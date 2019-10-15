Странный скандал в Формуле-1: одного из лучших гонщиков сезона вырезают из эфира

Как можно победить «Мерседес», который по итогам Гран-при Японии шестой год кряду завоевал Кубок конструкторов, а один из его гонщиков вновь станет чемпионом мира?

«Последние безмятежные дни династии?»

Вопросом, как справиться с «Мерседесом», в частности задался Ричард Роуз из PlanetF1 и сам моментально дал весёлый ответ: «Для начала не делать то, что делает «Феррари».



«Впрочем, ошибки соперников «Мерседеса» — лишь часть дела, — оговаривается автор. — Реальность в том, что у «Серебряных стрел» нет существенных брешей в их вооружении. Начиная с Тото Вольфа и заканчивая механиком с леденцом, у каждого своя определённая роль в команде, в которой они безупречны. И при этом команда верит в своих людей, даже когда иногда они ошибаются.



Помните Австрию-2018, когда главный стратег Джеймс Воулз признал, что принял неверное решение, испортив гонку Льюиса? Трудно представить, чтобы другая топ-команда поступила так же. Это многое говорит о ценностях «Мерседеса». Сотрудники наделены полномочиями принимать решения, не боясь последствий, если что-то пойдёт не по плану».

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Жиль Ричардс из The Guardian обращает внимание на редкое достижение «Мерседеса»: команда не сдала позиций даже после двух существенных изменений регламента в 2017 и 2019 годах.



«Не стоит говорить, что их успех базируется только на уровне трат. Не так давно «Тойота» и «Хонда» доказали, что деньги ничего не гарантируют. Все приветствовали бы более плотную борьбу на вершине, но это другие должны сделать шаг вперёд, так как «Мерседес» не демонстрирует признаков слабости», — пишет Ричардс.



С коллегой не совсем согласен Лоуренс Эдмондсон из ESPN. Он не исключает, что закат эры «Мерседеса» уже не за горами.



«Даже если в 2020-м «Мерседес» возьмёт титул седьмой раз подряд, то новый регламент 2021 года создан специально с целью сократить разрыв между топ-командами и остальной частью пелотона. Если правила сработают, что мы вряд ли когда-то ещё увидим такой период доминирования, как сейчас у «Мерседеса». При этом контракт Хэмилтона истекает в конце 2020 года, как и соглашение «Мерседеса» с Ф-1. С учётом возможности больших перемен не может ли сезон-2019 стать последними безмятежными днями династии «Мерседеса»?» — вопрошает Эдмондсон.

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«Здорово увидеть, что Феттель вернулся в форму»

Эксперт Sky Sports Карун Чандхок со своей стороны разбирает нынешнюю расстановку сил в борьбе «Мерседеса» с «Феррари».



«Темп «Феррари» в квалификации по-настоящему подтвердил, что команда раскрыла истинную скорость машины. Мы видели хорошо сбалансированную и быструю машину на предсезонных тестах, но до летней паузы наблюдали лишь вспышки подобной скорости. Однако после перерыва в августе они были на поуле во всех пяти гонках. Нынешняя поул-позишен в Японии – самая впечатляющая. В Спа, Монце и Сочи мы ожидали увидеть быструю «Феррари», ведь на этих трассах важна мощность мотора. Сингапур – уличная трасса, которая не всегда показывает истинный потенциал машины. Но «Сузука» — настоящий «нормальный» автодром, который, как и Барселона, является истинным испытанием для баланса шасси и прижимной силы.



Если смотреть на лучшие круги Феттеля и Боттаса, то ясно, что «Феррари» теперь так же быстра в поворотах, как «Мерседес», и при этом сохраняет своё преимущество на прямых. Однако в гонках машина «Мерседеса» по-прежнему лучше. «Феррари» не так хорошо следит за шинами, так что когда появляется деградация покрышек, то болиды «Мерседеса» способны долгое время ехать быстрее



Было здорово увидеть, что Феттель вернулся в форму. Он обладал уверенностью для атаки на входе в повороты и демонстрировал контролируемую агрессию при работе с рулём. Обновления в Сингапуре дали ему стабильность задней части машины, которую он искал весь сезон», — пишет экс-пилот Формулы-1.

Фейл судей лишил очков двух пилотов Ф-1 и вернул попавшему в аварию. Как так? Бредовая ситуация на Гран-при Японии. ФИА подорвалась на мине, которую сама же и заложила.

«Скудерии» нужно не только поработать над гоночным темпом, но и продолжить воспитательную работу с пилотами. Жиль Ричардс из The Guardian обращает внимание на новую акцию неповиновения со стороны Шарля Леклера.



«Маттиа Бинотто говорил, как важно управлять пилотами. Но когда «Феррари» сказала Леклеру заехать в боксы для замены антикрыла, то её гонщик остался на трассе. Это дорого обошлось, было опасно и позволило предположить, что пит-уолл упустил контроль. Леклер и «Феррари» были оштрафованы за то, что не отправили машину в боксы, когда ФИА сказала им сделать это. «Феррари» стоит изучить, насколько допустимы подобные вольности со стороны её гонщиков», — считает Ричардс.

Леклер снова спорит с командой, в «Уильямсе» скандал. Итоги Гран-при Японии «Мерседес» досрочно выиграл чемпионат, Шарль Леклер спровоцировал ненужный штраф, а Даниил Квят вновь уступил напарнику.

«Такое ощущение, что Сайнса не существует»

У испанских журналистов свои темы для обсуждения. Официальная телетрансляция опять игнорирует Карлоса Сайнса, хотя он занял отличное пятое место и вышел уже на шестую позицию в общем зачёте.

«Карлос финишировал пятым уже в третий раз, — напоминает Марко Кансеко из Marca. — Он оставил позади двух пилотов из топ-команд. Но вместо того, чтобы обратить на это внимание, F1 Communications уделяет Карлосу минимум времени. Вчера они даже не показали его заезд в боксы, хотя в тот момент он занимал в гонке третье место. Такое ощущение, что его не существует. Есть только одно злонамеренное исключение. Стоит испанцу чуть ошибиться на выходе из поворота, как это тут же попадает в трансляцию.

Так уже было в Австрии, когда мадридец прорвался с 17-го места на седьмое. Они не концентрируются на его обгонах. Даже его папа уже публично пожаловался. Зато Ландо Норриса болельщики уже дважды выбрали гонщиком дня, хотя у Карлоса более чем в два раза больше очков (76 против 35). Это британский чемпионат мира. В своё время от этого страдал Алонсо, а теперь пришла очередь Карлоса».

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Напоследок – немножко про оценки. Немцы из Auto Motor und Sport оценили выступление Даниила Квята в шесть баллов.



«При 14-й стартовой позиции и печальном старте участь Квята была практически предрешена. Единственным шансом на попадание в очки был более длинный первый отрезок. Квят отправился в боксы на 27-м круге, и ему пришлось начинать вторую часть гонки на 17-м месте. После этого к концу он пробился только на 12-е место», — написало издание.