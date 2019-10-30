Кто ты — гонщик Формулы-1 или пилот Эмирейтс? Тест «Чемпионата»

Пилотом можно быть на земле и в воздухе, но что ближе именно тебе? Пройди тест и узнай, гонщик ты или лётчик.

Участников Формулы-1 часто называют пилотами. И у гонщиков на самом деле есть немало общего с теми, кто управляет авиалайнерами. Но при общей любви к скорости у представителей обеих профессий есть немало различий, которые всегда стоит держать в голове, отвечая на вопрос «какой именно пилот ты в душе?».

Если у вас не грузится тест, можно пройти его по ссылке:

Кто ты — гонщик Формулы-1 или пилот Эмирейтс?