Леклер как Шумахер, Бинотто как Тодт? Повторит ли «Феррари» прорыв конца 90-х

1996 год, Монца. Моя первая поездка на Формулу-1 – тогда ещё в роли простой болельщицы. Весь автодром окрашен в красные цвета, вся Италия ждёт чуда, ведь к тому моменту «Скудерия» уже 13 лет не выигрывала Кубок конструкторов, а уж личный зачёт — все 17. В команде происходят долгожданные изменения. Пару пилотов составляют Михаэль Шумахер и Эдди Ирвайн, ведущие посты заняли Жан Тодт, Росс Браун и Рори Бирн, команда возобновляет стратегическое партнерство с компанией Shell. Тем не менее, сезон получается непростым: техника сырая, постоянно ломается, но всё-таки Шумахер уже одержал две победы — в дождливой Испании и Бельгии.



У меня нет билета на трибуну, только в свободную зону за 50 долларов, который я купила с рук. Я стою на выходе из «Параболики» среди итальянцев, которые всю гонку пытаются комментировать мне события на итальянском языке. Как ни странно, я практически все понимаю, хотя абсолютно не знаю их языка. Основные соперники из «Уильямса» сошли, Шумахер выходит в лидеры после пит-стопа и весь автодром взрывается в овациях. Последние круги в огромном нервном напряжении — и вот она, долгожданная победа «Феррари»!

Обезумевшая толпа бежит к подиуму в то время, когда на трассе еще есть машины. Красное море под подиумом скандирует «Шуми», поет итальянский гимн, а я стою среди этой толпы и вижу на заборе с решеткой сотрудников «Феррари». Такие счастливые лица! Но сколько за этой победой стояло работы! Но главное, что в тот момент все сотрудники «Феррари» вместе с болельщиками поверили, что «Красный барон» сможет прервать черную полосу «Скудерии» и рано или поздно завоевать желанный титул.

Фото: Bongarts/Getty Images

2019 год, Монца. Я в Польше работаю журналистом на этапе Кубка мира по бахам. Идёт ожесточенная борьба, но я через лайв-тайминг слежу за Формулой-1 – ведь на повестке дня вновь Гран-при Италии. У меня на трибуне сидят друзья, они мне шлют сообщения с рассказами, какое там творится красное безумие.



А у меня эффект дежа-вю. Новый пилот Шарль Леклер неделю назад тоже выиграл Гран-при Бельгии, а все сотрудники «Феррари» и вся Италия, как и 23 года назад, ждёт чуда от нового «Солнечного мальчика». И он его совершает, сдерживая Хэмилтона! И опять весь автодром взрывается в радостном крике, и опять под подиумом творится красное безумие — мне приходят видеосообщения от друзей, которые стоят в этой толпе. На фотографиях в интернете я снова вижу лица счастливые лица сотрудников «Феррари». Они опять поверили, что этот мальчик переломит череду неудач «Скудерии».

Фото: Emmanuele Ciancaglini/NurPhoto via Getty Images

И всё-таки насколько справедливо проводить сравнения между 1996 и 2019 годами? Через две недели в Сочи мне представился шанс пообщаться с сотрудниками «Феррари» и хотя бы для себя ответить на этот вопрос. К тому же компания «Шелл» организовала для журналистов пресс-конференцию с участием Шарля Леклера, Маттиа Бинотто и руководителя направления «Моторные масла «Шелл» в автоспорте» Йохена Лаха.

Про Йохена поговорим отдельно – ну а что же насчёт Шарля и Маттиа? Во время пресс-конференции я и вправду ловила себя на мысли: Леклер напоминал мне как раз Шумахера образца 1996 года. Такой же «Солнечный мальчик»: сидел и улыбался, тем более что две победы подряд в Бельгии и Италии придали ему дополнительной уверенности.



Но вместе с тем в голосе Леклера проскальзывали твёрдые металлические нотки. В какой-то момент мне казалось, что такой человек в борьбе за титул в случае необходимости будет готов пойти практически на всё — как это делал Шумахер во время своих дуэлей с Деймоном Хиллом и Жаком Вильневом. В тихом омуте черти водятся!

На следующий день я зашла в паддок Формулы-2 и поинтересовалась, что про Леклера думает его бывший соперник Артём Маркелов.



