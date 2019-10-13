Квят ещё может набрать очки, хотя стал 12-м. Последние результаты напрягают

Перед гонкой
Ни в какую Даниилу Квяту не удается провести полноценный уик-энд. Но если в Сочи дело было в моторе, то в Японии вмешалась погода, которая третью тренировку отменила, а квалификацию перенесла на воскресное утро. Правда, на этот раз Квят страдал не один, а вместе с 19-ю другими гонщиками.
Сами тренировки тоже не сильно радовали. В пятницу Даниил не только не претендовал на топ-10, но и на фоне напарников смотрелся не лучшим образом: дебютанта Ямамото опередил с трудом и на чуть-чуть, а Пьеру Гасли уверенно уступил.
Ранняя воскресная квалификация тоже не получилась — Даниил с трудом прошел в Q2, но там не представлял собой боевую единицу. В отличие от Гасли, который проехал круг на восемь десятых быстрее россиянина. В итоге француз оказался девятым, а Квят — только 14-м.
Времени объяснить такой результат у Даниила не было: паузы между квалификацией и гонкой едва хватало, чтобы подготовиться к старту.
Гонка
За последние этапы мы почти отвыкли от неудачных стартов Квята, так как Даниил перестал стабильно терять позиции на первом круге. К сожалению, на “Сузуке” он напомнил об этой своей давней привычке. К концу первого круга позади Квята остались только “Уильямсы” да пострадавший от Леклера Ферстаппен. Правда, позже к ним присоединились проведшие пит-стопы после контактов сам Ферстаппен и Норрис.
Казалось, все плохо, но Даниилу неожиданно удалось зацепиться за Леклера и вслед за ним пройти «Хаасы» и «Альфы» в полном составе. И после ряда пит-стопов Квят уже оказался в десятке.
Даниил явно шел на тактику с одним пит-стопом, но кажется, провести его стоило пораньше. В середине гонки Квят шел восьмым, но сзади на него уже накатил паровоз из сменивших шины Гасли, Стролла, Норриса, Хюлькенберга, Переса… За просто так Даниил никого не пропустил, но и долго сопротивляться не смог, вылетев из очковой зоны. И только затем его позвали в боксы, после чего россиянин оказался 17-м, вновь перед “Уильямсами”.
Очутившись среди соперников на “харде”, Квят постепенно принялся прорываться, обойдя Райкконена, Магнуссена и Джовинацци. А дальше вопрос был в том, пойдут ли соперники спереди на вторые пит-стопы. Они не пошли, и с этим растаяли шансы Даниила на очки. В “Торо Россо” привычно выбрали ему альтернативную тактику, но в этот раз она не сработала.
Даниил с трудом прошел в Q2, но там не представлял собой боевую единицу.
В итоге Квяту удалось прорваться до 12-го места, а после аварии Переса стать 11-м, но до очковой зоны не хватило секунды с копейками. На чрезмерно оттянутом пит-стопе Даниил потерял гораздо больше…
Шанс подняться в десятку внезапно возник после финиша: судьи начали расследовать контакт Гасли с Пересом, и потенциальный штраф напарника поднял бы Даниила в очки. Но в дело вмешался… хронометр! Из-за сбоя электроники протокол гонки составили по итогам 52 кругов, а авария Гасли и Переса произошла на 53-м. И Квят в итоговом протоколе оказался 12-м.
Самое интересное, что итоговое место Квята может поменяться ещё раз, причем в лучшую сторону. Если пилотов «Рено» дисквалифицируют в случае нахождения нелегальной тормозной системы, то Даниил всё-таки попадет в очковую зону, став десятым.
После гонки
Даниил во второй раз за три гонки проиграл дуэль Гасли и сам в четвертый раз подряд остался без очков. После чуда в Германии он шел в первой десятке чемпионата, но теперь занимает лишь 13-е место. И результаты Квята в последних гонках скорее напрягают.
На фоне переведенного в “Торо Россо” Гасли россиянин смотрится не слишком впечатляюще: шесть очков против десяти в пяти совместных гонках и ужасные 1-4 в квалификациях.
Квята уже практически подтвердили в качестве пилота “Торо Россо” на следующий год, но официального объявления пока не было. И учитывая спад результатов, становится немного тревожно. Пока не сильно, но уже заметно. Выбирать между Гасли и Албоном “Ред Булл” будет после Гран-при США, и Квяту в следующих двух гонках тоже стоит поднапрячься. А то мы знаем, как быстро Хельмут Марко меняет мнение.
- 13 октября 2019
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