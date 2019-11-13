Формулу-1 могут покинуть аж семь команд и три моториста из четырёх. Всё плохо?

Команда Квята – как бы она ни называлась — тоже может оказаться под ударом.

Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф внезапно заявил, что его команда может покинуть Формулу-1 после сезона-2020. «Всё указывает на то, что мы останемся. Но это ещё не решено, — сказал Тото. — В каком направлении будет развиваться автопром? Какой будет Формула-1? Хотим ли мы держаться за эту платформу в долгосрочном будущем?».



Слова Вольфа прозвучали весьма неожиданно, ведь на днях о похожем говорили представители «Хааса» и «Хонды», а по слухам, свернуть программу Формулы-1 могут также в «Рено» и «Альфа Ромео». Что вообще происходит?

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«Мерседес» наигрался?

Слова Вольфа прозвучали неожиданно: редко находящаяся на пике в Ф-1 команда раздумывает об уходе из первенства. Но логику Тото можно понять. Шесть лет подряд команда становилась сильнейшей в Формуле-1, а в следующем году немцы почти наверняка останутся среди лидеров чемпионата — и могут завоевать рекордный седьмой подряд Кубок конструкторов. В то же время к сезону-2021 придётся строить совершенно новую машину — и не факт, что она окажется столь же конкурентоспособной.

«Есть модель „Феррари“, которая говорит: „Мы будем заниматься этим всегда. Мы строим гоночные машины и мы же строим дорожные машины“, — объясняет позицию компании Вольф. — Но есть и другой подход: „У нас был отличный период, нам больше нечего доказывать, давайте займёмся чем-то другим“. И обе модели имеют право на существование».

Тото Вольф Фото: Clive Mason/Getty Images

Заводская команда «Мерседеса» после долгого отсутствия вернулась в Формулу-1 в 2010-м, и основная цель этого присутствия — маркетинг и реклама, демонстрация технических возможностей концерна. А что может прорекламировать технические возможности лучше шести титулов подряд? «Мерседес» уже потратил на Формулу-1 несколько миллиардов долларов и добился успехов, которые будет нереально повторить, если в 2021-м команда откатится назад.



С другой стороны, сейчас команда находится в стадии обсуждения нового Договора согласия, и не исключено, что заявления Вольфа — это попытка давления на Liberty и всерьёз уход из Формулы-1 в «Мерседесе» не обсуждается.

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«Рено» может капитулировать

Если «Мерседес» своё дело сделал и при желании может уйти с высоко поднятой головой, то у «Рено» ситуация обратная — у французов долго не получалось построить нормальный мотор, а теперь никак не выходит сделать хорошее шасси. Кроме того, «Рено» лишился последнего клиента — команды «Макларен», которая с 2021-го переходит на двигатели «Мерседес». А ведь совсем недавно компания открыто ругалась с «Ред Булл» — ещё одним бывшим клиентом. На данный момент участие в Формуле-1 не только не помогает концерну продвигать свои дорожные машины, но и вредит его репутации.

Руководитель команды «Рено» Сириль Абитебуль Фото: Dan Istitene/Getty Images

При этом проблема команды не столько в результатах — с ними можно работать и постепенно добиваться прогресса. Главная сложность в том, что руководство концерна больше не поддерживает программу Формулы-1 безоговорочно. Изначально идеологом возвращения заводской «Рено» в чемпионат был Карлос Гон, но теперь альянс «Рено-Ниссан-Мицубиси» возглавляет Клотильда Дельбо, ставленница президента Франции Эммануэля Макрона. И она уже заявила, что в ближайшее время концерн проведёт глубокий анализ деятельности своих структур, включая автоспортивные. Решение о дальнейшем участии в гонках «Рено» будет принимать по итогам этого анализа.

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«Хонда» обещает подумать

Не уверены в дальнейшем участии в Формуле-1 и в «Хонде». Для японцев ключевой момент в этом вопросе — будущий технический регламент и стоимость разработки двигателя под него. Новые правила представили перед гонкой в Остине, и серьёзных изменений в касающихся силовых установок правилах не будет. С одной стороны, в условиях стабильного регламента затраты на работу с мотором останутся прежними, с другой — в целом Формула-1 взяла курс на удешевление автомобилей. «Если затраты на разработку двигателей не станут меньше, в Формуле-1 вообще вряд ли кто-то останется», — сказал в середине октября консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко.



