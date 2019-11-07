Ферстаппен — главный скандалист Ф-1. Довёл «Феррари» до угрозы подать в суд

К 22 годам Макс успел поссориться с соперниками, судьями и даже тихим Райкконеном. И чуть не подрался.

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен в очередной раз оказался в центре внимания. Взял и ляпнул, что «Феррари» плохо выступила на Гран-при США, потому что перестала жульничать с силовой установкой. А ведь это далеко не первый скандал с участием Макса. Вспомним основные.

«Нет» Сайнсу!

Свой нрав Ферстаппен начал проявлять уже в дебютный сезон в Формуле-1. На Гран-при Сингапура Макс оказался позади Серхио Переса и никак не мог пройти его «Форс Индия». Сзади к голландцу подъехал его партнёр по команде Карлос Сайнс, и команда попросила Макса пропустить напарника, чтобы уже тот попробовал справиться с Чеко. Однако Ферстаппен жёстко ответил, что никого пропускать не будет.



В «Торо Россо» после гонки оправдали Макса, хотя Сайнс остался недоволен. Он напомнил, что в аналогичных ситуациях три или четыре раза пропускал Ферстаппена вперёд, а в ответ получил вот такое отношение.

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Месть Райкконену

После перехода в «Ред Булл» Ферстаппен получил шанс сражаться за самые высокие позиции и против топ-пилотов. Дерзкая и агрессивная манера пилотажа со стороны голландца не у всех встретила понимание — ФИА даже ввела новое правило, запрещающее «двигаться» на торможении: Макс слишком часто прибегал к этому опасному приёму.



На Гран-при Бельгии 2016 года, когда правило ещё не вступило в силу, пилот «Ред Булл» в излюбленной манере оборонялся от атак Кими Райкконена. А после финиша взял и откровенно признался: он действовал так жёстко, потому что на старте гонки повредил в борьбе с Кими переднее антикрыло. А теперь мстил. Не слишком обдуманное признание, но вполне в стиле голландца.

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Лишение подиума

В том же сезоне-2016 на Гран-при Мексики голландец жёстко оборонялся от Феттеля. В какой-то момент Макс ошибся, срезал поворот, но остался впереди пилота «Феррари». Даже собственная команда попросила Ферстаппена пропустить соперника вперёд, но голландец так этого и не сделал. Макс финишировал третьим, успел подняться в комнату перед подиумом – и уже там узнал, что оштрафован. Самое забавное, что сменивший его на третьей строчке Феттель в итоге тоже получил штраф – как раз прокололся на нарушении «правила имени Ферстаппена», — так что трофей ушёл к Даниэлю Риккардо.



Кстати, для Макса это не единственный случай, когда он готовился подняться на подиум, но получал наказание. На Гран-при США 2017 года Ферстаппен по обочине опередил Райкконена, но оперативно был оштрафован, так что третья позиция вернулась к Кими.

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Стычка с Оконом

Пожалуй, главный скандал с участием Макса произошёл на Гран-при Бразилии 2018 года. Ферстаппен обогнал в борьбе за лидерство Льюиса Хэмилтона и шёл к уверенной победе, когда не поделил трассу с Эстебаном Оконом. Круговой из «Рейсинг Пойнт» благодаря свежим шинам был быстрее и рассчитывал вернуться в один круг с лидерами. Но это ведь Макс! Он зачем-то вступил в борьбу с Эстебаном и в итоге столкнулся с ним во втором повороте трассы!



Гонку Ферстаппен завершил вторым, позади Хэмилтона. Разъярённый пилот «Ред Булл» не сумел сдержаться во время жаркого общения с Оконом в боксах ФИА, где гонщики проходили обязательное взвешивание, и в итоге отпихнул Эстебана от себя – чуть не дошло до драки. Естественно, федерация не могла проигнорировать подобных действий – от Макса потребовали поучаствовать в «общественной деятельности» ФИА. Голландец поработал со стюардами на этапе Формулы-Е в Марракеше – что ж, далеко не худшее наказание, да и сам Ферстаппен признался, что узнал для себя много нового.

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К чёрту жёлтый флаг!

В самый странный скандал Ферстаппен угодил совсем недавно. До сих пор непонятно, почему Макс не сбросил скорость в конце квалификации Гран-при Мексики, когда увидел разбитый болид Валттери Боттаса и жёлтый флаг от маршалов. Даже без завершения финального круга Макс уже гарантировал себе поул-позишн, но Ферстаппен не замедлился и перебил собственный результат.



Это ещё полбеды – на пресс-конференции Макс даже бравировал тем, что не снизил скорость, несмотря на опасную ситуацию. Фактически Ферстаппен просто вынудил стюардов выписать ему штраф в виде потери трёх позиций на стартовой решётке. Очень глупо.

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Конкуренты-жулики

И вот мы подходим к скандалу последних выходных. Ну, вы уже в курсе истории с максимальной скоростью «Феррари», которая куда-то подозрительно запропастилась после выхода свежей технической директивы от ФИА, закрывающей серую зону по части измерения потока топлива. Только следующие этапы в Бразилии и Абу-Даби расскажут нам, пострадала «Скудерия» из-за этой директивы или нет, но Макс для себя выводы уже сделал. Увидев, что Шарль Леклер проиграл на финише гонки в Остине более 50 секунд, Ферстаппен заявил: «Вот что происходит, когда перестаёшь жульничать».



Понятно, что эта реплика страшно не понравилась главе «Феррари» Маттиа Бинотто. Разъярённый шеф отправился в расположение «Ред Булл» и практически отчитал Кристиана Хорнера по поводу поведения его гонщика. Говорят, Бинотто даже не исключил возможности обращения в суд.

Источник: Бинотто грозился подать в суд на «Ред Булл» после Гран-при США

Думаем, до этого всё-таки не дойдёт. Но не заставит ли «Ред Булл» этот эпизод провести с Максом разъяснительную работу, а самого пилота – хоть иногда оставлять собственные мысли при себе? Впрочем, это проблема именно пилота и команды – болельщики и журналисты всегда будут рады новым скандалам с участием одного из ведущих гонщиков Формулы-1.