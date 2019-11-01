Красота дня. Пилотесса добилась возвращения на трассу, где едва не погибла

Немецкая пилотесса София Флёрш добилась своего: она выступит на Гран-при Макао 2019 года в составе команды HWA. Всё было под вопросом, но немке удалось уладить контрактные вопросы. Возвращение Софии на легендарную для молодых гонщиков гонку – красивая и мощная история, ведь год назад Флёрш запросто могла распрощаться на уличной трассе с жизнью.

17-летняя гонщица чуть не погибла в Макао. Главное о карьере Софии Флёрш На Гран-при Макао автомобиль Софии Флёрш на огромной скорости перелетел через ограждение. Гонщица жива, но госпитализирована.

До сих пор стоит перед глазами, как болид Софии на огромной скорости поднялся над трассой, перелетел её и врезался в вышку для маршалов и журналистов. Эпизод выглядел жутко, но, к счастью, не привёл к фатальным последствиям. Да, Софии пришлось перенести операцию и восстанавливаться от травм, но она вернулась в строй к началу сезона-2019. Ну а теперь Флёрш сможет вернуться в Макао.

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В 2019 году 18-летняя София планировала принять участие в новой серии, которая должна была прийти на смену Европейской Формуле-3 после её закрытия и объединения с GP3 в новую Формулу-3 под эгидой ФИА. Однако чемпионат Флёрш не набрал достаточного числа участников. Так что Софии пришлось менять планы.

В итоге пилотесса выступила в региональном формульном чемпионате Европы. В отдельных его гонках принимал участие такие известные молодые пилоты, как Фредерик Вести, Джейк Хьюз, Дэниел Тиктум и Нико Кари. Весь сезон в серии провёл сын Ральфа Шумахера Давид.

У Флёрш по итогам чемпионата седьмое место при нуле подиумов и одном быстрейшем круге. С одной стороны, не так плохо. С другой – это худший результат среди пилотов, которые провели все этапы.

Тем не менее, настрой на будущее у немки максимально боевой – и её амбиции отнюдь не ограничиваются Гран-при Макао. Недавно София на полном серьёзе заявила, что намерена стать чемпионкой Формулы-1.

«Я собираюсь стать первой женщиной-чемпионом в Формуле-1. В минувшие четырнадцать лет люди говорили мне: „Зачем ты занимаешься этим видом спорта, ведь ты женщина и ты никогда ничего не добьёшься“. Это лишь мотивирует меня тренироваться упорнее и демонстрировать свои возможности. Я уверена на сто процентов, что женщины могут быть такими же быстрыми, как и мужчины, и мы тоже можем быть чемпионками мира. Просто в нашем спорте должно быть больше девушек», — заявила Флёрш в интервью GPBlog.

В мае 2019 года София рассказывала о своём плане действий. В 2020 году она планировала перейти в Формулу-3, после неё – в Формулу-2, ну а дальше – в Ф-1. На попадание в «Королеву автоспорта» Флёрш отводила себе примерно пять лет.

И всё же пока у Софии на повестке дня гонка в Макао. В рамках подготовки к ней немка приняла участие в одном из дней постсезонных тестов Формулы-3. Софии не слишком повезло, так как испытания проходили на мокрой трассе. Тем не менее, у неё была возможность познакомиться с новой техникой, на которой предстоит выступать в Макао.

На тестах в Валенсии Флёрш стала 20-й из 30 в утренней части заездов и опустилась на 27-е место после обеда. Для сравнения её напарник по HWA Джейк Хьюз стал третьим с утра и пятым после обеда. Впрочем, у него за плечами целый сезон в новой Ф-3.

Напоследок напомним, что в Гран-при Макао 2019 года примет участие чемпион Формулы-3 Роберт Швацрман. Гоночный уик-энд пройдёт с 14 по 17 ноября.