16-летняя россиянка выступит в женской «формуле». Ира обошла восемь конкуренток

Приятные новости появились утром 21 октября. Организаторы младшей формульной серии специально для девушек W Series назвали 18 из 20 участниц сезона-2020. 12 мест были закреплены за лучшими пилотессами прошлого сезона, а ещё шесть распределили среди 14 девушек, которые недавно приняли участие в тестах в Испании. В итоге среди отобравшихся оказалась россиянка Ирина Сидоркова, которую поддерживает программа «СМП Рейсинг».
«По итогам трёхдневных тестов на трассе в Альмерии в сентябре и тщательного анализа времени прохождения круга и данных мы можем объявить первых 18 из 20 участниц. В списке представительницы разных стран и разного возраста – от опытной 30-летней финской спортсменки Эммы Кимилайнен до многообещающей 16-летней россиянки Ирины Сидорковой», — сообщила генеральный директор W Series Кэтрин Бонд Мьюир
«Мне очень приятно, что организаторы выбрали меня в качестве участницы следующего сезона W Series. Это очень почётно и ответственно, ведь я буду представлять Россию и программу SMP Racing в первом женском чемпионате в классе «формул», который уже в первый год своего существования показал, насколько высок уровень её участниц. В предстоящие месяцы я буду много тренироваться, чтобы быть конкурентоспособной и бороться за высокие места в будущем сезоне W Series», — рассказала сама Сидоркова.
«Прошедшие тесты W Series мы в SMP Racing оцениваем позитивно, годовая программа подготовки, включающая в себя несколько компонентов, в том числе, участие в двух чемпионатах Формулы-4, себя оправдала. Однако Ирине потребуется серьёзная зимняя программа, сейчас мы ей занимаемся. Мы сделали первый шаг – россиянка отобрана для участия в этой престижной серии. Теперь надо работать над тем, чтобы выступления Ирины были максимально результативными», — добавил директор молодежной программы SMP Racing Пётр Алёшин.
Сидоркова давно известна российским болельщикам. Ещё во времена выступления в картинге Ира и её родители были активны в соцсетях, рассказывая обо всех достижениях.
В 2017 году Сидоркова стала серебряным призёром класса «Национальный юниор» СМП РСКГ. Спустя год Ирина стала чемпионкой этого класса.
В 2019 году россиянка попробовала свои силы в испанской Формуле-4 и заняла 18-е место среди 20 участников. При этом на счету Ирины самый высокий результат в гонке среди трёх выступавших девушек: один раз Сидоркова финишировала шестой.
Также Сидоркова выступила на шести из семи этапах СМП Формулы-4. На счету Иры два третьих места.
Успешный отбор россиянки в W Series – важное достижение, но к самой серии остаются вопросы. Да, она привлекает дополнительное внимание к девушкам-гонщицам и тем самым помогает развитию их карьеры, но как быть с тем фактом, что выигравшая титул Джейми Чедвик в итоге останется в W Series ещё на год? Это какое-то сомнительное развитие карьеры.
Быть может, Сидорковой в случае успешных результатов повезёт больше, тем более при поддержке «СМП Рейсинг».
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