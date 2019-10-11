Тайфун в Японии угрожает смыть Формулу-1. В бой пошли мешки с песком и доширак

Болельщики Формулы-1 любят, когда в ход Гран-при (особенно гонок) вмешивается дождь. Однако на сей раз получается перебор: супертайфун «Хагибис» может привести к полной отмене японского этапа Ф-1. Максимальный удар со стороны тайфуна ожидается в субботу — именно поэтому организаторы заранее отменили третью практику, а квалификацию перенесли на утро воскресенья. Будем надеяться, что к 13 октября погода более-менее придёт в норму и не помешает провести две главные сессии уик-энда.
Ну а пока, вечером в пятницу, организаторы Гран-при и команды усиленно готовились к предстоящему стихийному бедствию. Тайфун принесёт с собой ураганный ветер, а обильные осадки могут привести к затоплению боксов. Вот к этим угрозам все усиленно готовились.
Организаторы обеспечили все команды небольшими песками с мешком – чтобы обложить ими боксы и тем самым избежать подтопления.
Учитывая в буквальном смысле ураганный ветер, команды решили по максимуму убрать с пит-лейна всё ценное оборудование. Например, всё, что используется для пит-стопов.
Естественно, на всякий случай были разобраны все командные мостики на пит-уолле.
Конечно же, не останутся на улице все машины ФИА: федерация загнала в боксы сейфти-кары и медицинские автомобили.
Со стартовой прямой демонтированы светофоры.
Демонтирована и пропускная система в паддок. В связи с этим журналисты уже задаются вопросом: как можно будет контролировать в воскресение «комендантский час», если механикам будет не к чему прислонить свои пропуска?
Впрочем, понятно, что систему постараются восстановить ещё до открытия трассы в пять утра в воскресенье. Да, мы не ошиблись насчёт момента открытия: ведь до квалификации в 10 утра механикам предстоит собрать обратно всё, что они так тщательно демонтировали в пятницу. И это мы ещё исходим из того, что инфраструктура автодрома не пострадает и ничего не затопит…
На всякий случай команды и запасаются питанием быстрого приготовления: старые-добрые дошираки прописались в боксах «Уильямса».
Между тем в пятницу вечером ничто не предвещало грядущей бури: солнечная погода, красивый закат…
«Увидимся в воскресенье на квалификации. Или на гонке. Ну или на чём там в итоге получится. Я отправляюсь за дождевиком», — подвёл итог дня Ландо Норрис.
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