Когда даже Гасли лучше Ферстаппена. Оценки за Гран-при Мексики

Демарш в квалификации стал низшей точкой Ферстаппена в этом сезоне. А вот напарник Квята, несмотря на недомогание, порадовал.

Льюис Хэмилтон — 9,0

На одном быстром круге «Мерседес» уступал своим прямым соперникам, но темп в гонке был конкурентоспособным — вкупе с грамотной тактикой это позволило британцу выйти вперёд. Остальное было делом техники — победа во многом сама пришла Льюису в руки, однако отметим, что почти всю гонку Хэмилтон ехал на повреждённой машине.

Макс подставил «Ред Булл», а «Феррари» — сама себя. Итоги Гран-при Мексики Один из итогов — интрига с будущим команды Квята: взлетит ли «Торо Россо» на пятое место или упадёт на седьмое?

Серхио Перес — 9,0

На домашнем этапе Чеко провёл отличную гонку, уверенно справившись со стратегией, которая у Хэмилтона вызывала сомнения: после пит-стопа Серхио проехал на «харде» на два круга больше Льюиса. Не факт, что Перес смог бы осуществить подобное при старте из топ-10 на «софте», но это не умаляет того факта, что «Рейсинг Пойнт» Серхио оказался впереди целого ряда более быстрых машин.



Шарль Леклер — 8,0



Шарль в этот уик-энд всё сделал правильно, умудрился оказаться на поуле и грамотно отбился от Феттеля в первом повороте. Ошибкой было ехать гонку с двумя пит-стопами — монегаск лишь потерял несколько позиций и не извлёк никаких дивидендов. При этом не было ощущения, что Леклер так уж быстрее Боттаса — Шарль догнал финна, когда тот прорывался сквозь трафик круговых.



Даниэль Риккардо — 8,0



После квалификации Риккардо был очень раздосадован своим 13-м местом, но на самом деле именно этот результат стал залогом очень классной гонки. Первые 50 кругов дистанции Дэн провёл на «харде» — это больше, чем на этом составе проехал Хэмилтон, а ведь на первых кругах, когда в баках полно топлива, сберечь резину сложнее. Да и на финише Риккардо на свежем «медиуме» был одним из самых активных пилотов на трассе и едва не прошёл Переса. Но не прошёл. И в квалификации, к слову, уступил Халку. В третий раз подряд.

Команду Формулы-1 сдала бывшая сотрудница. В «Рено» ещё легко отделались! В «Рено» не виноваты, но… виноваты. После дисквалификации скандал только разгорается?

Пьер Гасли — 8,0



Французу не повезло в этот уик-энд дважды: сначала с отравлением в пятницу вечером, затем — со стартом на «софте». Однако Гасли мужественно выдержал все испытания, совсем немного уступил Квяту в квалификации и под финиш ехал сразу позади него, что в итоге привело к девятому месту. В обычных обстоятельствах это была бы просто крепкая гонка в исполнении опытного француза, но накинем полбалла за страдания.

Себастьян Феттель — 7,5



Феттель начал уик-энд лучше, чем Леклер, но уступил напарнику в квалификации и вышел вперёд лишь потому, что монегаск поехал на тактике двух пит-стопов. Во второй половине гонки Себ был единственным, кто мог помешать Хэмилтону выиграть, но не стал сильно рисковать. Феттель ехал так, словно ещё борется за титул и эти 18 очков ему необходимы.



Ландо Норрис — 7,5



В Мексике Норрис выступил здорово — но не долго. Ландо уступил напарнику в квалификации, но, в отличие от Сайнса, британец приехал в Мехико впервые. С восьмого места на старте Норрис в какой-то момент выбрался на шестое место, опередив Ферстаппена и Боттаса, и хотя затем гонщика «Макларена» оттеснили на седьмую строчку — это был бы более чем достойный результат. Но проблема с гайкой на пит-стопе в одночасье отбросила Ландо в конец пелотона — даже «Уильямсы» догнать шансов не было.



Александер Албон — 7,0



Новичок «Ред Булл» вновь привёз сильный результат и продолжает набирать больше очков, чем Ферстаппен — в последних шести гонках счёт 58:39 в пользу Албона. Однако он продолжает ошибаться (вылет в тренировке), уступает Максу на одном быстром круге (почти 0,6 секунды в Q3) и демонстрирует не такой высокий темп в гонке. С одной стороны, Алекс завоевал на незнакомой трассе пятое место, с другой — в его распоряжении была машина, способная выиграть гонку. Сам Албон утверждает, что это была его лучшая гонка за «Ред Булл»…

Албон совсем не доказал, что достоин места. «Ред Булл» страдает из-за принципов Перешедший дорогу Квяту гонщик недостаточно хорош. Что бы ни говорило руководство «быков».

Нико Хюлькенберг — 7,0



В квалификации Нико опередил Риккардо, но уже на первом круге оказался позади напарника. Всё было бы ничего, если бы немец справился бы с комплектом «харда» после пит-стопа, но у Нико начались проблемы, из-за чего к нему подтянулись гонщики «Торо Россо», а финиш на девятом месте превратился в вылет в отбойники.

Квята взбесил штраф от судей. Двойные стандарты в Формуле-1? Россиянина обвинили в грязной борьбе, а само наказание назвали очевидным. Но других-то почему не штрафуют?

