Как блестящий юниор стал рекордсменом-неудачником. Печальный путь Халка в Ф-1

Каждый раз — в ненужное время в ненужном месте. А если шанс всё-таки есть, то Хюлькенберг его загубит. Или ему помогут.

На прошлой неделе стало окончательно понятно: Нико Хюлькенберг не останется боевым гонщиком Формулы-1 в 2020 году и практически наверняка навсегда попрощается с Ф-1 — шансов вернуться в сезоне-2021 будет не так много. В таланте немца сомневаться не приходится, но в итоге в историю он войдёт как рекордсмен по числу Гран-при в Формуле-1 без попадания на подиум. После Гран-при Абу-Даби 2019 года у Нико окажется уже 177 гонок с финишем не выше четвёртого места. Что и когда пошло не так? Вспоминаем ключевые моменты из карьеры Нико, которые привели к печальному итогу.

Деньги Мальдонадо

Немец дебютировал в Формуле-1 в 2010 году в составе «Уильямса» — вполне рабочий вариант. С одной стороны, ожидания не слишком высокие, с другой – опытная команда с болидом, позволяющим сражаться за очки. В напарниках – опытный Рубенс Баррикелло. Хюлькенберг достойно, пусть и не без ошибок, провёл дебютный сезон, но продолжения не случилось: «Уильямс» не пережил искушения деньгами нового чемпиона GP2 Пастора Мальдонадо и решил выставить на мороз менее опытного и менее результативного новичка. Формально выбор в пользу Рубенса был логичен (47:22 по очкам), но после сенсационной поул-позишен Хюлькенберга на Гран-при Бразилии его увольнение выглядело несправедливым. Ну и вряд ли кто-то поспорит, что пропуск сезона после дебюта в Ф-1 – так себе начало, если хочешь успешной карьеры в чемпионате мира.

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Блестящая несчастливая Бразилия

Вернувшись в Формулу-1 благодаря усилиям Вилли Вебера и веры в Нико со стороны «Форс Индия», Хюлькенберг провёл вполне успешный сезон-2012. Вишенкой на торте должен был стать Гран-при Бразилии, где в нестабильных погодных условиях Халк внезапно стал одним из лидеров и боролся за победу в Льюисом Хэмилтоном. Возможно, с пилотом «Макларена» немец и не совладал бы, но ставший теперь настоящим мемом подиум вполне мог завоевать. Увы – необдуманная атака Льюиса привела к аварии, и Нико лишился шанса на топ-3. Это был единственный раз за карьеру, когда Хюлькенберг претендовал на победу в Гран-при.

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«Феррари» выбирает Кими

В 2014 году Нико вполне мог оказаться в топ-команде: немцем всерьёз заинтересовалась «Феррари». Переговоры серьёзно продвинулись, стороны даже подписали предварительное соглашение, но подтверждения от Маранелло Хюлькенберг так и не получил. Когда в «Феррари» узнали, что на рынок пилотов выходит Кими Райкконен, то решили не рисковать и взяли более опытного и уже знакомого им гонщика. Для Нико это был самый реальный шанс оказаться в топ-команде. Если забежать вперёд, то вторая возможность могла представиться в конце 2016 года. Если бы Халк сохранил верность «Форс Индия», то, вполне возможно, именно Нико стал бы главным кандидатом для «Мерседеса» после внезапного ухода из гонок Нико Росберга. Но Халк уже подписал трёхлетнее соглашение с «Рено», и счастливый серебристый билет достался Валттери Боттасу.

Сбои в решающие моменты

Так или иначе, вся карьера Хюлькенберга представляет собой выступления за середняков. Однако и в их составе немец вполне мог бы подняться на подиум, не сетуя на судьбу. Проблема в том, что всякий раз Халку что-то мешало, как только появлялся шанс за действительно высокую позицию – не зря же напарник немца Серхио Переса за три совместных сезона четырежды поднялся на пьедестал. В Бахрейне-2014 и Баку-2016 Нико помешали неудачные квалификации, на Гран-при России – 2015 – неудачный старт с разворотом и аварией, в Монако-2016 – неудачная тактика команды. В итоге за Халком вольно или невольно закрепилась слава сильного и стабильного гонщика, который, однако, не умеет выжимать максимум из самых крупных возможностей.

Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Рено» не оправдал ожиданий

Пытаясь переломить судьбу, Нико в конце 2016 года принял смелое решение сменить «Форс Индия» на «Рено». Ход был вполне логичным: в перспективе французская команда благодаря ресурсам должна была обойти «бюджетный» коллектив Виджая Малльи. В 2019 году мы видим, что всё не так просто: несмотря на финансовую катастрофу в 2018-м и солидную разницу в бюджетах, «Рейсинг Пойнт» по-прежнему выступает практически на уровне «Рено», а иногда и лучше. Британской команде отдадим должное, а вот французская явно не оправдала ожиданий Хюлькенберга. Если сезон-2017 прошёл в целом в соответствии с планами, то и в 2018-м, и в 2019-м «Рено» не удалось сделать шага вперёд ни при разработке новой машине, ни при её развитии уже в ходе чемпионата.

Отличным примером для подражания французам может служить «Макларен»: команда зимой 2019-го, даже без технического директора, разработала достойную машину, а уже в ходе чемпионата добилась заметного прогресса и по крайней мере в квалификациях действительно приблизилась к лидерам. В итоге получилось, что проигравший Халку и не без везения оказавшийся в «Макларене» Сайнс сейчас в полном порядке и с отличными перспективами, а сам Нико остался без места. Контрактные решения – не сильная сторона немца, чего уж там.

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Финт от Риккардо

Заключительный удар по карьере Нико невольно нанёс Даниэль Риккардо, когда летом 2018 года удивил даже сам «Рено» и решился на переход. В 2019-м австралиец немного опережает Халка в гонках и сильно – в квалификациях, так что французы всё-таки решились взять в команду Эстебана Окона. Кстати, вот вам ещё один пример невезения Нико: если бы в 2016-м он остался в «Форс Индия», то не освободил бы там места как раз для Эстебана. Тогда зимой 2017-го карьера Окона в Ф-1 вполне могла завершиться! Впрочем, возможно, что тогда как раз француз оказался бы в «Рено»…

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Финальный штрих в Германии

Авария Хюлькенберга на домашнем Гран-при 2019 года по сути резюмировала всю карьеру Нико в Формуле-1: хорошие перспективы, не подкреплённые результатом. Блестяще проведя первый круг гонки и всерьёз претендуя на позицию на подиуме, Хюлькенберг в итоге допустил ошибку и застрял около родного немецкого отбойника. Похоже, именно после этой аварии в «Рено» окончательно сделали ставку на Окона, а Нико, как теперь выясняется, попросили на выход из Формулы-1. Будем объективны: с учётом ошибок Халка в самые перспективные моменты и его контрактного невезения такой исход был предсказуем. Или в 2021-м 33-летний Нико ещё вернётся и благодаря новому регламенту возьмёт своё? Впрочем, в это особо не верит даже он сам.