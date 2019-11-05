«Перестали жульничать?» Супермотор «Феррари» вдруг сдал после козней соперников

Весь сезон конкуренты «Феррари» обращают внимание на потрясающие показатели итальянской команды на прямых. Высокая «максималка» обеспечена двумя факторами: заточенностью машины под низкое лобовое сопротивление (где-то в ущерб прижимной силе) и отличной работой силовой установки. К автомобилю вопросов нет: каждый сам волен решать, важнее ли скорость на прямых или в поворотах. А вот работа мотора «Скудерии» всё время вызывала вопроса: конкуренты из «Мерседеса», «Рено» и «Хонды», более-менее сравнявшиеся по мощности, просто не понимали, как «Феррари» удалось сделать столь серьёзный шаг вперёд. В итоге другие команды и мотористы постоянно намекали на не совсем честную игру «Скудерии». И в США стороны перешли от разговоров и жалоб к реальным действиям…

«Ред Булл» пошёл другим путём

Главе «Феррари» Маттиа Бинотто не нравились намёки на «не такую» работу его двигателя, так что ещё на Гран-при Мексики он заявил, что даже порадовался бы официальному протесту со стороны одного из конкурентов — мол, пусть ФИА всё изучит и подтвердит, что никаких проблем с двигателем нет. Однако в «Ред Булл» вместо протеста пошли другим путём: отправили в адрес федерации хитрый запрос, скрытно направленный против возможного секрета «Феррари».



В своём запросе «быки» обратили внимание, что топливный сенсор, измеряющий поток топлива в двигателе, делает измерения не постоянно, а периодически. В «Ред Булл» предположили, что, возможно, мотору «Феррари» удаётся между промежутками работы сенсора поставлять больше топлива, которое потом сжигается в оптимальный момент и позволяет пилотам, к примеру, лучше разгоняться на выходе из поворотов. Вот в «Ред Булл» и спросили у федерации — допустим ли подобный подход?



ФИА предсказуемо ответила, что так, конечно же, делать нельзя. Именно этот ответ и был нужен «быкам» — ведь теперь, если силовая установка «Феррари» получала преимущество именно таким образом, итальянским инженерам под угрозой штрафа пришлось бы убирать важную опцию и лишаться преимущества.

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Провал в Остине

Результаты субботней квалификации Гран-при США дали соперникам «Феррари» основание предположить, что выстрел «Ред Булл» не был холостым. Да, Феттель и Леклер оба имели шанс завоевать поул-позишн и в итоге заняли на стартовой решётке вторую и четвёртую позиции, но былой скорости на прямых у пилотов «Феррари» уже не было.



«Эта неделя проходит интересно. Очевидно, что в „Феррари“ немного потеряли мощность», — отметил в субботу Льюис Хэмилтон.



Ещё интереснее всё стало в воскресенье: и Феттель, и Леклер провалились на стартовом отрезке гонки и не могли составить конкуренции «Мерседесу» и даже «Ред Булл». Себ быстро сошёл из-за поломки подвески, а Леклер уныло доехал до финиша четвёртым.



Правда, у Шарля было оправдание: после проблем на третьей тренировке ему поставили более старый мотор — с серьёзным пробегом и менее мощной версии. Но нельзя говорить, что вторая и третья версии двигателей «Феррари» 2019 года — это как день и ночь. В распоряжении Шарля всё ещё был очень мощный агрегат. А вот былой скорости — уже нет.

Леклер: не имею представления, где сегодня был наш темп

Обвинения от Макса

После разгрома «Феррари» финишировавший третьим Макс Ферстаппен продемонстрировал, что по-прежнему не умеет (или не желает) держать язык за зубами и сделал скандальное заявление. «Вот что получается, когда перестаёшь жульничать. Эта ситуация изучалась очень тщательно, так что, конечно, мы должны следить за этим», – заявил Макс. Фактически голландец открыто обвинил «Скудерию» в нарушении регламента весь сезон-2019 вплоть до этапа в Остине.



Естественно, представителям «Феррари» слова Макса страшно не понравились. Шарль Леклер ответил в том числе, что у голландца нет никакого представления о делах другой команды, так что не надо делать громкие заявления. «Он не имеет представления, он не в нашей команде. Мы точно знаем, что делаем, и я не знаю, почему он так говорит. Он вообще ничего про нас не знает», — приводит слова Леклера F1i.



Маттиа Бинотто вроде бы выступил спокойнее, но в то же время жёстче. «Я читал и слышал много комментариев насчёт директивы и её влияния на наши машины. Я слышал комментарии в конце гонки, которые, я думаю, очень разочаровывающие. Думаю, подобные комментарии неправильны и нехороши для спорта. Думаю, все должны быть более осторожны», — вот что сказал босс «Феррари» касательно обвинений Макса.

Хэмилтон догонит Шумахера по титулам уже в 2020-м? Итоги Гран-при США Льюису остался всего шаг до великого немца! А вот в «Феррари» напрочь испортили юбилей босса.

А теперь перейдём к более важной части заявления Бинотто. Маттиа заверил, что в «Скудерии» не вносили никаких изменений в работу двигателя — да и вообще пока не слишком внимательно изучали новую директиву ФИА. Вот сейчас будет пауза до Гран-при Бразилии, тогда и почитают.



Так почему же тогда у «Скудерии» резко пропала скорость? Если говорить о той самой магии на прямых, то Бинотто объяснил, что «Феррари» просто перенастроила машину с большим акцентом на работу в поворотах. Что же касается общего темпа, то дело не в придушенном чудо-моторе, а в странной работе шин, особенно на первом отрезке гонки. «Медиум» на болиде Леклера работал гораздо хуже, чем у «Мерседесов» и Ферстаппена. «На первом отрезке гонки у обоих пилотов возникли проблемы со сцеплением, но выступление команды показало, что скорость на прямых не была нашей проблемой», — заявил Бинотто. С работой шин теперь будут разбираться.

Бинотто объяснил, почему «Феррари» потеряла скорость на прямых

Так что же, дело закрыто и обвинения в адрес «Феррари» несправедливы? Мы бы не торопились. Например, по-прежнему не уверен глава «Мерседеса» Тото Вольф: «Показатели максимальной скорости были совсем другими по сравнению с тем, что было в последних нескольких гонках. Связано ли это с технической директивой или другой проблемой? Честно, я не знаю, ведь мы не можем изучить, что «Феррари» сделала».



В любом случае странно было бы предположить, что Бинотто и Леклер возьмут и скажут: да, новая директива нас «убила». Даже если это правда так, вряд ли кто-то в подобном признается. Так что единственный способ проверить — это дождаться двух оставшихся гонок в Бразилии и Абу-Даби. С большим интересом посмотрим на скорость «Феррари» на прямых, ведь вряд ли второй раз подряд команда не попадёт в настройки или останется озадачена работой шин. Закулисное техническое сражение в Формуле-1 продолжается.