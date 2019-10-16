20 лет назад Шумахер вернулся в Формулу-1 после перелома ноги. И всех разгромил

В 1999 году Формула-1 впервые приехала в Малайзию. Продвинутых симуляторов тогда ещё не было, поэтому пилотам вместе предстояло изучить «Сепанг» — первый самостоятельный проект Германа Тильке, который ранее участвовал в реконструкции «Нюрбургринга» и «А1-Ринга».

Однако большинство фанатов интересовала не новая трасса, а возвращение в строй Михаэля Шумахера, три месяца назад сломавшего ноги на «Сильверстоуне», и сражение за титул — этап в Малайзии был предпоследним в сезоне-1999, шансы на чемпионство сохраняли четыре пилота.

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Шумахер вернулся

В пятничных тренировках на неприкатанной трассе быстрейшим неожиданно стал Жак Вильнёв — чемпион сезона-1997 ушёл из «Уильямса», чтобы вместе с Крейгом Поллоком создать «БАР», но в 14 первых гонках команда-новичок не набрала ни одного очка. Впрочем, уже в субботу утром на первых позициях расположились пилоты «Феррари»: Михаэль Шумахер показал лучшее время, Эдди Ирвайн стал вторым, отстав на несколько сотых, а Мика Хаккинен на «Макларене» остался лишь третьим — в семи десятых позади немца.

Шумахер на Гран-при Малайзии-1999 Фото: Michael Cooper /Allsport

Именно Хаккинен с Ирвайном оставались главными претендентами на титул, тогда как Шумахер, пропустив несколько этапов, выбыл из чемпионской гонки. Шансы также оставались и у Дэвида Култхарда, но за две гонки до конца сезона он отстал на 14 очков (тогда за победу давали 10) и сосредоточился на помощи Хаккинену, а не на своей борьбе. «Тёмной лошадкой» оставался Хайнц-Харальд Френтцен на «Джордане» — за три недели до Гран-при Малайзии немец чуть не победил на залитом дождём «Нюрбургринге», но сошёл с дистанции из-за отказа электрики.

Увы, в Малайзии дела не наладились: Френцтен вылетел в первой же своей квалификационной попытке и вынужден был пересесть на запасную машину. В итоге Хайнц-Харальд показал только 14-е время, набрал в Малайзии одно очко и потерял шансы на чемпионство. В следующем году «Джордан» и близко не будет так быстр, как в 1999-м, позднее немец уйдёт оттуда в «Прост», проведёт сезон в «Эрроузе» и вернётся в «Заубер», где начинал карьеру ещё в спортпрототипах. Сезон-1999 так и останется самым успешным как для Френтцена, так и для Эдди Джордана.

Хайнц-Харальд Френтцен на Гран-при Малайзии-1999 Фото: Andreas Rentz/Bongarts/Getty Images

Тем временем на первую квалификационную попытку выехал Михаэль Шумахер — 1:40.830 и первая строчка классификации. Ирвайн уступил напарнику пять сотых и расположился на второй строчке, а вот Хаккинен отстал на полсекунды и оказался даже медленнее Рубенса Баррикелло на «Стюарте». Дэвид Култхард со второй попытки опередил бразильца и вышел на третье место, но до времени Шумахера не хватало почти три десятых. Ни у кого не осталось сомнений, что Михаэль вернулся. Зато было ощущение, что немец никуда и не уходил.

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Секунда от остальных

Любопытно, что первых попыток соперников Михаэля зрители не увидели: вместо этого режиссеры трансляции во всех деталях показали прогревочный и боевой круги Жана Алези. Почему именно его? Спонсором «Заубера» в то время была местная нефтегазовая компания «Петронас».

