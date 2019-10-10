«Макс забрал мощность моей правой ноги!» Риккардо ответил читателям «Чемпионата»

Перед интервью с Даниэлем Риккардо в Сочи «Чемпионат» предложил читателям присылать свои вопросы – и не прогадал: многое мы взяли в работу и передали австралийцу. Он тоже не разочаровал: был как всегда весел и весьма откровенен. Начали с более серьёзных вопросов, но ими отнюдь не ограничились.

«Подиумы – это цель, без сомнений»

— Даниэль, что скажете насчёт нынешнего сезона?

— Я бы сказал, что в плане результатов мы где-то посередине: бывали приятные уик-энды вроде Монреаля и Монцы, но бывали и сложные. Мы добились некоторого прогресса, но он это заняло много времени. В идеале он должен был наступить раньше. Но я наслаждаюсь своим пребыванием в «Рено», я доволен.



— Вы приходили сюда в качестве топ-пилота из топ-команды. Не было такого, что иногда вы говорили окружающим: «Сейчас я покажу, как это делается в топ-команде»?

— В техническом плане я старался дать ребятам… нет, не информацию, но некую инструкцию насчёт того, в чём был силён «Ред Булл», как они развивали машину. Думаю, для нас как команды это весьма полезно. Я уверен, что в следующем году мы сделаем хороший шаг вперёд.



— Насколько хороший? Всё ещё недостаточный для подиумов?

— Подиумы – это цель, без сомнений. Нам нужен хороший шаг, чтобы добиться этого. Но это не невозможно. Так что да: возможно, поборемся за подиумы.



— В этом году вы очень сильны в квалификациях. Согласны, что в каком-то плане своими выступлениями по субботам вы «уволили» Нико?

— Ха! Нет-нет! Но да, я очень доволен своей работой в квалификациях. Обычно я всегда был хорош в квалификациях, но в последние два года Макс выступал лучше. Я считал, что не прогрессирую достаточно, но вот теперь я сделал шаг вперёд.



Последнюю пару лет Макс побеждал меня, и я хотел серьёзно поработать над этим компонентом в нынешнем году. Тем более я знал, что Нико силён в квалификациях – мне кажется, прежде его никто не побеждал.

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— Можете объяснить, за счёт чего вы прибавили?

— Мне кажется, иногда пилоты накладывают на самих себя слишком большое давление. Ты начинаешь перепилотировать и допускать ошибки. Ты думаешь: «У меня новые шины, в баке мало топлива — надо атаковать намного сильнее». Но на самом деле с новыми шинами ты и так едешь быстрее, чуть лучше проходишь каждый поворот. Однако иногда я пытался проехать какой-то поворот слишком быстро. Вообще это частая ошибка для всех гонщиков.

«Никакого пункта, позволяющего уйти, нет»

— Читатели «Чемпионата» задали вам много вопросов. Вот первый из них. Пользователь spa98 интересуется: почему «Ред Булл» никак не может найти вам достойную замену?

— О, это трудный вопрос. У Пьера были хорошие результаты в «Торо Россо», так что казалось, что такой вариант сработает, но не вышло. Теперь они пошли на новый риск с молодым Алексом. Сейчас у них много молодых пилотов, но нет кого-то, кому было бы 24-25 лет или больше. Может, им нужен кто-то постарше, но подход «Ред Булл» — всегда брать кого-то нового.



Любому молодому гонщику трудно выступать рядом с Максом, потому что он – настоящий топ-пилот. Посмотрим, как выступит Алекс, начал он неплохо.

«Не думаю, что в Даниила больше не верят». Босс Квята – о его будущем Глава «Торо Россо» доволен выступлениями Квята и рассчитывает, что после ограничения бюджетов «телята» смогут бороться за подиумы.

— Тот же читатель спрашивает – не жалеете ли, что дали попить Максу шампанское из своего ботинка? Может, тем самым вы передали ему свою магию?

— Может быть! Да, видимо, проблема именно в этом! Он забрал мощность моей правой ноги — как раз той, что отвечает за педаль газа. Слушайте, никогда не слышал подобного, мне нравится!

— Читатель vitalypankov спрашивает, не было ли ошибкой заключить с «Рено» именно двухлетний контракт, а не соглашение на один или три года? Ведь в конце 2020 года будет не так легко угадать, какая команда окажется лучше в 2021-м.

