Квята лишили очков вторую гонку подряд. Судьи даже не стали его слушать

Перед гонкой

После дурацкой ошибки в последнем повороте Гран-при Мексики Квят начал уик-энд в Техасе не лучшим образом. На пятничных тренировках россиянин был явно медленнее своего партнера по “Торо Россо” Пьера Гасли, который, как и в Мехико, боролся за звание “лучшего из остальных”. Квяту же ни в одной из сессий не удалось пробиться в десятку.

Та же ситуация повторилась и утром в субботу, что не оставляло больших надежд на квалификацию. Первый сегмент квалификации сложился для Даниила так же тяжело, как и тренировки: он прошёл в Q2 с 14-м временем, всего на десятую отойдя от вылета.



А вот затем Квят неожиданно нашел скорость. Как рассказал позже сам Даниил, ему наконец удалось совладать с машиной и избавиться от избыточной поворачиваемости. В итоге он показал 11-й результат, совсем чуть-чуть уступив вскочившему на последнюю ступень поезда Q3 Гасли. Правда, уже через несколько секунд Даниил оказался 13-м: его лучшее время удалили за нарушение границ трассы.

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Гонка

На гонку Квяту выбрали одну из самых редких на этом Гран-при тактик: Даниил стартовал на “харде”. К сожалению, россиянина не обошли его стандартные проблемы первого круга: он сразу потерял две позиции.



Но после этого Квят нашел темп и постепенно прорвался на 11-е место, в том числе благодаря проблемам Албона и Феттеля. Среди тех, кто ехал на “харде”, впереди Даниила шел только Нико Хюлькенберг. А затем началась череда пит-стопов у гонщиков на “софте”. За счет этого Квят прорвался в десятку и имел неплохие шансы в ней остаться.



Однако жёсткие шины “ушли” слишком быстро: Даниил пропустил стартовавшего на “медиуме” Переса. Не лучше прошли дела и в боксах — пит-стоп занял более шести секунд.

Вернулся Даниил на трассу 13-м, позади Лэнса Стролла и на “медиуме”, доехать до финиша на котором представлялось нереальным. Однако темп у Квята был выше, чем у соперников, и он постепенно начал догонять первую десятку. Казалось, впереди замаячили очки, но Квят оказался в бутерброде из Стролла и Переса, в котором расклад сложился не в пользу россиянина. Стролл вскоре сам уехал в боксы, но перед этим помог Чеко пройти Даниила. За время этой борьбы отставание Квята от замыкавшего десятку Кими Райкконена выросло до десяти секунд.



Даниил всё ещё ехал быстрее Сайнса, Гасли и Райкконена, но удержаться за Пересом у него не вышло. А сзади накатывал Хюлькенберг на более свежих шинах. Атака Нико вынудила Квята заблокировать шины и съехать с трассы, после чего его позвали на третий пит-стоп. Вернулся он 13-м и на “софте”, но надежда на очки была лишь в том случае, если соперники впереди массово поедут в боксы либо совсем износят шины.

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Поначалу казалось, что не произойдет ни того, ни другого. Но сначала Квяту помог Гасли, которого команда сняла с гонки под финиш. А потом “умерла” резина у ехавшего с одним пит-стопом Переса. Квят догнал его за круг до конца. Несмотря на ужасный исход аналогичной ситуации в Японии, Даниил не стал отсиживаться, атаковал и отобрал десятое место. Увы, как потом выяснилось, без контакта вновь не обошлось.



Если бы не жёлтые флаги из-за схода Кевина Магнуссена, россиянин наверняка прошёл бы Переса на длинной прямой, а так пришлось атаковать уже позднее — в не слишком подходящем для этого месте. Квят смело нырнул на внутренний радиус и на выходе из поворота врезался в болид «Рейсинг Пойнт», сломав Пересу переднее антикрыло и повредив подвеску. Финишную черту Даниил пересёк десятым, но дальше наступило дежа-вю: стюарды вновь оперативно постановили, что Квят должен быть оштрафован. Только не на десять секунд, как в Мексике, а на пять — чего вполне хватило, чтобы Даниил пропустил вперёд не только Переса, но и финишировавшего за ним Райкконена.

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После гонки

Несмотря на проблемы на старте уик-энда, Квяту удалось найти темп и провести неплохую гонку, несмотря на быстрый износ шин и проблему на пит-стопе. Однако на фоне Пьера Гасли Даниил в очередной раз выступил не лучшим образом. Француз быстрее нашел темп, удачнее отработал тренировки, в пятый раз опередил Даниила в квалификации и все время был впереди в гонке. Однако Пьера подвела тактика “Торо Россо” — проехать в Остине с одним пит-стопом было почти нереально.



Квят же вел гонку боевую, но эти бои были далеко от тех мест, которые позволяла занимать машина “Торо Россо”. Да, под финиш тактика Даниила оказалась выигрышной и даже помогла ему взять очки. Но по чистой скорости его напарник смотрелся получше.



Что именно привело к такому жесткому износу шин у Квята — непонятно. Как и то, почему в начале уик-энда баланс на машине Даниил был хуже, чем у Пьера. Но факт остается фактом: россиянин вновь проехал хорошо, но не впечатляюще. Казалось, что машина могла дать ему больше. И на фоне недавних слов доктора Марко о том, что Квят все еще претендует на место в “Ред Булл”, такие результаты нас совсем не радуют.

Что за ерунда? Почему Квята опять назвали претендентом на место в «Ред Булл» У доктора Марко семь пятниц на неделе: путается в пилотах и датах. Но есть ли у Квята реальные шансы всё-таки попасть в «Ред Булл»?

Что же до решения судей, то по нему есть некоторые вопросы. Если в Мехико всё было очевидно, то на сей раз, если посмотреть повторы столкновения, то сразу вспоминаются свежие похожие эпизоды, когда пилоты выходили сухими из воды. Например, на Гран-при Японии Албон не менее контактно опередил Норриса, а в Мексике Ферстаппен точно так же в последний момент атаковал Боттаса — просто финн благоразумно отвернул, ибо дело было не на финальной стадии гонки. Быть может, против Квята уже работает его чересчур «боевая» репутация? Кажется, в этот раз стюарды могли бы ну по крайней мере не торопиться с решением и послушать мнения обоих гонщиков.

Что сказали Квят и Перес

Серхио Перес по радио: «Это нормально? Я снял ногу с педали газа из-за жёлтых флагов, а он подъехал очень близко ко мне. Он не снизил скорость при жёлтых флагах, а потом выдавил меня в 15-м повороте. Я оставил ему место, а он просто врезался в меня. Конечно, у меня есть повреждения машины. Он сломал мне переднее антикрыло, сломал подвеску».



Даниил Квят в интервью Ziggo Sport: «Чёрт, это чушь собачья. Я не знаю, стюарды полные… Я не знаю, у меня нет слов. Это тупо, так тупо! Я просто проехал поворот внутри, он захлопнул калитку, это нормально. После этого мы соприкоснулись. Это просто неприемлемо».