Шумахер выехал на вторую попытку — немец грамотно уличил момент, когда остальные пилоты находились в боксах и атаковал по чистой трассе. На первом секторе Михаэль улучшил своё время на четыре десятых, второй проехал вровень со своим графиком, но слишком широко вышел в 14-м повороте и бросил круг. Неудачей напарника попытался воспользоваться Эдди Ирвайн — ирландец превзошёл Шумахера на втором секторе, но потом тоже ошибся и вернулся в боксы. Зато прибавили «Макларены»: Хаккинен и Култхард улучшили свои результаты и подвинули Эдди Ирвайна, но до времени Шумахера ещё оставалось две десятых.

Михаэль Шумахер и Эдди Ирвайн Фото: Andreas Rentz/Bongarts/Getty Images

Наконец Шуми выезжает на третью попытку. Первый сектор — улучшение на три десятых, второй — на восемь! Круг — 1:39.688, немец снял больше секунды с собственного времени, до которого итак никто не мог дотянуться! Ирвайн — 1:40.635, уступил почти секунду напарнику, Култхард проиграл более 1,1 секунды — третье время, а Хаккинен и вовсе не смог улучшить и квалифицировался только четвёртым.

Три месяца Шумахер не выступал, но в первый же день за рулём на голову превзошёл весь пелотон, причём в доминирующем стиле! Сомнений в том, кто сильнее всех не было, вопрос был лишь в том, выиграет ли Михаэль гонку или поможет Ирвайну в борьбе с «Макларенами».

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Дело о дефлекторах

Почти всю дистанцию на двух первых позициях шли пилоты «Феррари», а на последних кругах Шумахер пропустил Ирвайна и дал напарнику выиграть гонку. Хаккинен финишировал третьим и оказался позади Эдди в чемпионате — в двух очках. Однако статус-кво сохранялся недолго — вскоре после финиша технические делегаты ФИА исключили обе «Феррари» из протоколов за несоответствие боковых дефлекторов регламенту — толщина элементов была меньше положенной.

Росс Браун и Стефано Доменикали после финиша Гран-при Малайзии-1999 Фото: Michael Cooper /Allsport

«Скудерия» не согласилась с решением комиссаров и подала апелляцию. Если бы ФИА в итоге поддержала своего делегата в Малайзии, Хаккинен досрочно оформил бы своё второе чемпионство, однако сам Мика заявил, что не так хотел бы защитить свой титул. На слушаниях апелляционная комиссия встала на сторону команды: измерения комиссаров в Малайзии были недостаточно точными, Шумахер и Ирвайн вернулись в протоколы, а борьба за титул продолжилась на «Сузуке»…

Сейчас, 20 лет спустя, вспоминая Гран-при Малайзии — 1999, в первую очередь на ум приходит скандал с дефлекторами и дисквалификация «Феррари». Не все поверили, что измерения в Малайзии были некорректными, кто-то считал, что апелляция «Скудерии» была принята лишь для того, чтобы не лишать интриги финальную гонку. Так или иначе, немного жаль, что выдающаяся квалификация Шумахера осталась в тени этих разборок и отошла на второй план. Но факт остаётся фактом: в 1999-м у Ирвайна был лучший в мире второй пилот.

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P.S.Эдди Ирвайн покинул «Феррари» в конце сезона, новым напарником Шумахера в 2000 году станет Рубенс Баррикелло, впереди — самая успешная глава в истории «Феррари» и пять подряд чемпионских титулов Михаэля.

Шумахер и Ирвайн после дубля на Гран-при Малайзии-1999 Фото: Andreas Rentz/Bongarts/Getty Images

Мика Хаккинен после своего второго титула провёл в Формуле-1 ещё два года и покинул «Большие призы». Впоследствии финн выступал в DTM и обсуждал возможность возвращения на стартовую решётку с «Уильямсом», но в Гран-при больше не выступал.

Дэвид Култхард выступал за «Макларен» до 2004 года и был фактически ментором при юном Кими Райкконене, а затем перешёл в «Ред Булл» и стоял у истоков побед австрийской команды.