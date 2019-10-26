Квят опередил Гасли и впервые с Гран-при Монако вышел в Q3, но шины могут испортить гонку.

Вот вам и доминирование «Феррари»! Макс на поуле, Боттас — в стене

Не «Феррари»

После пятничных тренировок пилоты «Мерседеса» и «Ред Булл» в один голос называли «Феррари» главным фаворитом квалификации, однако в первом сегменте на двух первых позициях расположились Ферстаппен и Албон. «Феррари» оказались в четырёх десятых позади «быков». А во второй части быстрейшими стали «Серебряные стрелы», которые ещё до начала уик-энда заявили, что на победу не рассчитывают.

Решающую битву в финальном сегменте открыл Макс Ферстаппен — 1:14.910. Леклер показал второе время, уступив 0,11 секунды, Феттель расположился третьим, а «Мерседесы» остались лишь на четвёртой и шестой позициях — между Хэмилтона и Боттаса разделил Албон.



Во второй попытке Леклер с Феттелем не смогли улучшить, и в следующий момент борьба окончилась — в финальном повороте Валттери Боттас на огромной скорости вылетел в барьеры TecPro. Пилотам пришлось сбросить, так что борьба фактически окончилась.

Поул в итоге завоевал Макс Ферстаппен, на четверть секунды опередивший Шарля Леклера. Правда, голландец не сбросил после аварии Валттери, но даже второй лучший круг Макса был быстрее, чем у его соперников. Феттель остался третьим, а четвёртое время показал Хэмилтон. Боттас замкнул топ-6.

«Макларен» и «Торо Россо» в Q3

Пилоты команд-середняков успели пройти свои быстрые круги до аварии Боттаса — и все улучшили. Седьмую позицию завоевал Карлос Сайнс, Ландо Норрис, для которого сессия прошла не очень просто, уступил напарнику более трёх десятых, но этого оказалось достаточно для восьмой позиции. Даниил Квят в заключительной попытке немного потерял на третьем секторе, но опередил Пьера Гасли в борьбе за девятое место. Для россиянина это первый выход в Q3 с Гран-при Монако.

Проблема, правда, в том, что и «Макларены» и «Торо Россо» стартуют на «софте», который на первом отрезке гонки может очень быстро «уйти».

Серхио Перес в своём домашнем Гран-при в финальную часть не прошёл — Чеко не хватило буквально восьми тысячных секунды. Правда, теперь лидер «Рейсинг Пойнта» сможет выбирать состав резины на первый отрезок.

Гонщики «Рено» квалифицировались 12-м и 13-м — и это довольно неплохой результат на фоне пропуска утренней тренировки из-за отказов генератора MGU-K на обеих машинах. Отметим, правда, что Хюлькенберг, в третий раз подряд победивший напарника, потерял на финальном секторе, а Риккардо в финальной попытке уступил самому себе на первом.

Формула-1. Гран-при Мексики. Квалификация



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.14,758

2. Шарль Леклер («Феррари») — +0,266

3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,412

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,504

5. Александер Албон («Ред Булл») — +0,578

6. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,580

7. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,256

8. Ландо Норрис («Макларен») — +1,564

9. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,711

10. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,828



Не прошли в третий сегмент:



11. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1.16,687

12. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.16,885

13. Даниэль Риккардо («Рено») — 1.16,933

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.16,967

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.17,269



Не прошли в третий сегмент:



16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.18,065

17. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.18,436

18. Ромен Грожан («Хаас») — 1.18,599

19. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.18,823

20. Роберт Кубица («Уильямс») — 1.20,179

У клиентов «Феррари» всё плохо

Не заладилась квалификация у пилотов «Альфа Ромео» — Райкконен и Джовинацци уступали соперникам даже после первых попыток в Q2, которые проехали на более мягкой резине. А когда на «софт» перешли остальные, Кими и Антонио оказались самыми медленными — 14-е и 15-е места.



На 16-й позиции квалифицировался Лэнс Стролл — это первый вылет канадца в первом сегменте после борьбы в Q2 в России и Японии. Позади Лэнса расположились гонщики «Хааса»: и Магнуссен, и Грожан сессию провалили. Ромен вылетел в первой же попытке, а во второй уступил напарнику, хотя тот проехал далеко не самый чистый круг. Грожан смог улучшить в третьей, а вот Кевин — нет, но даже так датчанин остался впереди!

Замкнули протоколы гонщики «Уильямса» — Джордж Расселл в 18-й раз подряд победил Роберта Кубицу, на этот раз разрыв составил 1,356 секунды.



Гран-при Мексики стартует в воскресенье 27 октября в 22:10 по московскому времени.