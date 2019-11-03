Три лидера Формулы-1 — в 67 тысячных! А у Квята отобрали время

Пятый в сезоне поул Боттаса

В пятничных тренировках темп задавал «Мерседес», хотя Макс Ферстаппен не верил в преимущество немцев и заявил, что своим временем Хэмилтон обязан «слипстриму». И в субботней утренней сессии уже Макс был на первой строчке, но его время оказалось на семь сотых медленнее пятничного результата Хэмилтона. А что же «Феррари»? По ходу тренировок у Леклера дважды ломалась машину — и третью он пропустил полностью, а также вынужден был вернуться к старому двигателю. Феттель же стабильно проигрывал лидерам две-три десятые секунды.

В первом же сегменте лучшим временем неожиданно отметился Ландо Норрис, впервые выступающий в Остине. Британец совершил две попытки и во второй из них оказался на десятую секунды быстрее Хэмилтона. Второй сегмент остался за гонщиками «Феррари», притом Феттель с Леклером, как и их соперники из «Мерседеса» и Макс Ферстаппен, прошли в финал на «медиуме» и будут на нём начинать гонку.

Фото: Charles Coates/Getty Images

В третьем сегменте инициативу в первой попытки захватил Валттери Боттас — финн поставил новый рекорд трассы (1:32.029) и опередил Хэмилтона, который прошёл свой круг чуть ранее. Феттель уступил финну одну сотую секунды, Ферстаппен и Леклер — чуть больше, в то время как Льюис откатился на пятую строчку.



Ответить Валттери никто так и не смог — Феттель вообще не улучшил, а Макс и Леклер прибавили совсем немного и не улучшили позиций. Боттас в Гран-при США будет стартовать с поула и разделит первый ряд с Феттелем. Ферстаппен остался на третьем месте, Леклер — на четвёртом. Хэмилтон и вовсе бросил свою вторую попытку и занял пятую позицию. Замкнул топ-6 Алекс Албон.

У Квята отобрали время

Быстрейшим среди середняков в очередной раз стал «Макларен» — Сайнс квалифицировался седьмым, а Норрис на незнакомой трассе в итоге занял восьмое место. Даниэль Риккардо и Пьер Гасли проиграли оранжевым болидам по нескольку десятых и остались в конце первой десятки.



Быстрейшим из тех, кто не прошёл финал стал Даниил Квят — он показал одиннадцатое время, но в одном из поворотов вышел широко и потерял вторую попытку. Россиянин в итоге квалифицировался 13-м, а на одиннадцатое место вышел Нико Хюлькенберг. Кевин Магнуссен, который потерял на первом и втором секторах и не улучшил во второй попытке, занял 12-ю позицию. Замкнули протоколы второго сегмента Лэнс Стролл (канадец тоже не смог улучшить своего времени под клетчатым флагом) и Ромен Грожан.

«Альфа Ромео» остаётся в Q1

Откровенным провалом завершилась квалификация для «Альфа Ромео»: ни один из пилотов не прошёл дальше первого сегмента — Джовинацци занял 16-е место, Райкконен — 17-е. Это первый случай в сезоне, когда обе машины команды вылетают уже в первой части.



На 18-й строчке расположился Джордж Расселл, который, помимо традиционного Кубицы, опередил Серхио Переса. Чеко, впрочем, особо не упорствовал, поскольку ещё до квалификации получил штраф за то, что не заехал на взвешивание во время второй тренировки — старт с пит-лейна. В Racing Point воспользовались возможностью и сменили на машине мексиканца двигатель — сильнее его уже не оштрафуют.



Гран-при США стартует в воскресенье 3 ноября в 22:10 по московскому времени.

Формула-1. Гран-при США. Квалификация



1. Валттери Боттас («Мерседс») — 1.32,029

2. Себастьян Феттель («Феррари»)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +

4. Шарль Леклер («Феррари») — +

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») —

6. Александер Албон («Ред Булл») — +

7. Карлос Сайнс-младший («Рено») —

8. Ландо Норрис («Макларен») —

9. Даниэль Риккардо («Рено») — +

10. Пьер Гасли («Торо Россо») —



Не прошли в третий сегмент:



11. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.33,815

12. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.33,979

13. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.33,989

14. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.34,100

15. Ромен Грожан («Хаас») — 1.34,369



Не прошли во второй сегмент:



16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.34,226

17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.34,369

18. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.35,372

19. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1.35,808

20. Роберт Кубица («Уильямс») — 1.35,889