— Хороший вопрос. Фух… Контракт на один год мне не нравится: нужно время, чтобы узнать команду и чтобы по-настоящему в неё вписаться. Так что контракт должен быть минимум двухлетним. Ну а три года при переходе в новую команду – это, возможно, слишком долго. Да, согласен, с учётом смены правил три года могут быть лучше. Но если у меня будут хорошие отношения с «Рено», то я не думаю, что продление контракта станет проблемой. Это и от меня зависит: надо хорошо выступать.



— Пользователь ukrvelikiy хотел спросить, согласитесь ли вы заменить Феттеля в «Феррари» уже в 2020 году. Я поставлю вопрос по-другому — а вообще правда ли, что есть пункт, который позволяет вам досрочно покинуть «Рено» в случае приглашения от топ-команды? Если, конечно, эта информация не конфиденциальна.

— Нет, ничего конфиденциального тут нет. Эти слухи неверные. У меня абсолютно зафиксированный контракт с «Рено». То есть даже если бы уровень выступлений был хуже, я бы все равно оставался. Никакого пункта, позволяющего уйти, нет. Даже если топ-команда завтра предложит мне контракт, я не могу его подписать. Я посвящён «Рено», это абсолютная правда.

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«Хочу, чтобы Сироткин получил ещё одну возможность»

— Пользователь avangardus спрашивает, где бы вам хотелось гоняться в России – в солнечном Сочи или дождливом Санкт-Петербурге?

— Я никогда не был в Санкт-Петербурге, а мне всегда нравится посещать новые города. Сочи – приятное место, мне здесь нравится. Но если Гран-при переедет, то я тоже буду в предвкушении, ведь увижу новое место в России. Кроме Сочи я ещё был в Москве: несколько лет назад у нас было мероприятие с «Ред Булл». Но тогда речь шла о короткой поездке с одной ночёвкой – я особо не посмотрел город. Было бы хорошо увидеть в России побольше.



— Вопрос от vitalypankov: насколько хорошо вы знаете резервного пилота «Рено» Сергея Сироткина, как оцениваете его потенциал?

— В этом году я узнал его лучше: очень приятный человек. Даже жаль, что в прошлом году я знал его не так хорошо! Это один из самых приятных гонщиков в пелотоне: открытый, дружелюбный. Что же до его качеств гонщика, то нелегко их оценить. Но я знаю, что в прошлом году у него был ряд сильных выступлений, а у «Уильямса» была непростая машина. Мне хотелось бы, чтобы он вернулся в Ф-1 в качестве боевого пилота, чтобы он получил ещё одну возможность. Без сомнений, его уровень достаточно хорош для этого. При большем опыте он покажет хорошие результаты.

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— Есть ещё серия не слишком серьёзных вопросов. От читателя pablik: Даниэль, когда увидим на вашем шлеме авокадо?

— Ха-ха-ха! Возможно, я смогу найти спонсора, связанного с авокадо. Этот плод популярен по всему миру, в Австралии он подорожал. Возможно, какая-нибудь ферма авокадо захочет меня проспонсировать, тогда и на шлеме появится.

— Тот же читатель спрашивает: что из русской кухни вы пробовали и что понравилось больше всего?

— Я ещё никогда не пробовал блюда русской кухни. Но вечером в субботу Сергей поведёт меня в ресторан. (Интервью бралось в четверг на Гран-при России. – Прим. «Чемпионата»). Не знаю, куда именно, но я сказал ему, что хочу получше узнать Россию. А то обычно я просто сижу в гостинице. Так что вечером в субботу я узнаю про местную еду побольше. Что-то посоветуете?



— В Сочи обычно берут шашлык, это мясо на шампурах. Но это местная кухня, не русская.

— Шашлык? О, хорошо, я запомню. (Говорят, Даниэль в самом деле попробовал шашлык и остался им вполне доволен. – Прим. «Чемпионата»).

Шварцман: Риккардо сказал, что я молодец, я — что он молодец. Классный парень!

— Вопрос от zerocharizma: Какое самое страшное существо из Австралии? Кого из местной фауны вы боитесь больше всего?

— У нас повсюду в Австралии пауки, змеи и акулы. Пауки – нормально. А вот змей я очень боюсь. Само то, как они двигаются – мне становится не по себе. Акул тоже боюсь: из-за них я почти не занимаюсь сёрфингом.