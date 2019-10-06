«Не думаю, что в Даниила больше не верят». Босс Квята – о его будущем

В паддоке «Сочи Автодрома» корреспондент «Чемпионата» встретился с руководителем «Торо Россо» Францем Тостом и расспросил его о выступлениях Даниила Квята, сотрудничестве с «Ред Булл» и дальнейших переменах в Формуле-1. Судя по всему, и в 2020 году Тост останется боссом Даниила…

— Франц, как бы вы оценили сезон на данный момент?

— Должен сказать, что пока «Торо Россо» проводит довольно успешный сезон — мы занимаем шестое место в Кубке конструкторов, и надеюсь, сохраним его или даже улучшим — тогда это будет самая высокая позиция в истории команды. У нас пара очень хороших пилотов — мы очень довольны Даниилом Квятом, он отлично справляется и завоевал третье место в Германии. Гасли тоже очень хорош и здорово выступил в Сингапуре. Так что на данный момент я вполне доволен тем, как обстоят дела.

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— Технологическое сотрудничество с «Ред Булл» оправдывает себя? Не могли бы вы рассказать подробнее о ваших взаимоотношениях?

— Конечно, и они нам очень помогают. У Red Bull Technology один из сильнейших технических департаментов в Формуле-1, и я бы хотел использовать как можно больше их деталей. И если вы помните, «Торо Россо» начинал, используя детали машин «Ред Булл» — в 2008-м, хотя тогда, к сожалению, мы были не слишком успешны.

Однако затем команды Формулы-1 решили поменять правила против нас, ограничив список вещей, которые можно было брать у других. В этот список попали переднее крыло, монокок, заднее крыло, диффузор, подвеска — задняя и передняя, гидравлика, рулевое управление. И всё это стоило нам больших денег, хотя, мне кажется, подобные компоненты должны быть доступны для покупки у других команд. Ради чего «Торо Россо» изобретать собственную коробку передач? Ради чего нам своя собственная подвеска? Эти вещи не играют решающей роли в скорости на круге.

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К счастью, правила с тех пор изменились. Теперь мы используем почти всю заднюю часть машины «Ред Булл»: коробка передач, задняя подвеска, гидравлика, рулевое управление, некоторые детали передней подвески. Нам помогают эти детали — и это экономит деньги.

В следующем году мы получим от них ещё некоторые детали. Надеюсь, мы сможем найти возможность для сотрудничества. Чем больше мы сможем взять у «Ред Булл», тем лучше для «Торо Россо».

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— Как думаете, почему «Ред Булл» исключил Квята из числа претендентов на место в основной команде на сезон-2020?

— Я бы не сказал, что он был откуда-то исключён — он же по-прежнему пилот «Ред Булл». Почему было принято решение продвинуть Алекса Албона? Они уже знают Квята, они знают Гасли, но они не знали, насколько на самом деле хорош Алекс — именно поэтому его взяли. Надеюсь, что он останется в «Ред Булл», и мы продолжим с нынешним составом.

— Но доктор Марко сказал, что выбирать будут между Албоном и Гасли. То есть «Ред Булл» уже не рассматривает Даниила в качестве топ-пилота, способного бороться за титулы?

— Я не думаю, что кто-то не верит в Квята. Но ведь и «Торо Россо» нужен опытный и быстрый пилот — каковым и является Даниил. Дальнейшее развитие событий от многого зависит. Нет стопроцентной гарантии, что Квят больше никогда не поедет за «Ред Булл» — он до сих пор пилот «Ред Булл». Никогда не знаешь, что будет в будущем. На данный момент у нас есть договорённости о том, что в сезоне-2020 он будет выступать за «Торо Россо», но что принесёт 2021-й?

— Это будет уже четвёртый его сезон в команде, которая считается молодёжной. Вам это не кажется странным?

— Нет, ведь он ещё молод, ему только 25 лет. И, как я говорил ранее, «Торо Россо» тоже нужен опытный пилот.

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— Как вы считаете, если ограничение бюджетов всё же будет принято, это создаст условия, в которых «Торо Россо» смогла бы бороться, скажем, за подиум?

— Я думаю, ограничение бюджетов помогло бы командам поменьше, потому что гранды тратят по 500 с лишним миллионов евро, а у нас бюджеты всего по 50 — разница очень большая. С ограничением бюджетов, как мне кажется, команды будут ближе друг к другу по силам. И, конечно, это должно создать ситуацию, в которой мы сможем бороться за подиумы. Это то, чего мы хотим.

— По-вашему, ограничение бюджетов — это единственный способ сократить расходы или есть какие-то другие способы, например, через реформу технического регламента?

— Это должна быть комбинация технического и спортивного регламентов и ограничения бюджетов. ФИА и ФОМ на верном пути в поисках компромисса. В любом случае, для топ-команд первой машиной с действительно ограниченным бюджетом будет автомобиль 2023 года — мы-то уже давно работаем с такими бюджетами. Но топ-команды уже в следующем году вложат в разработку машины 2021 года столько ресурсов, что у них заведомо будет преимущество, которое будет держаться и в 2022-м. И только в 2023-м, когда ограничение бюджетов заработает в полную силу, мы выровняемся.

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— Сейчас в паддоке обсуждают идею квалификационных гонок с реверсивной решёткой. Что об этом думаете?

— Думаю, с точки зрения развлечения это здорово. Нам нужно проверить эту идею и выяснить, как она работает. Нам нужно быть осторожными, чтобы не потерять дух Формулы-1 и традицию квалификации, когда пилот на одном круге сражается за поул-позицию.

Это может быть интересной идеей, но нужно проверить, потому что на разных трассах это будет по-разному. Например, на некоторых трассах уровень команд почти равный — обгонять будет очень трудно, из-за этого они и в воскресной гонке будут стартовать если не последними, то дальше своих привычных позиций, что, конечно, осложнит жизнь… Возможно, это неплохой вариант повысить зрелищность гонок.

— То есть вам не кажется, что наказывать лидера чемпионата просто за то, что он лидер чемпионата, это неправильно?

— Так все же в равных условиях — мы же не знаем, кто будет лидером. Так что для всех всё одинаково.