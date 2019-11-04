Боттас и Риккардо — молодцы, Квят снова подставился. Оценки за Гран-при США

У россиянина две аварии в двух гонках, но и его экс-напарник явно не наработал на гонщика дня.

Валттери Боттас — 9,5



Финн великолепно выступил в США, опередив всех в квалификации и уверенно выиграв гонку. Тактика Хэмилтона могла бы сработать, если бы не решимость, с которой Валттери догонял и опережал напарника. Если бы Боттас выступал так весь сезон, борьба за чемпионство была бы в самом разгаре.

Даниэль Риккардо — 9,0



В гонке середняков в Остине в этот раз не было равных Даниэлю Риккардо: австралиец оказался на не самой удачной тактике, но выдержал отчаянный прессинг Ландо Норриса и в третий раз в сезоне затащил «Рено» в топ-6. Догнать Сайнса в чемпионате у Дэна шансов уже нет, но после дисквалификации в Японии команде нужен был этот результат.



Льюис Хэмилтон — 8,5



В Остине Хэмилтон выступил смело. Учитывая, что на кону стоял чемпионский титул, британец предпочёл рискнуть и на изношенных шинах побороться за победу, хотя второй пит-стоп привёл бы на надёжное третье место, которое гарантировало бы титул. Гонку Льюис так и не выиграл, но его упорство позволило опередить Ферстаппена и принести команде дополнительные три очка. Да, они уже ничего не решают, но тем не менее.

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Макс Ферстаппен — 8,0



Против «Мерседеса» «Ред Булл» в этот раз вряд ли что мог сделать: в критические моменты Боттас легко уезжал от Ферстаппена на секунду другую. Макса можно упрекнуть в том, что на более выгодной тактике он не смог обогнать Хэмилтона, но простим ему это за плотную борьбу в квалификации — времени поула голландец уступил всего семь сотых.



Карлос Сайнс — 8,0



Испанец снова оказался лучшим среди середняков в квалификации и отлично стартовал, бок о бок сражаясь с гонщиком «Ред Булл». Однако в дальнейшем Карлосу не повезло — рядом оказался ещё и Леклер, и именно «Макларену» места на трассе не хватило. Так или иначе, Сайнс не опустил руки и прорвался на восьмое место.

Серхио Перес — 8,0



Гран-при США в исполнении Чеко запомнится великолепным прорывом на десятое место при старте с пит-лейна: Перес проехал гонку с одним пит-стопом — аналогично тактике Хэмилтона и Риккардо. Но напомним, что так далеко Серхио стартовал из-за собственной оплошности: во второй тренировке гонщик не заметил команды заехать на взвешивание. Если бы не это, Перес мог бы замахнуться на седьмое место вместо десятого. Однако не будем к нему слишком строги: часть вины за пропуск взвешивания лежит на команде.

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Себастьян Феттель — 7,5



Для немца гонка фактически закончилась уже на первом круге, когда возникли проблемы с подвеской — этим объясняется и поражение в борьбе с Леклером и последующие сложности. Однако Себ в целом провёл сильный уик-энд и совсем немного проиграл Боттасу в квалификации — будь Феттель поагрессивнее в первой попытке, и мог бы продолжить серию поулов «Феррари».



Ландо Норрис — 7,5



В квалификации на незнакомой трассе Норрис проиграл Сайнсу, но реабилитировался хорошим стартом. Правда, затем Ландо ничего не смог поделать с Риккардо — британец пропустил соперника на первом отрезке, а в концовке, догоняя его на свежих шинах, не смог отыграться.



Пьер Гасли — 7,5



Гасли провёл очень сильную гонку и по большей части боролся с «Макларенами», хотя темп «Торо Россо» был ниже. Пьеру не хватило совсем немного — за семь кругов до финиша он шёл девятым и должен был набрать пару очков, но в контакте с Пересом сломалась подвеска и добраться до финиша было уже нереально.

