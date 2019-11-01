Красота дня. Пилотесса добилась возвращения на трассу, где едва не погибла

Немецкая пилотесса София Флёрш добилась своего: она выступит на Гран-при Макао 2019 года в составе команды HWA. Всё было под вопросом, но немке удалось уладить контрактные вопросы. Возвращение Софии на легендарную для молодых гонщиков гонку – красивая и мощная история, ведь год назад Флёрш запросто могла распрощаться на уличной трассе с жизнью.
До сих пор стоит перед глазами, как болид Софии на огромной скорости поднялся над трассой, перелетел её и врезался в вышку для маршалов и журналистов. Эпизод выглядел жутко, но, к счастью, не привёл к фатальным последствиям. Да, Софии пришлось перенести операцию и восстанавливаться от травм, но она вернулась в строй к началу сезона-2019. Ну а теперь Флёрш сможет вернуться в Макао.
В 2019 году 18-летняя София планировала принять участие в новой серии, которая должна была прийти на смену Европейской Формуле-3 после её закрытия и объединения с GP3 в новую Формулу-3 под эгидой ФИА. Однако чемпионат Флёрш не набрал достаточного числа участников. Так что Софии пришлось менять планы.
В итоге пилотесса выступила в региональном формульном чемпионате Европы. В отдельных его гонках принимал участие такие известные молодые пилоты, как Фредерик Вести, Джейк Хьюз, Дэниел Тиктум и Нико Кари. Весь сезон в серии провёл сын Ральфа Шумахера Давид.
У Флёрш по итогам чемпионата седьмое место при нуле подиумов и одном быстрейшем круге. С одной стороны, не так плохо. С другой – это худший результат среди пилотов, которые провели все этапы.
Тем не менее, настрой на будущее у немки максимально боевой – и её амбиции отнюдь не ограничиваются Гран-при Макао. Недавно София на полном серьёзе заявила, что намерена стать чемпионкой Формулы-1.
«Я собираюсь стать первой женщиной-чемпионом в Формуле-1. В минувшие четырнадцать лет люди говорили мне: „Зачем ты занимаешься этим видом спорта, ведь ты женщина и ты никогда ничего не добьёшься“. Это лишь мотивирует меня тренироваться упорнее и демонстрировать свои возможности. Я уверена на сто процентов, что женщины могут быть такими же быстрыми, как и мужчины, и мы тоже можем быть чемпионками мира. Просто в нашем спорте должно быть больше девушек», — заявила Флёрш в интервью GPBlog.
В мае 2019 года София рассказывала о своём плане действий. В 2020 году она планировала перейти в Формулу-3, после неё – в Формулу-2, ну а дальше – в Ф-1. На попадание в «Королеву автоспорта» Флёрш отводила себе примерно пять лет.
И всё же пока у Софии на повестке дня гонка в Макао. В рамках подготовки к ней немка приняла участие в одном из дней постсезонных тестов Формулы-3. Софии не слишком повезло, так как испытания проходили на мокрой трассе. Тем не менее, у неё была возможность познакомиться с новой техникой, на которой предстоит выступать в Макао.
На тестах в Валенсии Флёрш стала 20-й из 30 в утренней части заездов и опустилась на 27-е место после обеда. Для сравнения её напарник по HWA Джейк Хьюз стал третьим с утра и пятым после обеда. Впрочем, у него за плечами целый сезон в новой Ф-3.
Напоследок напомним, что в Гран-при Макао 2019 года примет участие чемпион Формулы-3 Роберт Швацрман. Гоночный уик-энд пройдёт с 14 по 17 ноября.
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