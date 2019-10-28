Макс подставил «Ред Булл», а «Феррари» — сама себя. Итоги Гран-при Мексики

Один из итогов — интрига с будущим команды Квята: взлетит ли «Торо Россо» на пятое место или упадёт на седьмое?

Изначально фаворитом гонки называли «Феррари», в квалификации быстрее всех был «Ред Булл», а победу одержал «Мерседес». Подводим итоги 18-го этапа Формулы-1.

Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики, но не титул. «Феррари» опять провалилась При старте с первого ряда пилоты «Феррари» едва удержали подиум. Квят совершил два пит-стопа, прорвался в очки, но получил штраф.

Чемпионство откладывается на неделю

Перед Гран-при Мексики на «Мерседес» не ставил даже Тото Вольф, тем не менее точно рассчитанный пит-стоп вывел Льюиса Хэмилтона на первое место, которое британец благополучно удержал. В распоряжении действующего чемпиона была не самая быстрая в этот уик-энд машина, однако в нужный момент каждый представитель команды сработал как надо. Хэмилтон, правда, вновь начал сомневаться в решениях стратегов, но разве это новость?

В некотором роде символично, что 100-ю победу «Мерседес» добыл именно так — на классе. Больше того, теперь «Серебряные стрелы» занимают первое место в истории Формулы-1 по проценту выигранных гонок — 48,31%, это почти каждая вторая.

Фото: Dan Istitene/Getty Images

Оформить чемпионство в Мехико Хэмилтон не смог — Боттас, несмотря на неудачный старт, прорвался на третье место и в теории остаётся соперником. Однако на Гран-при США Льюису достаточно финиша на восьмом месте, чтобы гарантировать себе шестой титул, Валттери же может помочь лишь фатальное невезение напарника во всех оставшихся гонках — и даже тогда финн должен каждую из них выиграть.

Положение в чемпионате мира (топ-10)



1.

2. Валттери Боттас («Мерседес») — 289

3. Шарль Леклер («Феррари») — 236

4. Себастьян Феттель («Феррари») — 230

5.

6. Пьер Гасли («Ред Булл/Торо Россо») — 77

7. Карлос Сайнс («Макларен») — 76

8. Александер Албон («Торо Россо/Ред Булл») — 74

9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 43

10. Даниэль Риккардо («Рено») — 38....

13. Даниил Квят («Торо Россо») — 34. 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 363 очка2. Валттери Боттас («Мерседес») — 2893. Шарль Леклер («Феррари») — 2364. Себастьян Феттель («Феррари») — 2305. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 2206. Пьер Гасли («Ред Булл/Торо Россо») — 777. Карлос Сайнс («Макларен») — 768. Александер Албон («Торо Россо/Ред Булл») — 749. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 4310. Даниэль Риккардо («Рено») — 38....13. Даниил Квят («Торо Россо») — 34.

«Феррари» поставила не на то

В пятницу вечером все в паддоке ставили на «Феррари», в субботу «Скудерия» проиграла квалификацию, но всё равно получила весь первый ряд — и удержала позиции на старте, а пилоты шли на разных тактиках. Что могло пойти не так? В случае Леклера в Маранелло сделали ставку на чистую скорость и два пит-стопа — и прогадали, а в случае с Феттелем план был в затянутом первом отрезке и мощном рывке во второй половине — и тоже мимо.

Фото: Clive Mason/Getty Images

Ключом к победе Хэмилтона стал чистый воздух — британец переживал, что ему не хватит резины, но у него не было необходимости бороться в трафике, а потому шины выдержали. У «Феррари» было преимущество в виде максимальной скорости, но что от него толку, если ты не можешь даже выйти на дистанцию атаки, потому что в разреженном воздухе Мехико шины перегреваются ещё сильнее? Позиция на трассе в этот раз была важнее мощных рывков.



К слову, заедь Феттель в боксы сразу после Хэмилтона, и шансов вернуться впереди британца было бы больше, а так Себ с каждым кругом на изношенных шинах отставал всё дальше. Так или иначе, «Феррари» снова переиграла сама себя. Но даже не это должно быть для Маранелло самым тревожным: по-настоящему быстрее всех красные машины были только в пятницу, а вот в субботу и воскресенье темп «Ред Булл» был выше.

Гонщик Формулы-1 ушёл в таксисты. Теперь фанатам нужно придумать новое проклятье Пересу очень понравилось. Может, ну её, скучную Формулу-1 без шансов на победу?

