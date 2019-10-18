«Брось Формулу-1 и плати налоги». Чемпиона высмеяли за призыв не есть мясо

Уже практически шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон в очередной раз угодил в не слишком приятную историю, которая напрямую не связана с гонками. Британец в своём инстаграм-аккаунте выложил большой пост, в котором призвал всех последовать его примеру и перейти на веганство — сам гонщик пару лет назад стал вегетарианцем, а затем исключил из рациона и рыбу. Однако далеко не все болельщики Ф-1 поверили в искренность нынешних призывов Льюиса.

Что написал Хэмилтон

«С учётом того, как мы используем ресурсы, исчезновение человечества становится всё ближе. Мир сошёл с ума. Мировым лидерам либо не хватает образования, либо им плевать на то, что их окружает. Фермерские хозяйства стали наибольшим загрязняющим элементом.



Я расстроен, что многие, даже близкие друзья, игнорируют происходящее каждый день. Образование — ключ ко всему. Много лет нас учили, что поедание мяса это хорошо, но нам врали столетиями. У меня ушло 32 года на то, чтобы понять, какое влияние я оказываю на мир и что я могу делать ежедневно, чтобы мой вклад стал более позитивным. Хочу, чтобы моя жизнь что-то значила, а до сих пор, если честно, она была бессмысленной. Я призываю вас обнаружить в себе сострадание, которое, уверен, есть внутри вас, и понять, как вы влияете на окружающий мир.



Прежний подход позволяет и дальше расцветать мясной и молочной промышленности (с жёстким отношением к животным), которые на постоянной основе уничтожают леса и моря и негативно влияют на климат. Становитесь веганами, это единственный путь сохранения нашей планеты. Это можно сделать очень быстро, просто нужно настроить голову на это.



Честно говоря, ощущение, что у меня опускаются руки. Почему я должен беспокоиться, когда людям в мире всё равно? Мне нужно взять паузу и собраться с мыслями. Спасибо всем, кому есть дело до мира».



Интересно, что британец довольно быстро удалил две из трёх «сториз», оставив лишь короткую последнюю – про то, что у него опускаются руки.

Как отреагировали болельщики

Конечно, многим понравилось, что Хэмилтон заботится об окружающей среде. Однако многие болельщики не слишком оценили призыв перестать есть мясо из-за того, что его производство способствует глобальному потеплению. По мнению ряда критиков, Льюису стоило бы начать с себя. Вот несколько мнений из «Твиттера».



«Привет, меня зовут Льюис Хэмилтон, и я чёртов гонщик, который сжигает топливо и шины и генерирует выбросы в атмосферу каждый день, когда я на трассе. Который перевозит своих собак на частном самолёте. Но не ешь курицу, потому что это вредит планете!»

«Трудно воспринимать всерьёз слова про климат, когда твоя работа – бессмысленно ездить по кругу на сжигающей топливо наземной ракете. С заменой пластиковых деталей и резины, когда ты попадаешь в аварию. И с полётами каждую неделю по всему миру».



«Льюис Хэмилтон. Владеет частным самолётом за 25 млн фунтов. Всю жизнь гоняется на машинах. Имеет 13-миллионную коллекцию автомобилей. Избегает уплаты налогов, используя схемы по уходу от них. Спонсируется «Петронасом» — малазийской топливно-газовой компанией».

«Брось Формулу-1 и переключись на Формулу-Е. Инвестируй свои деньги в инициативы, связанные с экологией. Перестань летать. И плати какие-то налоги. Тогда есть шанс, что я восприму твои слова всерьёз».

Кто прав?

Заявление Хэмилтона не могло не вызвать споров. Здесь сказывается и специфический род деятельности Льюиса и то, что людям в принципе не нравится, когда кто-то богатый и успешный начинает учить их жить и при этом обижается, если мало кто следует его примеру.

Претензии в адрес Хэмилтона более чем логичны. Выступая в Формуле-1, он действительно сжигает до 110 кг топлива за полтора часа – это сомнительная борьба за экологию, несмотря на переход Ф-1 на турбомоторы. Прекрасно все помнят и про «Петронас» — титульного спонсора «Мерседеса», работающего в нефтегазовой сфере. Кроме того, несмотря на стремление помочь миру, Льюис не забывает обновлять собственный автопарк, в котором отнюдь не электрокары.



Наконец, реализация призывов Льюиса перейти на веганство многим просто не по карману. Один из пользователей сайта GPToday поделился собственным опытом: веганское меню оказалось гораздо дороже традиционного рациона. Если же люди живут в бедных странах, то у них просто не хватит денег, чтобы перейти на «экологически-дружелюбное» питание.



Вместе с тем вряд ли стоит обвинять Хэмилтона в лицемерии. Он вполне искренне хочет изменить ситуацию, уже неоднократно высказывался на тему экологии, а недавно даже открыл сеть бургерных для вегетарианцев. Так что Льюис хотел как лучше. Но, судя по удалённым «сториз», получилось как всегда.