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Джордж Расселл — 7,5



На совершенно незнакомой и не очень комфортной из-за кочек трассе, да ещё и пропустив первую тренировку, Расселл вновь оказался быстрее Кубицы в квалификации и финишировал впереди в гонке.



Александер Албон — 7,0



Албон — пилот дня? Ну, давайте посмотрим. В квалификации, в отличие от напарника, второй сегмент он прошёл на «софте». На старте должен был обгонять «Феррари», а в итоге заборолся со стартовавшим позади Сайнсом. Леклер тоже стартовал не очень, и Алекс угодил в «коробочку» между Шарлем и Карлосом. К концу первого круга Албон был последним. Да, к финишу дебютант прорвался на пятое место, но темп машины легко позволял быть четвёртым — если бы не проблемы на старте.

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Шарль Леклер — 7,0



Уже во второй раз в трёх последних Гран-при Леклер проиграл в квалификации Феттелю — это можно было бы оправдать поломками в тренировках, если бы не помарка в финальном сегменте. Да и в гонке монегаск не был убедителен. Неизвестно, что именно так повлияло на темп «Феррари», но и сам Леклер в этот раз чудес не творил.



Кевин Магнуссен — 7,0



Магнуссен опередил Грожана в квалификации и умудрился отыграть пару позиций на старте — вплоть до восьмого круга Кевин шёл девятым. Но затем машина вновь потеряла темп, а в концовке отказали тормоза. Но даже так Магнуссен вплоть до своего схода опережал Грожана.

Видео доступно на «Чемпионате».



Нико Хюлькенберг — 6,5

Халк средне провёл квалификацию, потерял позиции на старте и вынужден был перейти на тактику двух пит-стопов. В конце ему удалось спасти хоть что-то — два очка. Однако на фоне выступления Риккардо гонка Нико смотрится так себе.



Кими Райкконен — 6,5



На финише Райкконену совсем немного не хватило до Серхио Переса — ещё чуть-чуть и финн набрал бы хотя бы один балл. Однако Кими сам виноват, что остался без очков: из-за ошибки в первом сегменте Райкконен стартовал лишь 17-м.



Роберт Кубица — 6,5



«Трасса Америк» в этом году оказалась очень непростой с физической точки зрения — машины то и дело налетали на кочки, образовавшиеся на асфальте. Кубице в таких условиях наверняка было тяжелее, чем другим. Правда, и похвалить поляка практически не за что — кроме, пожалуй, старта, когда Роберту удалось опередить напарника. Впрочем, уже через пару кругов Кубица вернул позицию.

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Лэнс Стролл — 6,0



Канадец как всегда запорол квалификацию, но теперь за неудачей в субботу сильного старта не последовало: Стролл откатился на 16-е место и какое-то время сдерживал напарника, начинавшего гонку с пит-лейна. В итоге Стролл проехал дистанцию с двумя пит-стопами, но и это не помогло.



Даниил Квят — 6,0



Ещё одна неудача Квята — это уже пятый в шести последних гонках финиш без очков для россиянина. Как и в Мексике, Даниил на заключительном круге с боем прорвался вперёд, но был оштрафован за столкновение с соперниками и выпал из топ-10. Однако помимо этого в пассиве Квята неудачная квалификация с аннулированием второй попытки, не самый блестящий темп в гонке и сложности с обгоном Стролла на куда более изношенных шинах.

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Антонио Джовинацци — 5,0

Джовинацци в квалификации опередил Райкконена, но всё равно занял лишь 16-е место, а на старте, в отличие от напарника, ничего не отыграл. На первом отрезке темп у Антонио был слабый, и в итоге он ни разу по ходу дистанции не поднимался выше 14-го места.



Ромен Грожан — 5,0



Француз ещё до гонки признался в том, что станет для соперников лёгкой добычей. Дело в том, что Грожан разбил машину в тренировках, а с новым аэродинамическим обвесом возникли проблемы. В итоге Ромену пришлось вернуться к старой версии заднего антикрыла, настроенной на высокую прижимную силу, пожертвовав максимальной скоростью. В итоге на финише Грожан смог опередить только Джорджа Расселла.