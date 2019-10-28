Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики, но не титул. «Феррари» опять провалилась

Ферстаппен против «Мерседеса»

«Феррари» не без проблем сохранили лидирующие позиции, правда, Феттелю пришлось побороться с Хэмилтоном, которого в какое-то мгновение вынесло на траву. Льюис удержал автомобиль, но уже оказался в районе Ферстаппена, а во втором повороте между «Мерседесом» и «Ред Булл» произошёл контакт. За счёт этой борьбы на третье место вырвался Албон, на четвёртое — Сайнс. Хэмилтон закончил первый круг лишь на пятой позиции. Далее расположились Норрис, Боттас, который тоже потерял на старте, Ферстаппен и гонщики «Торо Россо».

Из-за обломков на трассе судьи объявили режим виртуального сейфти-кара — он был снят на третьем круге, когда Леклер оторвался Феттеля на 1,7 секунды. Албон пытался прессинговать Себа, а вот «Мерседесы» оказались заперты позади «Макларенов». На четвёртом круге Льюис прошёл Сайнса, а вот Боттас, вместо того, чтобы бороться с Норрисом, с трудом сдерживал Ферстаппена. В какой-то момент финн даже пропустил соперника и коснулся его заднего колеса — Валттери всё же удержался впереди, а вот Макс поехал в боксы с пробитым колесом. Забегая вперёд, отметим, что вернувшись на трассу на свежем «харде» Ферстаппен поехал быстрее всех, по секунде-полторы отыгрывая у лидировавшего Леклера. Правда, общее отставание от лидера уже составляло без малого минуту.



Хэмилтон тем временем ничего не мог сделать с Албоном — Алекс держался в полутора секундах впереди британца и не позволял тому пробиться в зону DRS. Впрочем, и шедшим впереди «Феррари» таец никаких проблем не доставлял — отстал от Леклера с Феттелем на те же полторы секунды.

Леклер выбирает два пит-стопа

Серию пит-стопов на девятом-десятом кругах открыли пилоты «Торо Россо» — Гасли и Квят стартовали на «софте» и первыми отправились за свежей



резиной. Следующим — двумя кругами позже Квята — на пит-лейн свернул Ландо Норрис, но у механиков возникли проблемы с креплением переднего левого колеса. Команда вовремя обнаружила оплошность, Норрис остановился в конце пит-лейна.



Пока механики откатили автомобиль Ландо обратно и нормально установили колесо, британец откатился в конец пелотона и проигрывал всем целый круг. Из-за заминки с Норрисом «Макларен» вынужден был отложить пит-стоп Сайнса — мало того, что испанец потерял несколько секунд на изношенных шинах, так ещё и на трассу вернулся в плотном трафике позади Квята и Кубицы.

Тем временем первым из лидеров пит-стоп совершил Шарль Леклер — монегаск получил второй комплект «медиума» подряд, а потому был обязан остановиться в боксах ещё раз.



Проблемы с креплением колёс возникли не только у «Макларена»: механики «Альфа Ромео» преждевременно выпустили Антонио Джовинацци — заднее правое ещё не было закреплено. Но колесо сорвалось сразу, как только гонщик тронулся с места.



На 23-м круге первый пит-стоп совершил «Мерседес» — Льюис Хэмилтон перешёл на «хард» и вернулся на трассу в восьми секундах позади Леклера. «Феррари» позвала Феттеля — его темп был ниже, чем у Боттаса на аналогичной резине, но Себ заявил, что шины в порядке и оставался на трассе до 37-го.



В лидеры гонки вернулся Леклер, однако Шарлю предстоял ещё один обязательный пит-стоп. Хэмилтон поднялся на вторую позицию, но не верил, что комплекта «харда» хватит до финиша. Феттель вернулся на трассу четвёртым — немец оказался в семи секундах позади Льюиса, но мог быть уверен, что резины хватит до конца.

Победа, но не титул

На первое место Льюис Хэмилтон вернулся на 44-м круге, когда на свой второй пит-стоп ушёл Шарль Леклер: механики поставили монегаску «хард», но что-то пошло не так — гайковёрт на заднем правом колесе сработал не с первого раза. На трассу Леклер вернулся в 17 секундах позади британца. На свежих шинах Шарль поставил новый рекорд гонки — 1:19.527 и разом отыграл у лидера 1,2 секунды.



С каждым кругом разрывы в первой четвёрке становились всё меньше и меньше — на 53-м круге Леклер поставил новый рекорд гонки (1:19.232), сократив отставание от Хэмилтона до восьми секунд. Боттас постепенно догонял Феттеля и даже добрался до зоны DRS позади «Феррари». Хэмилтон, впрочем, сохранял более или менее комфортный разрыв в три секунды.



Боттас изо всех сил прессинговал Феттеля, но инженер сказал финну избегать «слипстрима» — в разреженном воздухе позади немца «Мерседес» перегревался. Леклер отыгрывал у этой пары по секунде с круга, но на 59-м при обгоне Квята на круг заблокировал переднее колесо и потерял секунду с небольшим. Вскоре немного отстал от Феттеля и Боттас, зато сам Себ отыграл полсекунды у Хэмилтона…

Но дальше дело не зашло: Хэмилтон благополучно доехал до финиша и одержал десятую в сезоне победу. Феттель занял второе место, а третью позицию завоевал Валттери Боттас — финну удалось сохранить математические шансы на чемпионство, но гонка в Мехико стоила ему ещё десяти очков — разрыв вырос до 74 баллов. На следующем этапе Льюису будет достаточно второго места.



Стартовавший с поула Шарль Леклер занял четвёртое место и показал быстрейший круг, на пятом и шестом местах финишировали гонщики «Ред Булл»: Албон впереди Ферстаппена. В борьбе за звание лучшего из середняков седьмое место под атаками Даниэля Риккардо отстоял Серхио Перес. Даниил Квят под финиш прорвался на девятую позицию, но на последнем круге россиянин выбил с трассы Нико Хюлькенберга и получил десять секунд штрафа. В итоге россиянин классифицирован 11-м, девятое место досталось Пьеру Гасли, а Хюлькенберг стал десятым.



Следующий этап — Гран-при США — пройдёт на «Трассе Америк» 3 ноября.