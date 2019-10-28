Макс подставил «Ред Булл», а «Феррари» — сама себя. Итоги Гран-при Мексики

Изначально фаворитом гонки называли «Феррари», в квалификации быстрее всех был «Ред Булл», а победу одержал «Мерседес». Подводим итоги 18-го этапа Формулы-1.
Чемпионство откладывается на неделю
Перед Гран-при Мексики на «Мерседес» не ставил даже Тото Вольф, тем не менее точно рассчитанный пит-стоп вывел Льюиса Хэмилтона на первое место, которое британец благополучно удержал. В распоряжении действующего чемпиона была не самая быстрая в этот уик-энд машина, однако в нужный момент каждый представитель команды сработал как надо. Хэмилтон, правда, вновь начал сомневаться в решениях стратегов, но разве это новость?
В некотором роде символично, что 100-ю победу «Мерседес» добыл именно так — на классе. Больше того, теперь «Серебряные стрелы» занимают первое место в истории Формулы-1 по проценту выигранных гонок — 48,31%, это почти каждая вторая.
Оформить чемпионство в Мехико Хэмилтон не смог — Боттас, несмотря на неудачный старт, прорвался на третье место и в теории остаётся соперником. Однако на Гран-при США Льюису достаточно финиша на восьмом месте, чтобы гарантировать себе шестой титул, Валттери же может помочь лишь фатальное невезение напарника во всех оставшихся гонках — и даже тогда финн должен каждую из них выиграть.
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 363 очка
2. Валттери Боттас («Мерседес») — 289
3. Шарль Леклер («Феррари») — 236
4. Себастьян Феттель («Феррари») — 230
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 220
6. Пьер Гасли («Ред Булл/Торо Россо») — 77
7. Карлос Сайнс («Макларен») — 76
8. Александер Албон («Торо Россо/Ред Булл») — 74
9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 43
10. Даниэль Риккардо («Рено») — 38....
13. Даниил Квят («Торо Россо») — 34.
«Феррари» поставила не на то
В пятницу вечером все в паддоке ставили на «Феррари», в субботу «Скудерия» проиграла квалификацию, но всё равно получила весь первый ряд — и удержала позиции на старте, а пилоты шли на разных тактиках. Что могло пойти не так? В случае Леклера в Маранелло сделали ставку на чистую скорость и два пит-стопа — и прогадали, а в случае с Феттелем план был в затянутом первом отрезке и мощном рывке во второй половине — и тоже мимо.
Ключом к победе Хэмилтона стал чистый воздух — британец переживал, что ему не хватит резины, но у него не было необходимости бороться в трафике, а потому шины выдержали. У «Феррари» было преимущество в виде максимальной скорости, но что от него толку, если ты не можешь даже выйти на дистанцию атаки, потому что в разреженном воздухе Мехико шины перегреваются ещё сильнее? Позиция на трассе в этот раз была важнее мощных рывков.
К слову, заедь Феттель в боксы сразу после Хэмилтона, и шансов вернуться впереди британца было бы больше, а так Себ с каждым кругом на изношенных шинах отставал всё дальше. Так или иначе, «Феррари» снова переиграла сама себя. Но даже не это должно быть для Маранелло самым тревожным: по-настоящему быстрее всех красные машины были только в пятницу, а вот в субботу и воскресенье темп «Ред Булл» был выше.
Ферстаппен выкинул победу «Ред Булл»
Эту гонку должен был выигрывать «Ред Булл» — не ясно как, но машины Эдриана Ньюи в разреженном воздухе Мехико уже третий год подряд едут лучше любых других. В квалификации всё сложилось отлично: Ферстаппен был быстрее всех и уже почти был на поуле, однако тут на беду Кристиана Хорнера с трассы вылетел Валттери Боттас. Несмотря на дымящиеся обломки некогда быстрого болида, несмотря на жёлтый флаг маршалов, Макс продолжил атаковать и улучшил своё время.
Это само по себе грубое нарушение, но, вместо того чтобы извиниться и признать свою неправоту, Ферстаппен начал бравировать и только подтвердил, что нарочно проигнорировал флаги. Удивительно, что после такого судьи ограничились только тремя позициями штрафа — за антиспортивное поведение гонщика вполне могли и вовсе исключить из протоколов. И даже если забыть о том, что Макс пренебрёг написанными кровью требованиями безопасности, такое поведение по меньшей мере непрофессионально по отношению к команде.
У «Ред Булл» была достаточно быстрая машина, чтобы даже с четвёртого места на старте побороться за победу, но Макс уже на первых кругах сцепился с «Мерседесами», а к шестому был последним и отставал от лидеров на минуту. Кто бы ни был виноват в контактах на первом круге, Ферстаппен в принципе не должен был оказываться в районе «Мерседесов». Топ-пилоты так себя не ведут.
У «Макларена» проблемы не только с мотором
Отличный шанс в Мексике упустил и «Макларен» — оба пилота лишились хороших очков из-за одной заминки на пит-стопе: пит-бригада слишком рано скомандовала Норрису стартовать, и пока его машину откатывали обратно и меняли шины, Сайнсу пришлось оставаться на трассе на изношенных шинах. Для Ландо борьба была окончена уже в этот момент, а Карлосу пришлось всю гонку сражаться в трафике — ради всего лишь 13-го места.
В последние недели «Макларен» явно вырвался вперёд в битве середняков и понемногу подтягивается к топ-командам и с переходом на моторы «Мерседес» в 2021-м рассчитывает бороться за подиумы. Однако Гран-при Мексики показал, что у команды проблемы не только с мотором — сам Уокинг тоже порой сбоит, а одного малейшего просчёта может быть достаточно, чтобы вывести из борьбы всю команду. Отрыв команды в Кубке конструкторов составляет 38 очков, так что четвёртое место Уокинга в безопасности, но вот Карлос Сайнс потерял очки в сражении за шестое место личного зачёта — у испанца есть шанс оставить позади Гасли и Албона.
1. «Мерседес» — 652 очка
2. «Феррари» — 466
3. «Ред Булл» — 341
4. «Макларен» — 111
5. «Рено» — 73
6. «Торо Россо» — 64
7. «Рейсинг Пойнт» — 64
8. «Альфа Ромео» — 35
9. «Хаас» — 28
10. «Уильямс» — 1.
«Торо Россо» может преподнести сюрприз
«Торо Россо» увозит из Мексики всего два очка — а могло бы быть только одно, если бы Квят не выбил Хюлькенберга, однако этот результат не отражает потенциала машины: в квалификации «бычки» были пятыми по скорости на стартовой решётке. Увы, в гонке оба пилота пали жертвой «софта» — ценой выхода в третий сегмент стал старт на наиболее мягких шинах, из-за чего шанса на тактику двух пит-стопов не было изначально.
Тем не менее темп «Торо Россо» радует, и в следующих гонках будут новые возможности побороться за очки, а они Фаэнце нужны — команда теперь идёт вровень с «Рейсинг Пойнт» и рискует потерять достигнутое в прошлом году шестое место Кубка конструкторов. С другой стороны, команде всего девяти очков не хватает до пятой позиции «Рено» — с мексиканским темпом за три гонки отыграть их вполне реально.
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