Феттель ответил Леклеру! А вот Квят проиграл напарнику восемь десятых

Феттель и Леклер вырвали у «Мерседеса» первый ряд стартового поля, а Квят квалифицировался только 14-м. Главное о квалификации в Японии.

Из-за обрушившегося на Японию тайфуна «Хагабис» квалификацию Гран-при Японии перенесли с субботы — когда ожидался основной удар стихии — на утро воскресенья. Таким образом, гонка должна была стартовать уже через три часа после квалификации, а в итоге перерыв оказался ещё меньше, поскольку на первых же минутах сессии разбил машину Роберт Кубица, спровоцировавший остановку заездов. На выходе из последнего поворота поляка вынесло слишком широко, автомобиль зацепил траву и на высокой скорости влетел в стену.

Кубица: я ошибся перед быстрым кругом

Буквально через несколько минут после возобновления заездов почти в том же месте в отбойник вылетел Кевин Магнуссен — судьи снова вывесили красные флаги. Датчанин потерял заднюю ось на выходе из финального поворота, врезался в отбойник, после чего уткнулся в барьеры носовым обтекателем. Кевин, однако, сумел найти заднюю передачу и своим ходом вернулся в боксы. Квалификация в итоге вместо 60 минут продолжалась 80.



Поул неожиданно выиграла «Феррари» — и это уже пятая подряд победа итальянской команды в квалификации. Феттель завоевал вторую в сезоне поул-позицию, а Леклер квалифицировался вторым и принёс команде весь первый ряд стартового поля. Боттас и Хэмилтон заняли лишь третье и четвёртое места, а Ферстаппен и Албон, который поддерживают местные трибуны, замкнули топ-6.

Лучшими из остальных стали гонщики «Макларена» — Сайнс стал седьмым, Норрис расположился на восьмой строчке. Пьер Гасли тоже провёл очень сильную квалификацию и занял девятое место, а замкнул топ-10 Ромен Грожан.



Сразу позади топ-10 квалифицировался Антонио Джовинацци — 11-е место, 12-ю строчку завоевал Стролл (второй лучший результат в сезоне), которому удалось опередить Кими Райкконена.

Даниилу Квяту во второй части сессии не повезло — россиянин потерял время на втором секторе и занял лишь 14-ю позицию. Гасли, к слову, в Q2 «привёз» россиянину почти восемь десятых.



Главной сенсацией квалификации стал провал «Рено»: у Хюлькенберга возникли технические проблемы во втором сегменте — он занял только 15-е место, а Риккардо вылетел уже в первой части сессии и расположился 16-м. 17-ю строчку занял Серхио Перес — мексиканец не улучшил своего времени в финальной попытке и во второй раз в сезоне уступил напарнику в квалификации. 18-м квалифицировался Джордж Расселл.

Замкнули протоколы Кевин Магнуссен и Роберт Кубица. Оба не показали никакого результата и формально не прошли квалификацию, но, конечно же, будут допущены до старта — главное, чтобы успели починить машины.

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Гонка Гран-при Японии стартует в воскресенье, 13 октября, в 8:10 по московскому времени.