стратегия «Феррари» была эффективна: Феттель использовал слипстрим Леклера и легко опередил Хэмилтона, а затем напарник не сопротивлялся, позволив ему занять первую позицию. Таким образом, «Феррари» предотвратила обгон со стороны Хэмилтона, а если учитывать длину прямой, то обгон второй «Феррари» Себом был неизбежен. Всё прошло по плану. Они также договорились позднее поменяться позициями — и это произошло, путь и позже, после пит-стопов, и при этом потревожило Леклера».



Впрочем, вопросы к тактике есть и у Бальсейро: «Помимо жалоб по радио, которые делаются при пульсе 170 ударов в минуту и без знания всех факторов, манёвр «Феррари» имеет и другие последствия. Насколько здорова такая тактика для двух гонщиков, которые обычно полагаются на собственные инстинкты? Такое решение понимают не все, кто занимаются подобными вещами в других гоночных командах, потому что на первых метрах гонки есть риск, что инстинкты гонщика возьмут верх».

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«В параллельной вселенной Леклер боролся бы за титул»

Другие журналисты больше разбирают ситуацию со стороны не Бинотто и всей «Феррари», а конкретно её пилотов.



«После России в социальных сетях многие защищали Феттеля, говоря, что он был быстрее и заслуживал лидерства, — пишет Эндрю Бенсон из BBC. – Но факт остаётся фактом: он напрямую нарушил приказ команды несколько раз. Многие интерпретировали его сообщения по радио как попытку переиграть соглашение перед гонкой — с аргументами, что он быстрее и ему должно быть позволено сохранять позицию.



Это не первый случай для Себа: многие помнят скандал «Мульти-21» в Малайзии-2013, когда Феттелю приказали оставаться позади Марка Уэббера, но Себ проигнорировал это и прошёл австралийца. Но если теперь в следующей гонке будет похожее соглашение, то будет ли Леклер так же стремиться позволить напарнику опередить себя?



Ну а для Феттеля ставки намного выше. И можно сказать, что он играл в опасную игру с командной тактикой «Феррари». Феттелю 32 года, Леклеру — 21. У Леклера две победы в сезоне, у Феттеля — одна. Счёт запросто мог бы быть и 5-2. У Леклера шесть поулов против одного у Феттеля. Леклер выглядит будущим «Феррари», Феттель похож на человека, который пытается удержаться.



После гонки у Бинотто спросили, как он справляется с тем, что считается самой сложной частью в управлении командой Ф-1. «Я всё ещё верю, что для нас здорово иметь двух фантастических гонщиков», — сказал он. Но как долго будет продолжаться, прежде чем Бинотто решит, что это для них непозволительная роскошь?»

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Ричард Роуз из PlanetF1 со своей стороны решил вспомнить все проблемы Шарля Леклера в нынешнем сезоне-2019. Получается, что потенциал монегаска и его команды чудовищно не реализован.



Австралия – Леклеру сказали остаться позади Феттеля.

Китай — Леклеру сказали позволить Феттелю пройти его.

Бахрейн — Леклер теряет гонку из-за проблем с цилиндром.

Баку — Леклер попадает в аварию в квалификации.

Монако — Леклер не попадает во второй сегмент из-за ошибки «Феррари».

Австрия – Ферстаппен «работает локтями» и обгоняет Леклера в борьбе за победу.

Германия — Леклер попадает в аварию в переменчивых погодных условиях.

Сингапур – Леклера «подрезает» Феттель из-за тактического решения команды.

Россия — Феттель отказывается следовать командной тактике и затем сходит, что приводит к виртуальному сейфти-кару, отбирающему у Леклера лидерство.



«В параллельной вселенной Леклер всё ещё был бы в эпицентре борьбы за титул, а у Льюиса Хэмилтона не было бы столь спокойной прогулки за шестым титулом», — заключает автор.



Тот же Роуз заодно констатирует, что Валттери Боттас снова сломался и опять перешёл к печальной роли твёрдого второго пилота.



«Уверенный и воинственный Боттас образца первой четверти сезона больше не с нами. Никто не поверил Боттасу, когда он описал Сочи как весёлую гонку. Да, он сыграл роль в обеспечивании «серебряным стрелам» победного дубля, но ни в какой момент не было ощущения, что он способен бросить вызов Хэмилтону. Финн стал номером два, напоминая Уэббера», — заключает автор.

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«Сочи останется в истории Формулы-1»

Напоследок — впечатления зарубежной прессы о самом «Сочи Автодроме» и Сочи в целом. Особенно на фоне слухов о переезде Гран-при России в Санкт-Петербург.



«Перед воскресной гонкой инженеры „Уильямса“ сказали Джорджу Расселлу, что за предыдущие пять гонок на „Сочи Автодроме“ было совершено восемь обгонов, – приводит странные данные Sports Mole. – Это тревожная статистика едва ли улучшилась спустя 53 круга. Разборки в „Феррари“ компенсировали недостаток борьбы, но нельзя говорить о захватывающем спектакле. Сочи принимает Ф-1 уже пять лет, но стало известно, что через год Гран-при могут перенести в Санкт-Петербург. Надеюсь, там трасса будет более живой, чем на Чёрном море».

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Живущий в Бельгии Дитер Ренкен из RaceFans – авторитетный журналист и один из тех, кто сообщил о возможной смене локации Гран-при России, — поделился впечатлениями от Сочи за те шесть лет, что он приезжает сюда на Формулу-1.



«Я отправился в дорогу на машине до Дюссельдорфа. Мой рейс позволил добраться из этого города до Москвы, а оттуда — до Сочи. Дорога от двери до двери заняла 15 часов. Это показывает не только то, как сложны маршруты до Сочи, но и как далеко этот черноморский курорт глобально находится. На контрасте — прямой 11-часовой рейс Брюссель — Сингапур, куда не нужна виза. У меня нет проблем с самим Сочи, однако это всё-таки не уровень Санкт-Петербурга, как ни посмотри. Лично я надеюсь, что переезд этапа произойдёт.



В пятницу я с коллегами отправился на прогулку к Чёрному морю и ужин. Там рядом было много ресторанов, я заметил знакомые лица во всех заведениях. Одно уж точно: Формула-1 наносит города на мировую карту. Олимпиада может прийти и уйти, но мир знает, что Сочи ежегодно принимает Гран-при. Даже если гонка в итоге переедет, Сочи останется в истории Ф-1.

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Мне сказали, что никакого решения о переносе гонки в Санкт-Петербург ещё не принято. Буду ли я скучать по Сочи, если, несмотря на фантастическое лоббирование местного промоутера, сохранить здесь этап не удастся? Без сомнений, по сравнению с первой поездкой в 2014 году всё стало лучше. Честно говоря, в 2014 году Сочи был не готов к Формуле-1: был ужасный уровень гостиниц, недостаток ресторанов и в целом слабая инфраструктура. Пять лет спустя всё стало лучше на 500 процентов. Так что да, я буду скучать по Сочи образца 2019 года — хотя и предпочитаю Санкт-Петербург как место проведения этапа", — заключает Ренкен.