Карлос Сайнс — 7,0



Проблемы Норриса подпортили гонку и Сайнсу: испанец оказался в глубоком трафике и вынужден был обгонять те самые «Уильямсы». Однако затем у Карлоса был шанс хоть как-то выправить ситуацию и зацепиться за очки, но слабый темп на неработавшей резине сделал превратил испанца в лёгкую добычу. Итог — бесславное 13-е место, в шести последних гонках Сайнс четырежды не набирал очки.

Кими Райкконен — 7,0

Райкконен прервал серию поражений от напарника в квалификации, тем не менее подняться выше 14-й позиции это не позволило. Затем Кими, увы, повредил днище в суматохе первого круга и в конце концов вынужден был сойти с дистанции — но до этого почти всю гонку финн ехал впереди напарника.



Роберт Кубица — 7,0



Роберт проиграл в квалификации Расселлу — и проиграл довольно много, но смог компенсировать это очень даже неплохой гонкой. Всё шло отлично, пока инженеры не обнаружили медленный прокол.

Квалификация и гонка Ф-1 в один день — плохая идея. Не надо слушать пилотов Если эмоционально взять и утвердить новую схему, вы просто убьёте интерес к квалификации. Хотя пилотам нравится.

Валттери Боттас — 6,5



Неделю назад Боттас победил в Японии и был круче всех, но теперь финн снова был бледной тенью напарника, да ещё и едва не откатился в конец стартовой решётки из-за аварии в квалификации. Если бы не тактика Леклера и проблемы Ферстаппена, не факт, что Валттери всё ещё оставался бы претендентом на титул.



Даниил Квят — 6,5



Квят проводил очень сильный уик-энд, в пятницу стабильно держался в первой десятке, вышел в финал квалификации (впервые с Гран-при Монако) и отлично боролся в гонке, хотя старт на «софте» к тому располагал не очень. На финише именно Даниил должен был быть первым из тех, кто стартовал на мягкой резине. Но необъяснимое столкновение с Хюлькенбергом в последнем повороте перечеркнуло все усилия пилота — россиянин был слишком далеко, чтобы атаковать в столь короткой зоне торможения. Этим Квят, впрочем, навредил лишь себе да Нико — «Торо Россо» в результате столкновения даже получил на одно очко больше.

Квят проводил идеальный этап в Мексике. И испортил всё на последнем круге Российский пилот финишировал в очковой зоне, но остался без очков. Испортил гонку себе, но помог напарнику.

Лэнс Стролл — 6,0



Канадец снова слабо проехал квалификацию — и снова неплохо стартовал, отыграв две позиции. Однако выдержать темпа соперников на «харде» не смог и на последних кругах не просто пропустил обе «Торо Россо», но и отстал от них на 16 секунд. То есть даже с учётом десяти штрафных секунд Квята Стролл остался позади.



Антонио Джовинацци — 6,0



В Мексике итальянец снова не смог себя проявить — уступил Кими в квалификации, не смог отыграть позиций на старте гонки, а затем потерял кучу времени из-за заминки механиков на пит-стопе.



Кевин Магнуссен — 6,0



«Хаас» открытым текстом говорит, что все силы брошены на сезон-2020, так что этот год команда просто «доезжает». Но даже этот подход не объясняет довольно грязного круга в квалификации и старт с 17-й позиции. На один круг Кевин даже вышел на десятое место — когда другие поехали в боксах. Но на большее машина не была способна.

Гонщик Формулы-1 ушёл в таксисты. Теперь фанатам нужно придумать новое проклятье Пересу очень понравилось. Может, ну её, скучную Формулу-1 без шансов на победу?

Джордж Расселл — 6,0



Британский дебютант традиционно опередил в квалификации Кубицу и даже неплохо стартовал, но вскоре потерял всё отыгранное и оказался позади напарника, а, вырвавшись вперёд на пит-стопах, снова его пропустил. И наверня Расселл финишировал бы позади Роберта, если бы не его проблемы с шинами.

Ромен Грожан — 5,0



В квалификации француз полностью провалился: вылетел в первой попытке, а затем ни разу не смог собрать круг и уступил напарнику. На старте вновь возникли проблемы, и Грожан вообще оказался последним. Были ли шансы набрать очки после такого? Нет.



Макс Ферстаппен — 3,0



В первой половине сезона Ферстаппен был образцовым пилотом — не допускал ошибок и всегда выжимал максимум, а и то и сверх него. Но после летнего перерыва что-то пошло не так: авария на старте Гран-при Бельгии, так себе гонка в Италии и полное фиаско в Мексике. Да, весь уик-энд Макс был одним из быстрейших пилотов на трассе, если не самым быстрым, но из-за какой-то дурацкой гордыни схлопотал штраф буквально на ровном месте, потерял поул и к шестому кругу был в круге позади лидеров.

Как же глупо! Судьи пропустили наглое нарушение, но Ферстаппен сам себя сдал Зачем бахвалился и куда гнал? А ведь Ферстаппен остался бы первым и без этого злосчастного круга!

Так одна мелкая выходка не до конца уравновешенного юноши перечеркнула потенциально очень успешный для «Ред Булл» уик-энд. Сложно представить, что так мог бы поступить Макс первой половины сезона.