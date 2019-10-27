Как же глупо! Судьи пропустили наглое нарушение, но Ферстаппен сам себя сдал

Зачем бахвалился и куда гнал? А ведь Ферстаппен остался бы первым и без этого злосчастного круга!

Пожалуй, на Гран-при Мексики мы стали свидетелями одного из самых глупых штрафов в истории Формулы-1. Он глуп не из-за причины, а из-за обстоятельств дела. Если бы не длинный язык Макса Ферстаппена, ничего не произошло бы.

Итак, по порядку. Голландец был неудержим в квалификации мексиканского этапа и проехал отличный первый круг в третьем сегменте — именно Макс оказался на промежуточной поул-позишен. Вторые попытки лидеров фактически сорвал Валттери Боттас. Ехавший впереди него Шарль Леклер ошибся в конце круга, ну а дальше Боттас не справился с управлением, после чего его болид влетел в стену.



Авария была серьёзной, так что было очевидно, что едущие дальше должны сбросить скорость. Это и произошло — за одним исключением в лице Ферстаппена. Хотя Макс замыкал группу гонщиков, именно он почему-то решил не снимать ногу с педали газа и ещё улучшил своё время, подтвердив первую строчку. Хотя в принципе и прежнего результата вполне хватило бы для поула.

Вот вам и доминирование «Феррари»! Макс на поуле, Боттас — в стене Квят опередил Гасли и впервые с Гран-при Монако вышел в Q3, но шины могут испортить гонку.

Так или иначе, сразу после окончания сессии возник вопрос: будут ли судьи изучать обстоятельства быстрого круга Макса? Вопреки ожиданиям, стюарды поначалу решили, что Ферстаппен всё-таки замедлился (он не улучшил на одном из мини-секторов, хотя в целом третий сектор оказался быстрейшим). Аргумент был слабый, но, вероятно, соперники с ним смирились бы, ведь Макс и без улучшения стал бы лучшим.



Но тут на сцену вышел сам Ферстаппен, который не сумел сдержать язык за зубами. Казалось бы, скажи, что ты не только видел аварию, но и на долю секунды всё-таки уменьшил давление на педаль газа. Но нет, Макс решил покуражиться и на вопрос, снижал ли он скорость, ответил: «На это ведь не было похоже, не так ли? Нет».

И вот чистосердечное признание обошлось Ферстаппену очень дорого. То ли после него, то ли на фоне шума в соцсетях и прессе стюарды всё-таки решили серьёзно разобраться в ситуации и вызвать к себе пилота.

По сути в этот момент судьба Макса была предрешена. Раз уж пилот сам сказал, что проигнорировал потенциальную опасность, то как стюарды могут проигнорировать этот факт и не выписать штраф? Крови требовал и ставший четвёртым Льюис Хэмилтон.



«Считаю, что для ФИА очень-очень важно быть жёсткой в ситуации с двойными жёлтыми флагами. Мы видели примеры, как гонщик GP2 задевал маршала. Если есть люди, которые беспечны и просто не соблюдают правила… Ему и не нужно было оставаться на полном газу, он уже взял поул. Думаю, ФИА должна быть очень строга в этой ситуации. Не знаю, что ещё сказать, но повезло, что на трассе не было маршалов. Валттери мог оказаться в середине трассы, там могли быть маршалы. Именно это фактически означают двойные жёлтые флаги — что впереди может быть серьёзная авария. Пилоты должны уважать такие вещи», — приводит слова британца RaceFans.

Боттас перенёс перегрузку в 17G, «Мерседес» изучает повреждения машины

Что ж, стюарды не разочаровали уже почти шестикратного чемпиона мира. Приняв во внимание признания Макса, а также просмотрев видеозаписи (на них видно, как Ферстаппену машут жёлтым флагом), судьи признали пилот «Ред Булл» виновным. Последствия типичны для подобных нарушений: потеря трёх позиций на стартовой решётке. И вот так поул Макса превратился в четвёртое место. Просто потому, что один молодой и очень талантливый гонщик решил похвастаться, что он не соблюдает правила.