И если «Хонда» в итоге решит покинуть чемпионат, то с ней могут уйти и «Ред Булл» с «Торо Россо». Австрийский концерн уже добился немалых успехов в автоспорте, и главная мотивация команды — борьба за титул. Если в результате ухода технического партнёра эта цель окажется недосягаемой, то продолжать гоняться смысла уже не будет. Впрочем, уж «быки»-то, при двух командах, свежем переименовании «Торо Россо» в «Альфа Таури» и собственном Гран-при, вряд ли резко всё бросят. Да и для «Хонды» после первых побед в 2019-м было бы странно стремительно уходить. Но ведь в 2008-м японцы покинули чемпионат аккурат перед сезоном, где имели бы быстрейшую машину…

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Хаас тоже теряет терпение

В дни Гран-при США руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер признался, что будущее его команды под вопросом. «Джин Хаас, как и любой другой хороший бизнесмен, всегда должен обдумывать свои действия, — сказал Штайнер. — Основная проблема — наши результаты. Кому хочется инвестировать в Формуле-1, если ты ничего с этого не получаешь?».

Дело в том, что основной бизнес Хааса — станкостроительное предприятие с оборотом в два миллиарда долларов. Базируется компания в Калифорнии, а её основные клиенты — американские компании. Для продвижения на рынке США у Хааса есть команда в NASCAR — и весьма успешная, в то время как выступления в Формуле-1 (тем более такие посредственные, как в этом году) едва ли привлекут новых клиентов. Американцы рассчитывали сделать шаг вперёд благодаря лимиту на бюджеты, но планка в 175 млн всё ещё очень высока для «Хааса» — даже при новых правилах шансов подняться на подиум в условном 2023 году будет мало.

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«Уильямсу» не хватает денег

Некогда великий «Уильямс» уже второй год подряд влачит жалкое существование на дне Кубка конструкторов, и, по словам отца Роберта Кубицы, испытывает острую нехватку финансирования. Это, впрочем, не удивительно, если учесть, что в прошлом году от команды ушли два главных спонсора — семья Строллов и «СМП Рейсинг». В итоге в сезоне-2019 титульным спонсором выступает производитель сомнительных смартфонов ROKiT — издание Wired, например, назвало модель iO Pro 3D «странным и бессмысленным зомби телефона», а журналист TechRadar оценил модель на два балла из пяти.



В Формуле-1 судьба аутсайдеров в принципе незавидна: уменьшение призовых, исход спонсоров и квалифицированных кадров, вынужденное приглашение рента-драйверов… Нынешняя история «Уильямса» чем-то напоминает «Тиррелл» в его последние годы — команда, ранее выигрывавшая гонки и титулы, скатилась в самый низ турнирной таблицы и была продана. По сути сейчас коллективу Фрэнка и Клэр надо хоть как-то дотянуть до 2021-го. Но получится ли, если уже в этом году «Уильямсу» иногда не хватало запчастей?

Руководитель «Уильямса» Клэр Уильямс Фото: Dan Istitene/Getty Images

В «Альфа Ромео» тоже не уверены

В паддоке ходят слухи, что и в «Альфа Ромео» не очень понимают смысла инвестиций в Формулу-1. При этом, по другим слухам, руководитель команды Фредерик Вассёр со своей стороны не очень горит желанием исполнять пожелания итальянцев. Так, Вассёр всерьёз раздумывал пригласить вместо Антонио Джовинацци, проводящего сезон не слишком выразительно, Нико Хюлькенберга, однако итальянец — человек «Феррари» — всё же сохранил за собой место.



В любом случае пока серьёзных поводов переживать об уходе «Альфа Ромео» нет. К тому же, если итальянцы уйдут из Хинвила, команда продолжит существовать — с «Заубером» такое уже было, когда Формулу-1 покинула БМВ. Но тогда, стоит признать, команде было очень непросто.

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P.S. На данный момент можно быть уверенным только в «Феррари» и «Макларене», ну и «Рейсинг Пойнт», который будет выступать в Формуле-1, пока Лэнсу Строллу не надоест. Уход семи команд и трёх мотористов — это, конечно, крайне негативный и почти невозможный сценарий, к тому же эти «конюшни» вполне кто-то может выкупить и выставить под новым именем. Но уход даже одного производителя станет для чемпионата серьёзным ударом. Возможно, именно сейчас Liberty столкнулась с самым большим для себя вызовом в Формуле-1.