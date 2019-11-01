Не станут ли новые правила Формулы-1 провалом? У нас уже есть 7 вопросов

В 2021 году в Формуле-1 изменят почти всё. Готовились очень серьёзно, но сработает ли октябрьская революция правил?

На пресс-конференции в Остине главы Формулы-1 представили новый технический регламент, который всё-таки вступит в силу в сезоне-2021, а также видение экономики «Больших призов» будущего. Исполнительный директор первенства Чейз Кэри пообещал совершенно новую Формулу-1 уже через год с небольшим.

Граунд-эффект и унификация

Обсуждения революционно нового регламента продолжались два года — до последнего момента не было ясно, успеют ли договориться друг с другом организаторы чемпионата и команды, однако 31 октября — в последний день — изменения были приняты официально. Основное изменение — возвращение граунд-эффекта, который позволит нивелировать негативные эффекты от завихрения воздуха позади другой машины. Иными словами, преследовать соперника и вести плотную борьбу на трассе станет проще — если, конечно, технические специалисты Формулы-1 во главе с Россом Брауном нигде не просчитались.

Фото: Пресс-служба Формулы-1

Чтобы обезопасить себя от экспериментов команд, ФИА также ограничила области, в которых могут использоваться аэродинамические элементы. И цель здесь не в том, чтобы загнать дизайнеров в жёсткие рамки, — дело в том, что потеря прижимной силы во многом связана с небольшими закрылками по всему корпусу, которые перестают работать позади другой машины. Кроме того, часто автомобиль теряет «прижим», когда эти закрылки отваливаются из-за контакта или вылета, но новые болиды, как обещает Браун, станут крепче и будут сохранять эффективность в случае небольших столкновений.



Реформа технического регламента действительно революционная — и дело не только в граунд-эффекте. Этот регламент разрабатывался одновременно со спортивным регламентом и стал частью общей стратегии Liberty, цель которой сделать гонки зрелищнее, а экономический климат первенства — более стабильным. Таким образом, ещё одним ключевым изменением станут ограничения на разработку отдельных компонентов — они призваны помочь командам сэкономить деньги.

Фото: Пресс-служба Формулы-1

Так, все компоненты машины будут разделены на пять категорий. Какие-то из них команды будут разрабатывать и строить самостоятельно, какие-то смогут покупать друг у друга, а некоторыми обязаны делиться со всеми. Часть компонентов участникам придётся закупать у единого поставщика, а часть — строить самостоятельно по разработанным ФИА спецификациям.



Николас Томбасис, инженер ФИА, отмечает, что унифицированными будут только те компоненты, которые не имеют решающего влияния на скорость машины, и добавляет, что у инженеров по-прежнему довольно много свободы. Пока полного списка единых для всех компонентов нет, но в качестве примера Томбасис привёл коробку передач. «Она не будет унифицированной, однако мы строго ограничим размеры узла, чтобы избежать трат на его разработку», — заявил он.

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Ограничению бюджетов быть

Другой принципиальный момент новых правил — обязательное ограничение бюджета. Оно вступает в силу в 2021 году и будет установлено на уровне $ 175 млн в год, однако в эту сумму не входят маркетинговые расходы, зарплаты пилотов и ведущих сотрудников. При этом пока точная процедура контроля за исполнением правила не определена, однако Росс Браун отмечает, что Формуле-1 будет помогать компания Deloitte, занимающаяся подобными вопросами в футболе. «Раньше все соглашения на этот счёт были джентльменскими, но в Формуле-1 джентльменов немного, — отмечает Браун. — Важно, что теперь ограничение бюджетов закреплено в правилах».



Предполагается, что снижение расходов в Формуле-1 будет постепенным, а отметка в $ 175 млн является лишь первым шагом на пути к ещё более строгим ограничениям. «Цель всех этих перемен — построить в Формуле-1 здоровый, стабильный и надёжный бизнес», — объясняет Кэри.

Фото: Clive Mason/Getty Images

Также на пресс-конференции Кэри отметил, что в будущем изменится структура управления Формулой-1, хотя пока детали будущей структуры неясны, речь идёт о том, чтобы наделить некий административный орган правом принятия решения без единогласного согласия команд. Сейчас, например, срочные изменения в регламент можно внести только при поддержке всех участников — во многом благодаря этому мы избежали квалификационных гонок в сезоне-2020. Кроме того, организаторы чемпионата пообещали, что в будущем система распределения призовых будет более сбалансированной.

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Должно стать лучше. Но это неточно

Официальное подтверждение новых правил — хорошая новость для Формулы-1, учитывая, что ещё пару дней назад в паре команд предлагали перенести реформу регламента на 2022 год. Исходя из презентации Росса Брауна и его коллег складывается ощущение, что изменения пойдут спорту на пользу, однако множество вопросов остаётся. Так, например, масса нового автомобиля будет ещё больше — минимум 768 килограммов вместо 743, а ведь даже нынешние машины часто критикуют за слишком большой вес.



По словам Николаса Томбасиса, машины 2021 года будут на 3-3,5 секунды медленнее нынешних болидов, он, однако, отмечает, что главное не время на круге, а возможность плотной борьбы на трассе. «По скорости машины будут примерно как в 2016 году — тогда, вроде бы, никто не жаловался, что они медленные», — добавил Браун.

Фото: Пресс-служба Формулы-1

Росс немного лукавит — такие жалобы были. В 2016 году машины GP2 ехали в Барселоне всего на пару секунд медленнее аутсайдеров Ф-1. Для сравнения, в этом году время поула Луки Гьотто в Испании было на 7,8 секунды хуже, чем время Кубицы в первом сегменте.

Так или иначе, понять, сработала ли идея, можно будет, только когда команды построят свои машины — наверняка кто-то из инженеров найдёт серую зону и воспользуется ей. Вспомните сезон-2009, когда радикальные перемены в регламенте и уменьшение прижимной силы должны были обеспечить более плотную борьбу, но в итоге «Браун» и «Ред Булл» за счёт своих диффузоров оказались быстрее остальных и выиграли 14 гонок из 17.



Не исключено, что и на этот раз кому-то удастся вырваться вперёд. Зачастую именно богатые и сильные команды быстрее других адаптируются к новым правилам, а успех «Брауна» — исключение, да и то относительное. И в такой ситуации ограничения на доработку машины и унифицированные компоненты лишь усугубят проблему, поскольку отыграться за счёт преимущества в других областях уже не получится.

Фото: Пресс-служба Формулы-1

Также до сих пор непонятно, как именно будет регулироваться правило об ограничении бюджетов. Например, что мешает «Мерседесу» перевести часть специалистов из штата команды в штат автоконцерна и продолжать тратить сотни миллионов на разработку? Кроме того, как будут штрафовать за нарушение ограничения? Росс Браун дал понять, что наказания будут спортивными, но как это будет выглядеть на практике, пока не очень понятно.

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Ну и наконец хотелось бы узнать, как именно в будущем будет управляться Формула-1 — какие права останутся у команд? Или Liberty и ФИА смогут принимать решения самостоятельно, без оглядки на мнение участников? А как быть с правом «Феррари» на вето?



Вопросов пока много (только мы задали минимум семь), а ответы на них даст будущее. Сейчас ясно лишь то, что уже в сезоне-2021 Формула-1 будет совсем другой. Или по крайней мере должна стать.