«Шарль будет легендой, — уверенно заявил россиянин. — Я думаю, он станет чемпионом уже в следующем году. Он сначала привыкал к команде, были технические проблемы с машиной, но Шарль старался держаться и выстоял ментально, даже начал выигрывать у своего соперника. Леклер — очень собранный пилот, он не теряет веры и продолжает бороться за свою позицию. Шарль знает, где будет, и я тоже знаю, где он будет. В первых гонках сезона у «Феррари» были свои приоритеты, а сейчас баланс смещается на сторону Леклера. Шарль бьет до конца, то есть если он бьет, то бьёт очень сильно!»

А вот Маттиа Бинотто был совсем не похож на мудрого и хитрого Жана Тодта. И хотя они оба внешне производят впечатление спокойных и рассудительных руководителей, итальянец, кажется, хочет быть хорошим для всех. Но в большом спорте нужно уметь делать выбор и нести ответственность за свои решения — как бы они непопулярны не были в глазах прессы и болельщиков. Недаром Тодт всегда полагал, что для чемпионства вся команда должна работать только на одного гонщика, вокруг которого должна быть построена командная тактика. У Маттиа в сезоне-2019 подход совершенно другой… Быть может, трудности этого года изменят подход Бинотто?

…После пресс-конференции у меня была возможность дополнительно пообщаться с Йохеном Лахом, которому на следующий день ещё предстояло провести для нас экскурсию по лаборатории «Шелл».

На этапах Формулы-1 инженеры «Шелл» работают в мобильной лаборатории, инструментарий которой ничем не уступает стационарным технологическим центрам Это сразу и лаборатория, и небольшой офис, оснащенный всем необходимым. Специалисты тестируют топливо, масло и другие компоненты не только для «Феррари», но и для «Альфа Ромео» и «Хааса», которые также используют двигатели «Феррари». По изменению химических характеристик, которыми обладало масло до и после заездов, Йохен Лах и его коллеги могут предсказать потенциальные проблемы в двигателе и других агрегатах, где используются смазочные материалы.

В лаборатории Йохен с таким увлечением рассказывал о гонках, двигателях и масле, что мне казалось: он работает в команде «Феррари» уже десятилетия и вполне мог застать ту самую Монцу-96.



Поэтому я очень удивилась, когда узнала, что до 2016 года Йохен ни разу не был на гонках и вообще не следил за перипетиями Формулы-1. После получения кандидатской степени в 2013 году Лаха пригласили работать в технологический центр «Шелл» в Гамбурге, а спустя три года он занял позицию руководителя проекта по разработке масел для чемпионата мира по ралли WRC. Также Лах участвовал в работе над маслом для команды «Дукати» в MotoGP, ну а с 2018 года в сферу ответственности Йохена наконец вошла и Формула-1.

Возможность посетить первый в жизни этап Ф-1 ему представилась только год назад, на Гран-при США. В принципе Лаха сразу можно было бы записать в живые талисманы «Феррари»: вы ведь помните, что в Остине свою последнюю победу в составе «Скудерии» одержал Кими Райкконен?

Кими Райкконен — победитель Гран-при США — 2018 Фото: Mark Thompson/Getty Images

Перед 2019 годом Лах занял руководящую должность по разработке моторных масел «Шелл», которые обеспечивают мотору Ferrari SF71H максимальную производительность и защиту. В новые обязанности Йохена входит плотная работа с «Феррари», включая присутствие на всех гонках. Теперь Йохен стал полноценной частью «Феррари» — как говорится, проникся её духом. И, конечно, верит в светлое будущее – точно так же, как его предшественники в уже далёком 1996 году.

На вопрос, является ли Леклер будущей звездой «Феррари», Йохен отвечает предсказуемо дипломатично: «Пусть мы и работаем с командой невероятно плотно по вопросам развития гоночного топлива и смазочных материалов, мы не можем давать комментарии или делиться своими взглядами насчёт способностей гонщиков или их потенциала. Но мы все восхищены, наблюдая, как Шарль продолжает прогрессировать вместе с «Шелл» и, конечно же, «Феррари».



…Обратно с экскурсии из лаборатории мы шли вместе с двумя сотрудницами отдела маркетинга «Феррари». Одна из них вспоминала свои переживания на последних кругах в Монце-2019 и радость, которую испытали все сотрудники «Шелл» и «Феррари», когда Леклер стоял на подиуме. Забавно, что моя собеседница – абсолютно без намёков с моей стороны — тоже отметила сходство эпохи раннего Шумахера с нынешним положением «Феррари». Быть может, уже скоро и инженеры «Шелл», и простые сотрудники «Скудерии» смогут благодаря Шарлю и Маттиа ощутить те же эмоции, что переживали все в «Феррари» в начале 2000-х?