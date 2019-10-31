Что за ерунда? Почему Квята опять назвали претендентом на место в «Ред Булл»

У доктора Марко семь пятниц на неделе: путается в пилотах и датах. Но есть ли у Квята реальные шансы всё-таки попасть в «Ред Булл»?

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко в дни Гран-при Мексики в очередной раз комментировал контрактные дела двух своих команд Формулы-1 на сезон-2020. Журналисты обратились к Хельмуту неспроста: ранее он заявил, что именно после этапа в Мехико «Ред Булл» решит, кто станет напарником Макса Ферстаппена в 2020 году. Это было странно, ведь ГП Мексики шёл встык с гонкой в Остине. Вот и сам Марко заявил, что ошибся: он думал, что американские этапы идут в обратном порядке. Соответственно, теперь решения можно ждать после США – и до Бразилии. Ну, теоретически.

Однако признание в ошибке с Мексикой было для Марко не единственным. Также Хельмут вдруг вновь включил Даниила Квята в число кандидатов на место в «Ред Булл» — хотя ранее заявил, что россиянин точно останется в «Торо Россо». По словам Марко, он просто не совсем точно сформулировал свою мысль. Но давайте сравним прежнее и новое заявления.



Вот свежие слова в интервью Motorsport: «Квят? Я имел ввиду, что о качествах Квята мы уже все знаем. В чём мы не были уверены — так это в способностях Албона. Именно это я подразумевал. Является ли Даниил кандидатом на место в «Ред Булл» в 2020 году? Да».



А вот что Хельмут говорил в Сингапуре: «Квят уже подтверждён на следующий год — внутренне, по крайней мере. Пилота в „Ред Булл“ будем выбирать между Гасли и Албоном».

Квята не возьмут в «Ред Булл». Новая пощёчина россиянину? На место в топ-команде претендуют Албон и Гасли. Но не Квят, хотя он выступает не хуже.

Не правда ли, странно получается? Марко более чем чётко ограничивал круг кандидатов на место в «быках» французом и таиландцем. Тут просто невозможно что-то неправильно понять.



Плюс у нас есть в загашнике цитата самого Даниила – из его интервью «Чемпионату» в Сочи. Вот что тогда говорил Квят про заявление Марко: «Я знал давно, ещё с летней паузы. Я просто воспринял это как уже принятое решение. Раз сказали, что я буду в «Торо Россо», значит буду в «Торо Россо». Буду стараться максимально хорошо выполнять свою работу».

«Я давно знал о решении». Квят — о том, что его не возьмёт «Ред Булл» Российский гонщик «Торо Россо» эксклюзивно комментирует ситуацию с контрактом — на 2020 год и даже на 2021-й. А ещё обсудили Головина.

А вот что нам говорил Франц Тост: «Никогда не знаешь, что будет в будущем. На данный момент у нас есть договорённости о том, что в сезоне-2020 он будет выступать за «Торо Россо», но что принесёт 2021-й?»

«Не думаю, что в Даниила больше не верят». Босс Квята – о его будущем Глава «Торо Россо» доволен выступлениями Квята и рассчитывает, что после ограничения бюджетов «телята» смогут бороться за подиумы.

То есть и Квят, и Тост более чем подтверждали заявления Марко, что судьба Даниила на 2020 год уже предрешена – и речь идёт о новом сезоне в «Торо Россо», а не повышении в «Ред Булл». Выходит, с момента Сингапура что-то изменилось, что заставило Хельмута изменить свою позицию? Но что бы это могло быть?



Результаты Квята? Что ж, Даниил выдал несколько сильных уик-эндов (Бельгия, Италия, Мексика до последнего поворота), но не сказать, что выступления россиянина разительно отличались от того, что он показывал до летней паузы – и чего не хватило даже для того, чтобы оставаться кандидатом на место в «Ред Булл». При этом Квят несколько раз проиграл Гасли в квалификациях и в целом отнюдь не громил пониженного напарника. В общем, нет, результаты Даниила не должны были в чём-то переубедить Марко.

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Может быть, так плохи оказались Албон и Гасли? Про Пьера мы уже сказали выше. Очевидно, к летней паузе француз был внутренне готов к понижению, спокойно его переварил, восстановил душевное спокойствие и начал неплохо выступать – так же, как в 2018 году. Ничего феноменального, но уровень добротный.



Албон? Про него мы уже делали отдельный материал, выводы из которого оказались полностью подтверждены в Мексике. Таиландец по-прежнему не продемонстрировал, что достоин места в «Ред Булл». Обычно он много проигрывает Ферстаппену в квалификациях, иногда попадает в аварии, не очень хорошо стартует и не может обогнать соперников из топ-команд. Пока Алекс – так себе помощник в борьбе за Кубок конструкторов 2020 года.

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Вместе с тем, полагаем, в «Ред Булл» вряд ли ждали от неопытного Албона большего. Он не разочаровал, не сделал ничего такого, из-за чего Марко должен был оскорбиться или расстроиться. Алекс по-прежнему выглядит самым логичным кандидатом на место в «Ред Булл» — если «быки» в последний момент не откажутся от принципа брать только своих воспитанников и не обратятся к условному Хюлькенбергу.

В общем, результаты ни одного из трёх пилотов не могли повлиять на позицию Марко и заставить его расширить круг претендентов. В такой ситуации остаётся предположить лишь одно. Когда практически все уверены, что болид «Ред Булл» достанется Албону, доктор решил дополнительно мотивировать всех пилотов программы. Пусть Квят не унывает и выкладывается по полной. Пусть дальше восстанавливается Гасли. И пусть не успокаивается Алекс – ему по-прежнему есть что доказывать. Да, он выполнил программу-минимум, но в «Ред Булл» всё ещё жаждут понять потолок таиландца.



Так есть ли у Квята реальные шансы на повышение? Сомнительно. Ещё раз напомним сочинские цитаты Даниила и Тоста — пилот и команда давно готовятся к продолжению сотрудничества, и не видно, что могло бы изменить эту ситуацию. Квят должен стать важным игроком на трансферном рынке Формулы-1 летом 2020 года, но никак не осенью 2019-го.