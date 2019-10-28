Квят проводил идеальный этап в Мексике. И испортил всё на последнем круге

Перед гонкой

Перед стартом мексиканского этапа Квят получил первое очко за месяц: ФИА исключила гонщиков “Рено” из протокола Гран-при Японии, что переместило Даниила на десятое место. Сам гонщик заявил, что хотел бы набрать очки не так, но штраф Риккардо и Хюлькенберга помог ему улучшить положение в чемпионате.



Пятничные сессии сложились для Квята прекрасно: и он, и его напарник Пьер Гасли обе тренировки завершили в первой десятке. Причем во второй практике Квят стал шестым, пропустив вперед только гонщиков топ-команд. Всех, кроме Албона, который разбился.

В субботу утром Даниил неожиданно уступил Гасли полсекунды на третьей тренировке, но, как и предполагалось, это было случайностью. Уже в квалификации Квят крайне уверенно провел все сегменты, ни разу не вылетев из десятки. Бороться за четвёртый стартовый ряд не вышло — “Макларен” был слишком быстр для “Торо Россо”. Однако всех остальных, включая Гасли, Квят опередил. Как итог: девятое место на стартовой решетке.



Такой удачной квалификации у Даниила не было уже очень давно. Как и беспроблемного уик-энда в целом. А потому перед гонкой в Мексике настроение у российских поклонников было самое радужное.

Вот вам и доминирование «Феррари»! Макс на поуле, Боттас — в стене Квят опередил Гасли и впервые с Гран-при Монако вышел в Q3, но шины могут испортить гонку.

Гонка

На старте Квят сумел отыграть одну позицию за счет контакта Макса Ферстаппена с Льюисом Хэмилтоном. В какой-то момент Даниил чуть не прошел и Валттери Боттаса, но не вышло. А затем и Ферстаппена пришлось пропустить обратно. Однако ненадолго: прокол заставил голландца поехать в боксы.



Дальше Квят успешно отбивался от атак Серхио Переса, но старт на “софте” дал о себе знать: ехать в боксы пришлось в конце десятого круга. Выехал россиянин 18-м, прямо под носом у проведшего пит-стоп раньше Гасли. Но с пит-стопом в “Торо Россо” все-таки не прогадали: оба пилота “Макларена” оказались позади. Правда, Норрис из-за не прикрученного колеса, а вот Сайнс действительно затянул с «переобувкой».

За счёт остановок соперников Квят постепенно вернулся в десятку, но вновь оказался в борьбе с Пересом, и на этот раз сдержать мексиканца не смог. Зато Сайнсу Даниил подобраться не дал, нарастив отрыв. Затем Квят уверенно ехал на девятом месте: на пару секунд поднялся на восьмое после пит-стопа Стролла, но тут же пропустил вперед Ферстаппена.



Ранний пит-стоп всё же дал о себе знать — на 45-м круге Даниил снова поехал в боксы, на этот раз получив “медиум”. Вернулся он 12-м, в десяти секундах от очковой зоны. При этом на более мягких шинах Квят был явно быстрее соперников. Гасли убрался с пути сам, заехав в боксы, а отставание от Стролла буквально горело: Даниил отыгрывал более секунды на каждом круге. Однако, подъехав вплотную, Квят сходу пройти канадца не смог. А после того, как Стролл отбил первую атаку, расстояние между ним и “Торо Россо” стало расти: сзади подъехал «паровозик» лидеров, пришлось уходить на обочину. Тем не менее, Квят собрался и со второй попытки выбил пилота “Рейсинг Пойнт” из десятки.

Абитебуль: Риккардо боролся с Пересом чисто, а Квят с Нико — гораздо грязнее

Следующим впереди был Нико Хюлькенберг. Даниил проигрывал ему более десяти секунд, но смог догнать незадолго до финиша, когда у немца «кончилась» резина. Квят и Нико красиво боролись на последнем круге, в итоге Даниил ринулся в атаку в самом последнем повороте, зацепил колесо соперника и развернул его. В итоге Даниил финишировал девятым, а десятым стал Гасли, но дело перешло в руки судей.

Решение оказалось быстрым, суровым, но справедливым: ко времени Квята добавили десять секунд. Хюлькенберг вернулся в очки, а вот Даниил из них вылетел — оказался 11-м. Больше всех выиграл Гасли, который на последний круг выезжал 11-м, а в протоколе оказался девятым.

Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики, но не титул. «Феррари» опять провалилась При старте с первого ряда пилоты «Феррари» едва удержали подиум. Квят совершил два пит-стопа, прорвался в очки, но получил штраф.

После гонки

Впервые за долгое время Квят провёл все пять сессий уик-энда без каких-либо проблем. Точнее, проводил — до последнего круга. Скорость позволяла Даниилу вернуться в очки и прервать серию неудач. К тому же Даниил и в квалификации, и в гонке (почти) расправился с Гасли, который после возвращения в “Торо Россо” смотрится весьма впечатляюще.

Квят — об аварии в Мексике: последний поворот, последний круг — надо бороться!

После Японии Квят жаловался на череду неудачных квалификаций, и в Мехико “Торо Россо” исправил именно темп на одном круге, что позволило сразу улучшить стартовые позиции. А в гоночном темпе побыстрее команды Квята были “Рено” и “Рейсинг Пойнт”, но совсем на чуть-чуть.



Однако все это перечеркнула глупая ошибка на последнем круге. Понятно, что Даниил видел шансы отыграть позицию и должен был попытаться. С этим согласился даже сам Хюлькенберг, который после финиш сказал, что не винит россиянина за попытку обгона. Но стоило ли идти на неё с таким риском? В том эпизоде Даниил даже нос болида толком не сумел просунуть, там не было места для двух машин. В этом году мы хвалим Квята за то, что он стал зрелым и больше не рискует без необходимости. Пожалуй, можно было не рисковать и в Мехико.



Вывод? В хорошей форме Даниил остается пилотом, стоящим на границе первой десятки. А вот с какой стороны от границы — вопрос скорее везения, чем мастерства. Ну, или одной ненужной ошибки.