Ферстаппен выкинул победу «Ред Булл»

Эту гонку должен был выигрывать «Ред Булл» — не ясно как, но машины Эдриана Ньюи в разреженном воздухе Мехико уже третий год подряд едут лучше любых других. В квалификации всё сложилось отлично: Ферстаппен был быстрее всех и уже почти был на поуле, однако тут на беду Кристиана Хорнера с трассы вылетел Валттери Боттас. Несмотря на дымящиеся обломки некогда быстрого болида, несмотря на жёлтый флаг маршалов, Макс продолжил атаковать и улучшил своё время.

Фото: Dan Istitene/Getty Images

Это само по себе грубое нарушение, но, вместо того чтобы извиниться и признать свою неправоту, Ферстаппен начал бравировать и только подтвердил, что нарочно проигнорировал флаги. Удивительно, что после такого судьи ограничились только тремя позициями штрафа — за антиспортивное поведение гонщика вполне могли и вовсе исключить из протоколов. И даже если забыть о том, что Макс пренебрёг написанными кровью требованиями безопасности, такое поведение по меньшей мере непрофессионально по отношению к команде.

У «Ред Булл» была достаточно быстрая машина, чтобы даже с четвёртого места на старте побороться за победу, но Макс уже на первых кругах сцепился с «Мерседесами», а к шестому был последним и отставал от лидеров на минуту. Кто бы ни был виноват в контактах на первом круге, Ферстаппен в принципе не должен был оказываться в районе «Мерседесов». Топ-пилоты так себя не ведут.

Как же глупо! Судьи пропустили наглое нарушение, но Ферстаппен сам себя сдал Зачем бахвалился и куда гнал? А ведь Ферстаппен остался бы первым и без этого злосчастного круга!

У «Макларена» проблемы не только с мотором

Отличный шанс в Мексике упустил и «Макларен» — оба пилота лишились хороших очков из-за одной заминки на пит-стопе: пит-бригада слишком рано скомандовала Норрису стартовать, и пока его машину откатывали обратно и меняли шины, Сайнсу пришлось оставаться на трассе на изношенных шинах. Для Ландо борьба была окончена уже в этот момент, а Карлосу пришлось всю гонку сражаться в трафике — ради всего лишь 13-го места.

Фото: Dan Istitene/Getty Images

В последние недели «Макларен» явно вырвался вперёд в битве середняков и понемногу подтягивается к топ-командам и с переходом на моторы «Мерседес» в 2021-м рассчитывает бороться за подиумы. Однако Гран-при Мексики показал, что у команды проблемы не только с мотором — сам Уокинг тоже порой сбоит, а одного малейшего просчёта может быть достаточно, чтобы вывести из борьбы всю команду. Отрыв команды в Кубке конструкторов составляет 38 очков, так что четвёртое место Уокинга в безопасности, но вот Карлос Сайнс потерял очки в сражении за шестое место личного зачёта — у испанца есть шанс оставить позади Гасли и Албона.

Положение в Кубке конструкторов



1. «Мерседес» — 652 очка

2. «Феррари» — 466

3. «Ред Булл» — 341

4. «Макларен» — 111

5. «Рено» — 73

6. «Торо Россо» — 64

7. «Рейсинг Пойнт» — 64

8. «Альфа Ромео» — 35

9. «Хаас» — 28

10. «Уильямс» — 1.

«Торо Россо» может преподнести сюрприз

«Торо Россо» увозит из Мексики всего два очка — а могло бы быть только одно, если бы Квят не выбил Хюлькенберга, однако этот результат не отражает потенциала машины: в квалификации «бычки» были пятыми по скорости на стартовой решётке. Увы, в гонке оба пилота пали жертвой «софта» — ценой выхода в третий сегмент стал старт на наиболее мягких шинах, из-за чего шанса на тактику двух пит-стопов не было изначально.

Фото: Peter Fox/Getty Images

Тем не менее темп «Торо Россо» радует, и в следующих гонках будут новые возможности побороться за очки, а они Фаэнце нужны — команда теперь идёт вровень с «Рейсинг Пойнт» и рискует потерять достигнутое в прошлом году шестое место Кубка конструкторов. С другой стороны, команде всего девяти очков не хватает до пятой позиции «Рено» — с мексиканским темпом за три гонки отыграть их вполне реально.