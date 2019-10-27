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При каких условиях Льюис Хэмилтон станет чемпионом после Гран-при Мексики

Льюис Хэмилтон
«Чемпионат»
Что нужно, чтобы в Формуле-1 сегодня появился шестикратный чемпион. Все расклады
Придётся ли Хэмилтону отложить чемпионскую вечеринку до США?
Авто / Формула-1 0

Перед гонкой Гран-при Мексики Формулы-1 у Льюиса Хэмилтона остаётся лишь один конкурент в борьбе за чемпионское звание. Валттери Боттас проигрывает британцу 64 очка и имеет неплохие шансы, чтобы сохранить чемпионскую интригу ну хотя бы до следующего этапа в Остине. Для этого Боттас должен проиграть напарнику не более 13 очков. Если отрыв достигнет 78 баллов, то благодаря большему числу побед Льюис гарантирует себе титул даже в случае трёх сходов в оставшихся Гран-при при трёх победах Боттаса с быстрейшими кругами.

Ниже мы приводим все расклады, на которые вы сможете ориентироваться в ходе гонки. Итак, шесть вариантов, при которых Хэмилтон станет шестикратным чемпионом мира уже в Мексике:

— Хэмилтон 1-й (с быстрейшим кругом), а Боттас 4-й или ниже;

— Хэмилтон 1-й (без БК), а Боттас 5-й или ниже;

— Хэмилтон 2-й, а Боттас 8-й (без БК) или ниже;

— Хэмилтон 2-й, а Боттас (с БК) 9-й или ниже;

— Хэмилтон 3-й (с БК), а Боттас 9-й или ниже;

— Хэмилтон 3-й (без БК), а Боттас (без БК) 10-й или ниже;

На всякий случай прикладываем и небольшую инфографику из твиттер-аккаунта Формулы-1

Инфографика доступна в «твиттере».

Итак, Мехико или Остин? Или Боттасу удастся отложить всё аж до Бразилии?

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